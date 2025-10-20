“รองนายกฯ สุชาติ” เร่งขับเคลื่อนนโยบาย MNRE Zero Food Waste หวัง ทส. เป็นต้นแบบเชิงรูปธรรมใน 4 เดือน
เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 20 ตุลาคม 2568 นายสุชาติ ชมกลิ่น รองนายกรัฐมนตรี และรมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีเปิดและมอบนโยบายการจัดการขยะอาหารในการสัมมนาโครงการ “MNRE Zero Food Waste” เพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้ง 15 หน่วยงาน
นำโดยกรมควบคุมมลพิษ และหน่วยราชการบริเวณโดยรอบพื้นที่ซอยอารีย์สัมพันธ์ ได้แก่ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง และกรมประชาสัมพันธ์ มีการจัดการขยะอาหารในหน่วยงานอย่างเหมาะสมตามนโยบาย Zero Food Waste
โดยได้รับความร่วมมือจากสมาคมซาเล้งและร้านรับซื้อของเก่า และมูลนิธิการจัดการทรัพยากรอย่างอย่างยืน (มูลนิธิ 3R) มาร่วมแลกเปลี่ยนแนวทางที่เหมาะสม ณ ห้องประชุมศักดิ์สิทธิ์ ตรีเดช ชั้น 2 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานกว่า 450 คน
นายสุชาติ กล่าวว่า ปัญหาขยะอาหาร (Food Waste) เป็นประเด็นสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระดับโลก ประเทศไทยมีปริมาณขยะอาหารมากถึง 10 ล้านตันต่อปี และขยะอาหารเหล่านี้ยังเป็นแหล่งกำเนิดก๊าซมีเทนที่ก่อให้เกิดภาวะโลกร้อนมากกว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ถึง 28 เท่า
รัฐบาลโดยการนำของ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย ได้ให้ความสำคัญกับปัญหาดังกล่าว และได้มอบหมายให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดำเนินการผลักดันให้เกิดผลในการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม จึงได้มุ่งเป้าไปที่หน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เป็นต้นแบบของหน่วยงานที่มีการจัดการขยะเป็นศูนย์ (Zero Waste)
ทั้งนี้ นายสุชาติ ยังได้เน้นย้ำว่า หน่วยงานในกระทรวงฯ ต้องเป็นต้นแบบของ Zero Food Waste ในระยะเวลา 4 เดือน ก่อนจะขยายผลไปยังหน่วยงานอื่นๆ นอกจากนี้ ยังได้มีการหารือที่จะให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อการจัดการขยะอาหารผ่านรายงานการประเมินผละกระทบสิ่งแวดล้อม หรือ EIA สำหรับโครงการหมู่บ้าน คอนโด ที่อยู่อาศัย
และในส่วนของโรงงานอุตสาหกรรมได้มีการหารือกับกระทรวงอุตสาหกรรมแล้ว ที่จะส่งเสริมให้โรงงานต่างๆ ในนิคมอุตสาหกรรมมีการจัดการขยะอาหารอย่างจริงจังด้วยเช่นกัน และที่สำคัญคือ ต้องปลูกฝังให้เด็กและเยาวชน ตระหนักถึงปัญหา และการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อเป็นรากฐานสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานสามารถดำเนินการเพื่อให้ขยะเป็นศูนย์ (Zero Waste) ซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุดของการจัดการขยะมูลฝอยต่อไป