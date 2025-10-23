‘พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง’ แวะชิม ‘ชาวดอย นาประดู๋’ ยก ‘กาแฟอร่อย-ร้านสวย สู้กรุงเทพฯ ได้สบาย’ ย้ำรัฐต้องหนุนศักยภาพคนพื้นที่
วันที่ 23 ต.ค. 2568 พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง หัวหน้าพรรคประชาชาติ และอดีตรมว.ยุติธรรม พร้อมด้วย แกนนำ และ สส.พรรคประชาชน ลงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยแวะเยี่ยมชมและลิ้มรสกาแฟที่ร้าน ‘CHAO DOI COFFEE นาประดู๋’ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี พร้อมชื่นชมว่ากาแฟอร่อยไม่แพ้กรุงเทพฯ และย้ำการสนับสนุนผู้ประกอบการท้องถิ่นคือสิ่งที่รัฐต้องทำ
โดย นายปณชัย พัสระทรัพย์เจริญ เจ้าของร้านชาวดอย ให้การต้อนรับด้วยความปลื้มปีติ โดย พ.ต.อ.ทวี ได้กล่าวชื่นชมร้านและสินค้าว่า “แวะมาทาน กาแฟอร่อยมาก ชื่นชม พอเห็นคนพื้นที่ มีร้านกาแฟ มีธุรกิจ ไม่อายเขา ซึ่งที่กรุงเทพฯ บางทีสวยสู้ที่นี้ไม่ได้”
โดย พ.ต.อ.ทวี ย้ำถึงแนวคิดในการผลักดันเศรษฐกิจชายแดนใต้ว่า สิ่งที่ต้องทำ บางทีคนเขาไม่รู้ ต้องเอานักธุรกิจในพื้นที่ ต้องสนับสนุน ซึ่งเขามีศักยภาพที่จะทำ โดยเป็นมุมมองที่ต้องการเปลี่ยนโฟกัสจากการแก้ไขปัญหาความมั่นคงแต่เพียงอย่างเดียว ไปสู่การส่งเสริมและสร้างโอกาสทางธุรกิจ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คน
ด้าน นายปณชัย กล่าวถึงความรู้สึกที่หัวหน้าพรรคประชาชาติมาเยี่ยมร้านว่า “ขอบคุณท่านมากและถือเป็นเกียรติมากที่ท่านได้มาชิมกาแฟที่ร้าน ปลาบปลื้มมากไม่คิดไม่ฝันว่าท่านจะมาที่ร้าน ดีใจมาก อัดอั้นพูดไม่ออก ต้องขอบคุณท่านมากๆ ที่มาที่ร้าน”
การเดินทางแวะชิมกาแฟในครั้งนี้ ไม่ใช่เพียงแค่การพักผ่อน แต่ยังเป็นสัญลักษณ์ของการให้กำลังใจ และการตอกย้ำความเชื่อมั่นว่า ชายแดนใต้เต็มไปด้วยผู้คนที่มีศักยภาพ และมีธุรกิจท้องถิ่นที่มีคุณภาพไม่แพ้ที่ใด ซึ่งเป็นสัญญาณที่ผู้นำทางการเมืองต้องการสื่อสารออกไปให้สังคมภายนอกได้รับรู้และร่วมกันสนับสนุนต่อไป