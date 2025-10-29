มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญพุทธศาสนิกชน และผู้สนใจ ร่วมในพิธีพุทธาภิเษก “พระพุทธปุญญ เกษตราภิบาล” ครั้งที่ 2 ในวันศุกร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2568 เวลา 13.45-15.00 น. ณ อาคารพุทธเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)

โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับเมตตาจากพระเดชพระคุณ พระพรหมวัชรสุทธาจารย์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 10 ธรรมยุต รองแม่กองบาลีสนามหลวงเจ้าอาวาสวัดอาวุธ วิกสิตาราม เป็นประธานสงฆ์

“พระพุทธปุญญเกษตราภิบาล ” มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดสร้างเพื่อเป็นพระพุทธรูปประจำโรงพยาบาลเกษตรศาสตร์ ได้รับประทานนามจากสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก มีความหมายว่า พระพุทธเจ้าทรงอภิบาลการเกษตรด้วยบุญญานุภาพ เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย ประทับนั่ง ขนาดหน้าตักกว้าง 30 นิ้ว ทำด้วยโลหะเนื้อสำริด มีความงดงามด้วยพุทธลักษณะ และวิจิตรศิลป์อย่างสมบูรณ์ ด้วยแนวคิดการออกแบบเป็นศิลปะยุคสุโขทัยตอนปลาย กับอยุธยาตอนต้น มีพระพักตร์งามสงบเปี่ยมพระเมตตา นับเป็นศิลปะสกุลช่างรัตนโกสินทร์ยุคปัจจุบันที่งามสมบูรณ์แบบยิ่ง เหมาะสมและสอดคล้องกับอัตลักษณ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเป็นต้นแบบองค์พระขนาดต่าง ๆ เพื่อนำไปให้พุทธศาสนิกชนได้เช่าบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคล และร่วมทำบุญในการระดมทุนจัดสร้างโรงพยาบาลเกษตรศาสตร์และเพื่อเป็นมงคลที่ระลึกครบรอบ 82 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดังนี้

พระพุทธรูปเนื้อสำริดสีเขียว และเนื้อสำริด ขนาดหน้าตัก 9 นิ้ว และ 5 นิ้ว พระกริ่งเนื้อทองคำ 90 %
พระกริ่งเนื้อเงินซาตินสลับเงา พระกริ่งเนื้อสำริด พระกริ่งเนื้อทองเหลืองซาตินสลับเงา และเหรียญทองแดงรูปไข่ ด้านหน้าเป็นรูปพระพุทธปุญญเกษตราภิบาล และด้านหลัง เป็นอักขระคาถาพระพุทธเจ้า 5 พระองค์ “นะ–โม–พุท–ธา–ยะ”

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมูลนิธิโรงพยาบาลเกษตรศาสตร์ จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนและผู้สนใจทั้งหลาย สั่งจองเช่าบูชา “พระพุทธปุญญเกษตราภิบาล” ในขนาดต่าง ๆ นำปัจจัยสมทบสร้างโรงพยาบาลเกษตรศาสตร์ โครงการอุทยานการแพทย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยร่วมบริจาคสั่งจองเช่าบูชาพระ ได้ที่ https://kuhospitalfoundation.org/donation

ข่าวแนะนำ

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

รู้ไว้ก่อนใช้สิทธิ คนละครึ่งพลัส ครั้งแรกห้ามเกินวันไหน ไม่งั้นถูกริบ ใช้ไม่ครบ 200 เงินจะทบมั๊ย
2

ย้ำ คนได้สิทธิ คนละครึ่งพลัส เตือนอย่าใช้ผิด ซื้ออะไรได้-ไม่ได้ เช็กเลยก่อนโดนตัดสิทธิ
3

ราคาทองวันนี้ 29 ต.ค.68 ประกาศครั้งแรก พุ่งแรง หลังวานนี้ดิ่งลงต่อเนื่อง
4

อย่าเพิ่งหมดหวัง! หมอช้าง เปิดราศีได้เงินก้อนโต ราศีรับโชคไม่ทันตั้งตัว ราศีฟ้าเปิด
5

วิ่ง 30 นาที หรือ เดิน 60 นาที แบบไหนให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่ากัน คำตอบเกินคาด
6

เกิดอะไรขึ้น เสียงปืนดังสนั่นหลายนัด พ่อยิงลูก จมกองเลือดดับสลด
7

เช็กลิสต์ ร้านบุฟเฟ่ต์ ในกรุงเทพฯ เข้าร่วมโครงการ คนละครึ่งพลัส เริ่มแล้ววันนี้
8

สภาพอากาศวันนี้ กรมอุตุฯ เตือน ฝนเพิ่มขึ้น เปิดชื่อจังหวัดไหน ตกหนักสุด
9

4 สิ่งต้องห้าม อย่าใส่ไว้ในกระเป๋าสตางค์ ถ้าไม่อยาก "ลาภหาย"
10

ค้นโกดัง อู่ดังปทุมธานี เจอแล้ว ซุปเปอร์คาร์ มูลค่า9ล้าน รถหรูรอซ่อมอื้อ