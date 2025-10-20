ผบ.ฉก.นราธิวาส นำกำลัง 3 ฝ่าย ทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง ลาดตระเวนจรยุทธร่วม ในพื้นที่ บ้านวังทอง ต.บองอ อ.ระแงะ

เมื่อวันที่ 20 ต.ค.68 พล.ต.ยอดอาวุธ พึ่งพักตร์ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส นำกำลัง 3 ฝ่าย – ทหาร ตำรวจ และฝ่ายปกครอง ลงพื้นที่ บ้านวังทอง ต.บองอ อ.ระแงะ รอยต่อ อ.จะแนะ เพื่อปฏิบัติภารกิจ ลาดตระเวนจรยุทธร่วม กับกำลังพลจาก ฉก.ทพ.11, 45 และ 49 ในพื้นที่ป่าภูเขาตามแนวเทือกเขาตะเว แนวชายแดนที่ยังคงเป็นสมรภูมิที่ยังไม่สงบ แต่เต็มไปด้วยหัวใจของนักรบผู้ปกป้องแผ่นดิน

การลงพื้นที่ครั้งนี้ ไม่ได้มีเพียงการปฏิบัติหน้าที่เชิงยุทธวิธี แต่คือภารกิจแห่งความเข้าใจ ที่เชื่อมโยงระหว่าง ผู้ปฏิบัติการในสนามกับประชาชนในพื้นที่

พล.ต.ยอดอาวุธ ได้ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ ชรบ.บ้านริแง บ้านลูโบ๊ะ และบ้านเมาะตาโก๊ะ พร้อมมอบเงินบำรุงขวัญเพื่อเป็นแรงใจในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเสียสละ

จากนั้น ได้เข้าเยี่ยมครอบครัวของ อส.ทพ.นาซือรี แวสะมะแอ ที่เสียชีวิตจากเหตุลอบยิง เพื่อมอบเงินเยียวยาและส่งต่อกำลังใจจาก “กองทัพสู่ครอบครัวนักรบ” เพราะเบื้องหลังความสงบของบ้านเมือง คือครอบครัวที่ต้องแบกรับความสูญเสียด้วยหัวใจที่เข้มแข็ง

ก่อนปิดภารกิจในวันเดียวกัน ผบ.ฉก.แห่งปลายด้ามขวานยังได้พบปะ โต๊ะอิหม่าม นายบาเด อาแว และนักเรียนโรงเรียนปอเนาะตอรีกุมมุตากีม เพื่อพูดคุยสร้างความเข้าใจ และส่งมอบอุปกรณ์กีฬาให้กับเยาวชนในพื้นที่ สัญลักษณ์ของ มิตรภาพ ความไว้วางใจ และสันติสุขที่กำลังงอกงาม

“สันติสุขที่แท้ ไม่ได้เกิดจากความเงียบของปืน แต่เกิดจากพลังของความเข้าใจ ที่แข็งแกร่งยิ่งกว่ากระสุนทุกนัด”

ข่าวแนะนำ

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

แห่อาลัย "น้องเนย" นางเอกMV จยย.ชนเสาไฟเสียชีวิตพร้อมเพื่อนสาว อีกไม่กี่วันจะออนแอร์
2

ลูกสาวเพื่อนบ้านมาเล่นกับลูกชายที่บ้าน กลับมาเห็นความผิดปกติ เปิดกล้องดูถึงกับอิ่มเอมใจ
3

กรมอุตุฯ ประกาศฉบับ7 เตือน อิทธิพลพายุ "เฟิงเฉิน" ฝนตกหนักมาก
4

หวยลาววันนี้ ตรวจหวยลาว ผลหวยลาว ประจำงวดวันที่ 20 ตุลาคม 2568
5

วิจารณ์ยับ! 2 หนุ่มเมาทะเลาะกัน ในงานกฐิน กำนันสั่งซัดกันตัวต่อตัว ให้ฝ่ายปกครองยืนล้อม
6

ดวงเฮงดวงปัง - ราศีใดการเงินดีขึ้นเรื่อยๆ รวมทั้งลาภแบบฟลุกๆ ก็มีเช่นกัน และราศีที่เดินทางไกลอาจมีของหาย
7

'หมอหมู' เผยงานวิจัย ผู้ชายวัย 18-35 ปี ดูคลิป 18+ มากไป เสี่ยงหย่อนสมรรถภาพทางเพศ
8

เฉียดตาย นักบินบาดเจ็บ หลังวัตถุลึกลับพุ่งชน เศษกระจกแตกกลางอากาศ ลงจอดฉุกเฉิน
9

ไรเดอร์สไตรค์งาน ออกแถลงการณ์ เรียกร้องขึ้นค่ารอบวิ่งรับส่งอาหาร เตรียมยกระดับหยุดเดลิเวอรี่ทั้งเมือง
10

สิ้นสุดทางรัก! พระเอกดัง วัย 63 ปี เลิกราแฟนสาวรุ่นลูกแล้ว หลังคบหากันไม่ถึงปี