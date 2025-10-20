ผบ.ฉก.นราธิวาส นำกำลัง 3 ฝ่าย ทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง ลาดตระเวนจรยุทธร่วม ในพื้นที่ บ้านวังทอง ต.บองอ อ.ระแงะ
เมื่อวันที่ 20 ต.ค.68 พล.ต.ยอดอาวุธ พึ่งพักตร์ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส นำกำลัง 3 ฝ่าย – ทหาร ตำรวจ และฝ่ายปกครอง ลงพื้นที่ บ้านวังทอง ต.บองอ อ.ระแงะ รอยต่อ อ.จะแนะ เพื่อปฏิบัติภารกิจ ลาดตระเวนจรยุทธร่วม กับกำลังพลจาก ฉก.ทพ.11, 45 และ 49 ในพื้นที่ป่าภูเขาตามแนวเทือกเขาตะเว แนวชายแดนที่ยังคงเป็นสมรภูมิที่ยังไม่สงบ แต่เต็มไปด้วยหัวใจของนักรบผู้ปกป้องแผ่นดิน
การลงพื้นที่ครั้งนี้ ไม่ได้มีเพียงการปฏิบัติหน้าที่เชิงยุทธวิธี แต่คือภารกิจแห่งความเข้าใจ ที่เชื่อมโยงระหว่าง ผู้ปฏิบัติการในสนามกับประชาชนในพื้นที่
พล.ต.ยอดอาวุธ ได้ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ ชรบ.บ้านริแง บ้านลูโบ๊ะ และบ้านเมาะตาโก๊ะ พร้อมมอบเงินบำรุงขวัญเพื่อเป็นแรงใจในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเสียสละ
จากนั้น ได้เข้าเยี่ยมครอบครัวของ อส.ทพ.นาซือรี แวสะมะแอ ที่เสียชีวิตจากเหตุลอบยิง เพื่อมอบเงินเยียวยาและส่งต่อกำลังใจจาก “กองทัพสู่ครอบครัวนักรบ” เพราะเบื้องหลังความสงบของบ้านเมือง คือครอบครัวที่ต้องแบกรับความสูญเสียด้วยหัวใจที่เข้มแข็ง
ก่อนปิดภารกิจในวันเดียวกัน ผบ.ฉก.แห่งปลายด้ามขวานยังได้พบปะ โต๊ะอิหม่าม นายบาเด อาแว และนักเรียนโรงเรียนปอเนาะตอรีกุมมุตากีม เพื่อพูดคุยสร้างความเข้าใจ และส่งมอบอุปกรณ์กีฬาให้กับเยาวชนในพื้นที่ สัญลักษณ์ของ มิตรภาพ ความไว้วางใจ และสันติสุขที่กำลังงอกงาม
“สันติสุขที่แท้ ไม่ได้เกิดจากความเงียบของปืน แต่เกิดจากพลังของความเข้าใจ ที่แข็งแกร่งยิ่งกว่ากระสุนทุกนัด”