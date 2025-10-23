อดีต รมว.ยุติธรรม ‘ทวี’ นำทีม ‘ประชาชาติ’ ทอดกฐินวัดป่าสวย แม่ลาน ชูสันติสุข ‘พุทธ-มุสลิม’ อยู่ร่วมกัน ย้ำพื้นที่ไม่ต้องใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน
วันที่ 23 ต.ค. 2568 ที่วัดป่าสวย อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง หัวหน้าพรรคประชาชาติ ได้นำคณะเข้าร่วมพิธีทอดกฐินสามัคคี เพื่อสมทบทุนสร้างที่พักสงฆ์และบูรณะซ่อมแซมอุโบสถของวัด
โดยมีนายสมมุติ เบ็ญจลักษณ์ สส.ปัตตานี เขต 4 พรรคประชาชาติ และนายธนาธิป พรหมชื่น หรือ กำนันเพื่อน ผู้ได้รับเลือกเป็น สว. สำรอง คนที่ 5 ร่วมคณะ ท่ามกลางการต้อนรับของเจ้าหน้าที่ ข้าราชการ และประชาชนในพื้นที่อย่างคึกคัก
พ.ต.อ.ทวี กล่าวถึงบรรยากาศในงาน โดยเน้นย้ำถึงสถานการณ์ความมั่นคงในพื้นที่ว่า วันนี้เป็นงานทอดกฐินที่วัดป่าสวย ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ไม่ได้ประกาศ พ.ร.ก. ฉุกเฉิน
นอกจากนี้ ยังกล่าวถึงพลังศรัทธาของชาวพุทธในพื้นที่ว่า วันนี้ได้เห็นบรรยากาศของพี่น้องไทยพุทธ มาร่วมงานกฐินจำนวนมาก ซึ่งปกติแล้วคนทั่วไปจะเข้าใจว่าพี่น้องไทยพุทธน้อย แต่วันนี้ได้มาเห็น น่าจะหลายพัน เกือบหมื่นก็ว่าได้
พ.ต.อ.ทวี กล่าวต่อว่า วัดแห่งนี้ได้จัดงานทอดกฐินมาหลายครั้งแล้ว โดยจัดงานตรงกับวันปิยมหาราช ซึ่งเป็นวันที่ล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ 5 ทรงเลิกทาส และเป็นวันแห่งความเมตตา ดังนั้น การจัดงานทอดกฐินวันนี้เป็น “ศูนย์รวมพุทธศาสนิกชน” อย่างสมบูรณ์
พ.ต.อ.ทวี กล่าวด้วยว่า ซึ่งในเขตนี้ มี สส.พรรคประชาชาติ คือ นายสมมุติ เบ็ญจลักษณ์ ซึ่งเป็นมุสลิม แต่เรื่องศาสนา เรื่องวัฒนธรรม เราให้ความสำคัญเท่ากัน
นอกจากนี้ พ.ต.อ.ทวี ยังกล่าวถึงกิจกรรมช่วยเหลือสังคมที่จัดขึ้นคู่ขนานด้วย เนื่องจากมีคนแก่ที่ติดเตียง และผู้สูงอายุประมาณ 100 คน ที่เราสำรวจว่าจะอยู่ลำบาก เราก็มีถุงยังชีพมาให้
พ.ต.อ.ทวี ย้ำว่า ภาพที่เกิดขึ้นในงานบุญวันนี้จะแสดงให้เห็นว่า พื้นที่ของภาคใต้ ที่แม่ลาน เป็นพื้นที่ที่เรียกว่า อยู่ร่วมกัน พุทธ-มุสลิม อย่างมีความสันติสุข และการมาในครั้งนี้ยังถือเป็นการสร้างความเชื่อมั่นต่อประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกับความเข้มแข็งของพรรคประชาชาติ
พ.ต.อ.ทวี ได้ส่งสารเชิญชวนถึงอดีตข้าราชการและผู้ที่เคยมีตำแหน่งว่า อยากจะเชิญชวน อดีตข้าราชการ หรือคนที่มีตำแหน่งต่างๆ ถ้าเราได้กลับมาบ้าน มันเหมือนเป็นการเอาคนดีศรีสังคมกลับมา พร้อมให้กำลังใจประชาชนในพื้นที่