ตม.สมุทรสาคร ตามรวบหัวโจกตัวสั่งการขบวนการขนแรงงานต่างด้าวเถื่อน ทำมา 2 ปี พบเงินหมุนเวียนกว่า 100 ล้านบาท
22 ตุลาคม 2568 – ที่ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสมุทรสาคร ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.อ.ปกฉัตร ชัยสุกวัฒน์ ผกก.ตม.จว.สมุทรสาคร, พ.ต.ท.เศรษฐพงศ์ ชูเมือง รอง ผกก.ตม.จว.สมุทรสาคร, พ.ต.ต.จิรายุ เชิดฉาย สว.ตม.จว.สมุทรสาคร
พร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวน ร่วมกันจับกุมผู้ต้องหาหัวหน้าขบวนการขนแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย หลังขยายผล ออกหมายจับเพิ่มอีก 2 ราย พบเงินหมุนเวียนในบัญชีกว่า 100 ล้านบาท
พ.ต.อ.ปกฉัตรฯ เปิดเผยว่า การจับกุมครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายของ พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร ผบ.ตร., พล.ต.อ.ธนา ชูวงศ์ รอง ผบ.ตร./ผอ.ศปชก.ตร. ที่ได้สั่งการให้สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง โดยพล.ต.ท.ภาณุมาศ บุญญลักษม์ ผบช.สตม., พล.ต.ต.ปิติ นิธินนทเศรษฐ รอง ผบช.สตม.,
พล.ต.ต.พันธนะ นุชนารถ รอง ผบช.สตม.,พล.ต.ต.ทรงโปรด สิริสุขะ ผบก.ตม.3,พ.ต.อ.หฤษฎ์ เอกอุรุ รอง ผบก.ตม.3 เร่งกวดขันและปราบปรามคนต่างด้าวที่กระทำผิดกฎหมาย รวมถึงกลุ่มที่รวมตัวสร้างอิทธิพลในพื้นที่