ตม.สมุทรสาคร ตามรวบหัวโจกตัวสั่งการขบวนการขนแรงงานต่างด้าวเถื่อน ทำมา 2 ปี พบเงินหมุนเวียนกว่า 100 ล้านบาท

22 ตุลาคม 2568 – ที่ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสมุทรสาคร ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.อ.ปกฉัตร ชัยสุกวัฒน์ ผกก.ตม.จว.สมุทรสาคร, พ.ต.ท.เศรษฐพงศ์ ชูเมือง รอง ผกก.ตม.จว.สมุทรสาคร, พ.ต.ต.จิรายุ เชิดฉาย สว.ตม.จว.สมุทรสาคร

พร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวน ร่วมกันจับกุมผู้ต้องหาหัวหน้าขบวนการขนแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย หลังขยายผล ออกหมายจับเพิ่มอีก 2 ราย พบเงินหมุนเวียนในบัญชีกว่า 100 ล้านบาท

พ.ต.อ.ปกฉัตรฯ เปิดเผยว่า การจับกุมครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายของ พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร ผบ.ตร., พล.ต.อ.ธนา ชูวงศ์ รอง ผบ.ตร./ผอ.ศปชก.ตร. ที่ได้สั่งการให้สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง โดยพล.ต.ท.ภาณุมาศ บุญญลักษม์ ผบช.สตม., พล.ต.ต.ปิติ นิธินนทเศรษฐ รอง ผบช.สตม.,
พล.ต.ต.พันธนะ นุชนารถ รอง ผบช.สตม.,พล.ต.ต.ทรงโปรด สิริสุขะ ผบก.ตม.3,พ.ต.อ.หฤษฎ์ เอกอุรุ รอง ผบก.ตม.3 เร่งกวดขันและปราบปรามคนต่างด้าวที่กระทำผิดกฎหมาย รวมถึงกลุ่มที่รวมตัวสร้างอิทธิพลในพื้นที่

ข่าวแนะนำ

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

ทองคำ-เงิน ร่วงต่ำสุดในรอบ 12 ปี หลังราคาพุ่งเกินจริง จนนักลงทุนแห่ขายทำกำไร
2

เปิดปมสลด 3 ศพ พ่อแม่ลูก ถูกยิงดับนอนกอดขาลูกเสียชีวิตในบ้าน พ.ต.อ.
3

หนุ่ม 18 ถอยรถเมื่อวานมาวิ่ง 'ไรเดอร์' พาผู้โดยสารชนเสาไฟฟ้า เสียชีวิตคาที่ทั้งคู่
4

อย. เปิดผลตรวจ อาหารเสริม ยี่ห้อดัง พบสารต้องห้าม "ไซบูทรามีน"
5

กรมอุตุฯ ประกาศฉบับ11 อิทธิพลพายุ "เฟิงเฉิน" ฝนถล่มหนักมากวันนี้
6

ราคาทองวันนี้ 22 ต.ค.68 ประกาศครั้งที่ 6 ร่วงลงแรงอีก 2,100 บาท
7

หมอริท ประกาศปิดกิจการคลินิกสาขาห้างดัง ขาดทุน3ปีเต็ม ทำทุกวิถีทางแล้ว
8

ประจักษ์ชัย ตอบปม ลำไย ไหทองคำ ถูกฟ้อง 200 คดี ลั่นถูกกลั่นแกล้งพร้อมจบที่ศาล 
9

ดูดวง 4 ราศี ราหูหนุนนำดวง ปลดล็อก พ้นเคราะห์ รับโชคใหญ่ เงินเริ่มไหลเข้ามา 
10

ด่วน พบศพ พ่อแม่ลูก ถูกยิงเสียชีวิต 3 ศพในบ้านพัก แม่บ้านช็อกพบร่าง