หากพูดถึงสัญลักษณ์ของเครื่องดื่มที่มีความสดและรสชาติเยอรมันแท้ ที่นักดื่มทั่วไทยต่างรู้จักดี แน่นอนว่าชื่อของ ‘โรงเบียร์เยอรมันตะวันแดง’ ต้องอยู่ในลำดับต้นๆ อย่างแน่นอน ทั้งยังเป็นที่เลื่องชื่อในด้านโรงเบียร์ต้นแบบของไทย ที่ผสมผสานศิลปะแห่งการต้มเบียร์เยอรมันเข้ากับบรรยากาศความสนุกในแบบไทยได้อย่างลงตัว
ตลอดเส้นทางกว่า 2 ทศวรรษ พื้นที่แห่งนี้ได้ต้อนรับผู้คนมากกว่า 10 ล้านคน ทว่าเสียงเรียกร้องจากนักดื่มมีเพียงอย่างเดียว คือ ‘อยากให้เบียร์แบบนี้มีขายทั่วประเทศ’ และความฝันนั้นกำลังกลายเป็นจริง เพราะช่วงปลายปีนี้ เบียร์สดเยอรมันตะวันแดง’ พร้อมเปิดจำหน่ายนอกโรงเบียร์เป็นครั้งแรก พร้อมการันตีคุณภาพ รสชาติ และความสด
จากตำนานโรงเบียร์ สู่เบียร์สดระดับประเทศ
เสถียร เสถียรธรรมะ ผู้ก่อตั้งโรงเบียร์เยอรมันตะวันแดง และเบียร์คาราบาว – เบียร์ตะวันแดง เผยว่า ความท้าทายตลอดระยะเวลา 20 ปีที่ผ่านมา มีเสียงเรียกร้องจากลูกค้านับไม่ถ้วนให้จำหน่ายเบียร์สดนอกโรงเบียร์ แต่ด้วยข้อจำกัดด้านกฎหมาย ซึ่งก่อนหน้านี้ไม่อนุญาตให้บรรจุเบียร์ออกจากโรงเบียร์เพื่อจำหน่ายนอกสถานที่ ดังนั้น โรงเบียร์เยอรมันตะวันแดงจึงขายได้เฉพาะในร้านเท่านั้น แม้จะมีความต้องการจากผู้บริโภคจำนวนมาก ทว่าก็ต้องรอวันที่กฎหมายปลดล็อก
เมื่อกฎหมายใหม่เปิดทาง โรงเบียร์เยอรมันตะวันแดงจึงเดินหน้าพัฒนากระบวนการผลิตครั้งใหญ่ โดยเฉพาะการผลิตเบียร์สด เพื่อคงคุณภาพและความสดเช่นเดียวกับที่ขายในโรงเบียร์ เพราะสิ่งที่ต้องรักษาไม่ใช่แค่รสชาติ แต่คือหัวใจของเบียร์สด ที่ต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญจำนวนมากมาช่วยพัฒนากระบวนการ ทั้งด้านการเก็บรักษา การขนส่ง ไปจนถึงระบบการเสิร์ฟ เพื่อมอบประสบการณ์และรสชาติระดับพรีเมียม เสมือนนั่งอยู่ในโรงเบียร์เยอรมันตะวันแดงจริงๆ
“หัวใจของเบียร์เราคือความสด ถ้าเสียความสดไป มันไม่ใช่เบียร์เยอรมันตะวันแดงอีกต่อไป เราจึงต้องหานวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อคงความสดไว้ให้ได้ โดยไม่ใช้ความร้อนยืดอายุเหมือนเบียร์ทั่วไป เราทดลองมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วน ทั้งระบบอุณหภูมิ การบรรจุ และวิธีเสิร์ฟ เพื่อให้แน่ใจว่าเบียร์สดของเรายังคงเหมือนเดิมทุกหยด เพราะเราไม่ได้แค่ขายเบียร์ แต่ส่งต่อประสบการณ์ความสุขที่คนเคยมีในโรงเบียร์เยอรมันตะวันแดงไปยังทุกมุมของประเทศ” เสถียร กล่าว
เสถียร ทิ้งท้ายว่า เบียร์สดเยอรมันตะวันแดง พร้อมวางจำหน่ายผ่านเครือข่ายร้านอาหาร ผับ และบาร์ทั่วประเทศ เพื่อให้ผู้บริโภคได้สัมผัสรสชาติเบียร์สดแท้จากโรงเบียร์ โดยไม่ต้องเดินทางไกล และที่สำคัญสำหรับผู้ประกอบการ นี่คือโอกาสใหม่ในการนำเบียร์สดคุณภาพเยอรมันแท้เข้ามาเสริมเสน่ห์ให้ร้านของตนเอง
นี่จึงไม่ใช่แค่การเปิดตัวสินค้าใหม่ แต่คือการเปิดศักราชใหม่ของวงการเบียร์ไทย ที่จะยกระดับมาตรฐานความสด ความอร่อย และคุณภาพเยอรมันแท้ๆ ให้เข้าถึงนักดื่มทั่วประเทศ โดยสามารถติดตาม
