หลายครั้งที่สุนัขและแมวจร กลายเป็นสิ่งรบกวนและสร้างผลกระทบต่างๆ มากมาย ทั้งต่อชุมขนและสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงคุณภาพชีวิตของสัตว์เหล่านี้ ที่ไม่ได้รับการดูแลอย่างที่ควรจะเป็น ด้วยเหตุนี้ทำให้มีหน่วยงานการกุศลที่คอยโอบอุ้มช่วยดูแลหมาและแมวจรจัดให้เกิดความปลอดภัยและไม่รบกวนคนในสังคม ถึงอย่างนั้นลำพังพลังเดียวอาจดูแลไม่ได้ดีพอ และการแบกภาระค่าใช้จ่ายโดยเฉพาะเรื่องอาหารของน้องหมาและน้องแมวจรที่กระจายอยู่ทุกที่

เพื่อการดูแลสุนัขและแมวจรจัดเป็นไปอย่างครอบคลุมมากยิ่งขึ้น โลตัส เชนค้าปลีกชั้นนำของคนไทยที่ให้ความสำคัญกับชุมชนมาอย่างสม่ำเสมอ จึงจับมือกับ Pet Us (เพ็ทอัส) ธุรกิจเพื่อสัตว์เลี้ยงครบวงจรโดยโลตัส พร้อมด้วยคู่ค้าพันธมิตรแบรนด์ดัง ร่วมสนับสนุนอาหารเม็ดคุณภาพดีและทรายแมวแก่มูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย (Soi Dog) จ.ภูเก็ต ในโครงการ “ปันอิ่ม เติมยิ้ม ให้น้อง 4 ขา” ถือเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายและส่งต่อการดูแลให้สุนัขและแมวอย่างทั่วถึง

โชติมา ลาภเวโรจน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการแผนกสินค้าอาหารสัตว์ โลตัส และผู้อำนวยการร้าน Pet Us เล่าถึงความตั้งใจของการสนับสนุนครั้งนี้ ว่า โลตัสและ Pet Us ในฐานะห้างค้าปลีกที่อยู่ในกลางชุมชน ต้องการสนับสนุนและช่วยเหลือชุมชนโดยรอบให้น่าอยู่ยิ่งขึ้น ซึ่งความคิดริเริ่มที่ตั้งร้าน Pet Us คือ การเป็นเดสทิเนชั่นของคนรักสัตว์เลี้ยงที่มีสินค้าครบครัน และสร้างคอมมูนิตี้ที่ดีของครอบครัวก๊วนสี่ขาใกล้บ้าน

“นอกจากการจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อลูกค้าครอบครัวสัตว์เลี้ยงแล้ว การแบ่งปันสิ่งดีๆ สู่สุนัขและแมวจรในชุมชนก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่เราสามารถช่วยสร้างคอมมูนิตี้ที่ดีขึ้นได้ ซึ่งมูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย มีเป้าหมายช่วยเหลือสุนัขและแมวจรในพื้นที่เกาะภูเก็ตที่ไร้คนสนใจให้ได้รับการดูแลรักษา โลตัสและ Pet Us จึงต้องการร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือนี้ จึงจัดโครงการ ‘ปันอิ่ม เติมยิ้ม ให้น้อง 4 ขา’ นำร่องในพื้นที่ จ.ภูเก็ต”

‘โชติมา’ เล่าอีกด้วย ว่า ผลิตภัณฑ์อาหารที่นำไปมอบครั้งนี้ ประกอบด้วย อาหารเม็ดสุนัขและแมวแบรนด์โลตัส และจากพันธมิตรอย่างสมาร์ทฮาร์ท, มีโอ, มีโอ ดีไลท์, ไอเลิฟ สมาร์ทฮาร์ท และยังมีทรายแมวจากพาวเวอร์แคทและโอโซน มอบให้มูลนิธิฯ เพื่อนำไปดูแลสุนัขและแมวจร ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย

ด้าน ลูอิส โรส ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย เล่าว่า มูลนิธิฯ ก่อตั้งเมื่อปี 2546 เกิดความมุ่งหวังที่อยากช่วยเหลือและแก้ปัญหาสุนัขและแมวจรจัดในประเทศอย่างยั่งยืน ผ่านการส่งเสริมให้สัตว์และมนุษย์สามารถอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อีกทั้งสามารถยุติความทุกข์ทรมานของสัตว์จรจัดผ่านโครงการทำหมัน ฉีดวัคซีน เพื่อควบคุมประชากร ลดการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าและโรคอื่นๆ ได้ด้วย

การช่วยตรงนี้ยังเป็นการลดการทารุณกรรมต่อสัตว์ ซึ่งโครงการฯ ของโลตัสและ Pet Us ช่วยสนับสนุนการทำงานของมูลนิธิฯ ทั้งในแง่ของอาหารคุณภาพดีและผลิตภัณฑ์สำหรับการดูแล ตลอดถึงช่วยสร้างการรับรู้ให้เข้าถึงประชาชนในพื้นที่ที่ต้องการช่วยเหลือสัตว์จรจัด เนื่องจากโลตัสเป็นศูนย์กลางของชุมชนที่อำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่ต้องการสนับสนุนการดำเนินงานให้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น

“มูลนิธิฯ รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่โลตัสและ Pet Us จัดโครงการนี้ และขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ ร่วมบริจาคอาหารสัตว์เพื่อมอบโอกาสใหม่ในชีวิตให้แก่สัตว์ยากไร้อีกจำนวนมากผ่านโลตัสและ Pet Us และอยากเชิญชวนผู้ที่สนใจ ร่วมบริจาคอาหารสัตว์ สนับสนุนโครงการดี ๆ นี้กันเยอะๆ” ลูอิส ทิ้งท้าย

สำหรับชาวเพ็ทเลิฟเวอร์หรือคนทั่วไปที่อยากร่วมเป็นส่วนหนึ่งของส่งมอบสิ่งดีๆ แบบนี้ สามารถร่วมแบ่งปันอาหารเม็ดสำหรับสุนัขและแมวจร โดยสามารถบริจาคอาหารเม็ดได้ที่ร้าน Pet Us และโลตัสในสาขานำร่องที่จังหวัดภูเก็ต ได้แก่ โลตัส สาขาภูเก็ต สาขาถลาง และสาขาฉลอง และยังสามารถบริจาคได้ที่ร้าน Pet Us ที่โลตัส ถลาง ได้อีกด้วย ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566