“คาทูน นาที” ผู้นำด้านโลจิสติกส์ระดับโลก เปิดศูนย์กระจายสินค้าแห่งใหม่ เชื่อมั่นไทยก้าวสู่ผู้นำโลจิสติกส์อาเซียน-เอเชีย พร้อมลงทุนเพิ่ม 7,000 ล้านบาท
“คาทูน นาที” เปิดศูนย์กระจายสินค้าแห่งใหม่มาตรฐานระดับโลก ตั้งเป้า 3 ปีสร้างอนาคตก้าวสู่ความยั่งยืน
“คาทูน นาที” ผู้นำด้านโลจิสติกส์ที่มีบริการอย่างครบวงจรระดับโลก สัญชาติเบลเยียม เปิดตัวศูนย์กระจายสินค้าอมตะซิตี้ หรือ เอดีซี (ADC) บนพื้นที่ 140,000 ตารางเมตร ในอมตะซิตี้ จังหวัดระยอง เพื่อรองรับการเจริญเติบโตของลูกค้าในพื้นที่เขตระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก Eastern Economic Corridor (EEC) ตั้งเป้าอีก 3 ปีพัฒนาและก้าวไปสู่ความยั่งยืน นอกจากนั้นในอนาคตเตรียมลงทุนเพิ่มอีก 7,000 ล้านบาทและมั่นใจว่าประเทศไทยจะก้าวขึ้นมาเป็นศูนย์กลางของของโลจิสติกส์ของภูมิภาคอาเซียนและเอเชียได้อย่างแน่นอน
มร.อาร์โน๊ด แดร์บ๊อดเรนเฮียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท คาทูน นาที (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า “คาทูน นาที ดำเนินธุรกิจในประเทศไทยมากว่า 25 ปี และเติบโตควบคู่ไปกับลูกค้าระดับโลกของเรา เรารู้สึกซาบซึ้งในโอกาสที่ประเทศไทยมอบให้ และยังคงเชื่อมั่นในศักยภาพของประเทศในฐานะศูนย์กลางโลจิสติกส์ระดับภูมิภาค ด้วยโครงสร้างพื้นฐานที่แข็งแกร่ง บุคลากรที่มีคุณภาพ และการสนับสนุนจากภาครัฐที่มุ่งเน้นการพัฒนาอย่างยั่งยืน”
“ศูนย์กระจายสินค้าแห่งใหม่นี้ถือเป็น ก้าวสำคัญของ “คาทูน นาที” ในประเทศไทย สะท้อนวิสัยทัศน์ระยะยาวและความมุ่งมั่นของบริษัทในการสร้างคุณค่าให้กับห่วงโซ่อุปทานของประเทศ ผ่านระบบโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพ นวัตกรรม และมาตรฐานระดับโลก อาคารเอดีซี ( ADC) แห่งใหม่ ได้รับการออกแบบให้สามารถรองรับการขยายพื้นที่ได้สูงสุดถึง 140,000 ตารางเมตร ครอบคลุมการให้บริการโลจิสติกส์สำหรับหลากหลายอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็น ยานยนต์, ปิโตรเคมี, สินค้าอุปโภคบริโภค และอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีจุดแข็งด้านเทคโนโลยี ระบบบริหารจัดการคลังสินค้าทันสมัย และทำเลที่ตั้งเชิงยุทธศาสตร์ใจกลางภูมิภาค EEC”
มร.อาร์โน๊ด กล่าวต่อว่า “นอกจากนี้ บริษัทมีแผนลงทุนกว่า 100 ล้านบาทภายในระยะเวลา 3 ปีข้างหน้า เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมุ่งเน้นโครงการด้านสิ่งแวดล้อม เช่น การติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ การปรับเปลี่ยนยานพาหนะและเครื่องจักรในสายการผลิตเป็นระบบไฟฟ้า (EV) การใช้ไฟ LED รวมถึงโครงการริเริ่มสีเขียวอื่น ๆ นอกจากการดำเนินธุรกิจ คาทูน นาที ยังมุ่งมั่นที่จะ ตอบแทนและพัฒนาชุมชนท้องถิ่น โดยร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและสถาบันการศึกษา เพื่อสร้างโอกาสในการจ้างงานและการพัฒนาทักษะแรงงานในภูมิภาคเติบโตไปพร้อมกับบริษัท ตลอดที่ผ่านมา คาทูน นาที ได้ลงทุนในไทยรวมไปกว่า 7,000 ล้านบาท ซึ่งตามแผนในอีก 10 ปีข้างหน้าก็พร้อมลงทุ่มเพิ่มอีกในจำนวนเท่ากันคือ 7,000 ล้านบาท เพราะทางเรามองเป็นศักยภาพของ ไทย ที่จะก้าวหน้าไปสู่ศูนย์กลางของโลจิสติกส์ของภูมิภาคอาเซียนและเอเชียในอนาคต”
“เราขอขอบคุณลูกค้าและพันธมิตรทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจ คาทูน นาที บริษัทภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จของท่าน และจะยังคงมุ่งมั่นสร้างสรรค์นวัตกรรม พัฒนา และส่งมอบความเป็นเลิศในทุกขั้นตอนของห่วงโซ่อุปทาน เพื่อเติบโตไปด้วยกัน การเปิดตัวศูนย์กระจายสินค้าอมตะซิตี้ (ADC) ครั้งนี้ ตอกย้ำความเชื่อมั่นของ คาทูน นาที ต่อประเทศไทยในฐานะศูนย์กลางโลจิสติกส์ของภูมิภาค และสะท้อนเจตนารมณ์ของบริษัทในการ “สร้างอนาคตที่ยั่งยืนร่วมกัน” มร.อาร์โน๊ด แดร์บ๊อดเรนเฮียน กล่าวปิดท้าย
สำหรับบริษัท คาทูน นาที (Katoen Natie) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2397 ที่เมืองแอนต์เวิร์ป ประเทศเบลเยียม เริ่มจากธุรกิจจัดการและจัดเก็บสินค้าโภคภัณฑ์ ก่อนขยายสู่ การดำเนินงานท่าเรือ โลจิสติกส์ ปิโตรเคมี เคมีภัณฑ์ และยานยนต์ พร้อมขยายธุรกิจสู่ต่างประเทศในปี 2538 และปี 2543 ได้ก่อตั้ง คาทูน นาที ไทยแลนด์ ถือเป็นอีกก้าวสำคัญของการเติบโตในระดับโลก มีพนักงานกว่า 1,000 คน พื้นที่คลังสินค้ารวมกว่า 450,000 ตร.ม. ครอบคลุมทั้งเขตปลอดอากรและเขตทั่วไป ตั้งอยู่ในจังหวัด ชลบุรีและระยอง จุดเด่นของบริษัทคือ แพลตฟอร์มโลจิสติกส์ที่ทันสมัยและครบวงจร ซึ่งช่วยเสริมศักยภาพของประเทศไทยให้ก้าวขึ้นเป็น ศูนย์กลางโลจิสติกส์ระดับภูมิภาค อย่างแท้จริง