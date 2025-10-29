มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญพุทธศาสนิกชน และผู้สนใจ ร่วมในพิธีพุทธาภิเษก “พระพุทธปุญญ เกษตราภิบาล” ครั้งที่ 2 ในวันศุกร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2568 เวลา 13.45-15.00 น. ณ อาคารพุทธเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)
โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับเมตตาจากพระเดชพระคุณ พระพรหมวัชรสุทธาจารย์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 10 ธรรมยุต รองแม่กองบาลีสนามหลวงเจ้าอาวาสวัดอาวุธ วิกสิตาราม เป็นประธานสงฆ์
“พระพุทธปุญญเกษตราภิบาล ” มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดสร้างเพื่อเป็นพระพุทธรูปประจำโรงพยาบาลเกษตรศาสตร์ ได้รับประทานนามจากสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก มีความหมายว่า พระพุทธเจ้าทรงอภิบาลการเกษตรด้วยบุญญานุภาพ เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย ประทับนั่ง ขนาดหน้าตักกว้าง 30 นิ้ว ทำด้วยโลหะเนื้อสำริด มีความงดงามด้วยพุทธลักษณะ และวิจิตรศิลป์อย่างสมบูรณ์ ด้วยแนวคิดการออกแบบเป็นศิลปะยุคสุโขทัยตอนปลาย กับอยุธยาตอนต้น มีพระพักตร์งามสงบเปี่ยมพระเมตตา นับเป็นศิลปะสกุลช่างรัตนโกสินทร์ยุคปัจจุบันที่งามสมบูรณ์แบบยิ่ง เหมาะสมและสอดคล้องกับอัตลักษณ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเป็นต้นแบบองค์พระขนาดต่าง ๆ เพื่อนำไปให้พุทธศาสนิกชนได้เช่าบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคล และร่วมทำบุญในการระดมทุนจัดสร้างโรงพยาบาลเกษตรศาสตร์และเพื่อเป็นมงคลที่ระลึกครบรอบ 82 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดังนี้
พระพุทธรูปเนื้อสำริดสีเขียว และเนื้อสำริด ขนาดหน้าตัก 9 นิ้ว และ 5 นิ้ว พระกริ่งเนื้อทองคำ 90 %
พระกริ่งเนื้อเงินซาตินสลับเงา พระกริ่งเนื้อสำริด พระกริ่งเนื้อทองเหลืองซาตินสลับเงา และเหรียญทองแดงรูปไข่ ด้านหน้าเป็นรูปพระพุทธปุญญเกษตราภิบาล และด้านหลัง เป็นอักขระคาถาพระพุทธเจ้า 5 พระองค์ “นะ–โม–พุท–ธา–ยะ”
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมูลนิธิโรงพยาบาลเกษตรศาสตร์ จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนและผู้สนใจทั้งหลาย สั่งจองเช่าบูชา “พระพุทธปุญญเกษตราภิบาล” ในขนาดต่าง ๆ นำปัจจัยสมทบสร้างโรงพยาบาลเกษตรศาสตร์ โครงการอุทยานการแพทย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยร่วมบริจาคสั่งจองเช่าบูชาพระ ได้ที่ https://kuhospitalfoundation.org/donation