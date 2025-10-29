“ผอ.อผศ.” เยี่ยมเยียน ทหารผ่านศึก พร้อมมอบสิ่งของอุปโภคบริโภค ฐานปฏิบัติหน้าที่ ที่ช่องบก-ช่องอานม้า จ.อุบลราชธานี
29 ต.ค. 68 – ที่ฐานปฏิบัติการอนุพงศ์ อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี พล.อ.กานต์นาท นิกรยานนท์ ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก (ผอ.อผศ.) เป็นประธานในพิธีถวายมาลัยกรพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช และวางพวงมาลา หน้าอนุสรณ์เกียรติภูมิ พ.ต.อนุพงศ์ บุญญะประทีป โดยมี นางจิตตานันท์ นิกรยานนท์ นายกสมาคมแม่บ้านองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก และคณะ ร่วมในพิธี
จากนั้นได้ไปพบปะเยี่ยมเยียนทหารผ่านศึก พร้อมพูดคุยให้กำลังใจ และมอบสิ่งของอุปโภคบริโภค ให้แก่ทหารที่กำลังปฏิบัติหน้าที่ ที่ฐานปฏิบัติการช่องบก และฐานปฏิบัติการช่องอานม้า อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี