ข่าวดี! ลูกตัวกินมดยักษ์ หาชมยาก ลืมตาดูโลกที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ชวนชมความน่ารัก เด็กเที่ยวฟรี 23 ต.ค.นี้

21 ตุลาคม 2568 – นายณรงวิทย์ ชดช้อย ผู้อำนวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียว จ.ชลบุรี เปิดเผยว่าสวนสัตว์เปิดเขาเขียว ได้เปิดตัวสมาชิกใหม่ลูกตัวกินมดยักษ์ จำนวน 1 ตัว ยังไม่ทราบเพศ เนื่องจากแม่ยังหวงลูกอยู่ ไม่ยอมให้เข้าใกล้ เกิดเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2568 จากแม่ชื่อ วิลสัน อายุ 19 ปี และพ่อชื่อ ซานดิเอโก อายุ 20 ปี โดยเจ้าหน้าที่ที่เลี้ยงดูและสัตวแพทย์ของสวนสัตว์เปิดเขาเขียว เฝ้าติดตามดูแลอย่างใกล้ชิด ซึ่งขณะนี้ลูกตัวกินมดยักษ์มีอายุ 7 วัน

นายณรงวิทย์ เปิดเผยต่อว่า สวนสัตว์เปิดเขาเขียวได้รับข่าวดีอีกครั้ง เมื่อตัวกินมดยักษ์สัตว์ป่าหายาก ที่มีถิ่นกำเนิดอยู่ในแถบอเมริกากลาง อเมริกาใต้ และทางตอนเหนือของอาร์เจนตินาของสวนสัตว์เปิดเขาเขียว ได้ออกลูกมาเป็นสมาชิกใหม่ 1 ตัว จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่า ลูกตัวกินมดยักษ์มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ดี ถึงแม้ว่ายังไม่ทราบเพศ และมีพัฒนาการจากเดิมที่อยู่ใต้ท้องแม่ เริ่มปีนป่ายขึ้นมาบนเกาะบนหลังแม่ และจะลงไปกินนมใต้ท้องเมื่อเวลาหิว จนถึงอายุ 8 เดือน ถึงจะลงจากหลังแม่ และไปหากินเองตามลำพัง ในขณะนี้แม่ตัวกินมดยักษ์พร้อมลูกได้ออกมาเดินเล่นอวดโฉมแล้ว เจ้าหน้าที่เตรียมประกาศกิจกรรมตั้งชื่อเร็วๆ นี้

สวนสัตว์เปิดเขาเขียวยังมอบของขวัญพิเศษในช่วงวันหยุดยาว 23 ตุลาคม 2568 เด็กเข้าฟรี (สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี หรือสูงไม่เกิน 135 ซม.) (เฉพาะวันเดียวเท่านั้น) และผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปเข้าฟรี เช่นกัน

จึงขอเชิญชวนน้องๆ หนูๆ นักท่องเที่ยว ชมความน่ารักของลูกตัวกินมดยักษ์สมาชิกตัวใหม่ได้อย่างใกล้ชิด ในช่วงปิดเทอมนี้ ที่บริเวณโซนแสดงมหัศจรรย์สัตว์โลก (Wildlife Wonderland) ได้ทุกวัน สอบถามเพิ่มเติมโทร 038-318444

