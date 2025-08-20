กรมลดโลกร้อน เชิดชู 73 เครือข่าย เปิดเวที CCE Children & Youth Forum รวบรวมเสียงสะท้อนแก้วิกฤตโลกเดือด สู่เวที COP 30
วันที่ 20 ส.ค. 68 ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช อธิบดีกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิด “การประชุมภาคีเครือข่ายเด็กและเยาวชนในการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย” ณ โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 – 21 สิงหาคม 2568 เพื่อส่งเสริมบทบาทของเยาวชนในการร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เสนอแนวทางนโยบาย และขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาสภาพภูมิอากาศอย่างยั่งยืน พร้อมเชิดชูเกียรติเครือข่ายเด็กและเยาวชนดีเด่น ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ประจำปี 2568 ซึ่งมีผู้เข้าร่วมจาก 73 เครือข่ายที่ได้รับรางวัลฯ และองค์กรภาคีทั้งในและต่างประเทศ รวมกว่า 260 คน
ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช อธิบดีกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้ความสำคัญกับเด็กและเยาวชนอย่างมากมาโดยตลอด ในฐานะพลังสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ดังนั้น การส่งเสริมและยกระดับเป็นเครือข่ายเด็กและเยาวชนด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จะช่วยสร้างพลเมืองที่มีคุณภาพด้านสิ่งแวดล้อม และเสริมศักยภาพให้สอดคล้องกับนโยบายระดับชาติและนานาชาติ จนสามารถเป็นกระบอกเสียงในเวทีระดับประเทศและระดับนานาชาติ โดยเฉพาะการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หรือการประชุม COP และการประชุมภาคีการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย หรือ TCAC ได้จัดให้มีเวที Children & Youth Session เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้ร่วมเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น มุมมองและวิสัยทัศน์ รวมถึงข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อขับเคลื่อนกลไกสู่การแก้ปัญหาวิกฤตการณ์โลกเดือด โดยผลจากการประชุมเวทีต่างๆ ในภาคเด็กและเยาวชน จะได้นำไปรวบรวมเป็นข้อเสนอในการขับเคลื่อนแก้ปัญหาด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประชาคมโลกร่วมกัน นอกจากนี้ กรมฯ ยังได้ส่งเสริมส่งเสริมเด็กและเยาวชนให้เกิดการปรับตัวพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมถึงการเสริมศักยภาพและทักษะในการพัฒนาการดำเนินโครงการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม พร้อมร่วมมือกับภาคีเครือข่าย องค์กรต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในการขยายเครือข่ายเด็กและเยาวชนด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมให้เพิ่มมากขึ้น
“วันนี้ ขอขอบคุณ มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย และสภาองค์กรเยาวชนสร้างสรรค์พัฒนาสังคม ที่เห็นความสำคัญและได้เข้าร่วมเป็นหน่วยงานสนับสนุนเครือข่ายเด็กและเยาวชนด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม รวมถึงคณะกรรมการประเมินโครงการฯ จากทั้งหน่วยงานภายในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม UNICEF Thailand และ UNDP Thailand และที่สำคัญ ขอบคุณเครือข่ายเด็กและเยาวชนด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมทุกแห่ง ที่ร่วมกันขับเคลื่อนเพื่อสร้างพลังการเปลี่ยนแปลงและแก้วิกฤตโลกเดือดอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน” ดร.พิรุณ กล่าวทั้งท้าย
สำหรับกิจกรรมสำคัญ ประกอบด้วย การมอบรางวัลเชิดชูเกียรติเครือข่ายเด็กและเยาวชนดีเด่น ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ประจำปี 2568 และจัดเวที CCE Children & Youth Forum ในหัวข้อ “ภาคีเครือข่ายเด็กและเยาวชนกับบทบาทการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย” กิจกรรม Workshop กำหนดแนวทางการพัฒนาโครงการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพ สอดรับกับสถานการณ์แผนและนโยบายของประเทศและนานาชาติ รวมถึงกิจกรรม Workshop รับฟังเสียงสะท้อนของเด็กและเยาวชน สู่การขับเคลื่อนแก้ปัญหาวิกฤตการณ์โลกเดือด (Children & Youth Empowerment for Climate Action) ซึ่งผลสรุปจากการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ จะนำไปสรุปรวบรวมข้อมูล เป็นเสียงสะท้อนในเวที Youth Session ของการประชุม TCAC 2025 ในช่วงปลายเดือนกันยายน 2568 และเวที Children & Youth Session ของการประชุม COP 30 ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2568 ณ ประเทศบราซิล ต่อไป