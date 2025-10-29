HMC Polymers เดินหน้าจัด Conference แห่งปี 2025 ประกาศความร่วมมือกับผู้ถือหุ้น เร่งเครื่อง Sustainable PP Products ใช้เทคโนโลยีระดับโลก เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตและความยั่งยืน
กรุงเทพมหานคร 28 ตุลาคม 2568 – บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จำกัด หรือ HMC Polymers จัดงาน HMC Polymers Conference 2025 ขึ้น ภายใต้แนวคิด “PP Together : Preferred Partner for a Sustainable Future” ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร ซึ่งในปีนี้ เน้นย้ำประเด็นสำคัญ คือ ความร่วมมือกับผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นบริษัทระดับประเทศและระดับโลก ยกระดับความมั่นคงตลอดห่วงโซ่อุปทานการผลิตผลิตภัณฑ์ทั้งเม็ดพลาสติก PP เกรดพรีเมียมและเม็ดพลาสติก PP เพื่อความยั่งยืน (Sustainable PP Products) ตอบรับความต้องการที่สูงขึ้น
Mr. Corso Uzielli (คอร์โซ อูซีลลี่) ประธานบริษัท HMC Polymers กล่าวว่า ในช่วง 3 ไตรมาสแรกของปี 2568 นี้ ภาพรวมของธุรกิจปิโตรเคมีอยู่ในทิศทางทรงตัว และยังต้องจับตาและเฝ้าระวังปัจจัยภายนอกที่ควบคุมยาก อาทิ ภาวะเศรษฐกิจโลกที่ยังคงผันผวน มาตรการภาษีจากประเทศมหาอำนาจ ปัญหาภูมิรัฐศาสตร์ รวมถึงการแข่งขันของผู้ผลิตรายใหม่ ๆ ในภูมิภาคเอเชีย ฯลฯ ปัจจัยเหล่านี้ล้วนทำให้ HMC Polymers ต้องพัฒนาและปรับเปลี่ยนแผนการดำเนินธุรกิจและกลยุทธ์การขายให้เหมาะสม โดยเฉพาะการเร่งผลิตผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติก PP เพื่อความยั่งยืน ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากผู้ถือหุ้น คือ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC ในด้านวัตถุดิบ คือ โพรพิลีนชีวภาพ (Bio-propylene) และจาก LyondellBasell ในด้านเทคโนโลยีการผลิตระดับโลกและการขยายตลาดผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติก PP เพื่อความยั่งยืน โดยวันนี้ HMC Polymers ยังได้รับเกียรติจาก คุณทศพร บุณยพิพัฒน์ ผู้จัดการใหญ่ GC และประธานกรรมการ HMC Polymers Mr.Andy Lai (แอนดี้ ไล) ผู้บริหารระดับสูงของ LyondellBasell และกรรมการ HMC Polymers ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้น ร่วมประกาศความร่วมมือทั้งด้านการสนับสนุนด้านวัตถุดิบและด้านเทคโนโลยี รวมทั้งการตลาด เพื่อให้การผลิตผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติก PP เพื่อความยั่งยืนมีความมั่นคงตลอดห่วงโซ่อุปทาน สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า ทั้งในและต่างประเทศที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตอกย้ำความเป็นผู้นำผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติก PP เพื่อความยั่งยืนในระดับภูมิภาคเอเชีย
ในส่วนของการจัดงาน HMC Polymers Conference 2025 ยังคงเป็นไปตามวัตถุประสงค์เดิม คือ เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ สร้างความเข้าใจ และสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน ประกอบด้วยประเด็นต่าง ๆ ดังนี้
การพบปะเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย ทั้งการบรรยายจากวิทยากรระดับประเทศ กิจกรรมเวิร์กชอปด้านความยั่งยืน และการจัดแสดงนิทรรศการขององค์กรพันธมิตร
การอัปเดตการพัฒนาเม็ดพลาสติก PP เกรดพรีเมียม ทั้งเกรดพิเศษ (Specialty) และเกรดคุณภาพ (Differentiated) ที่ยังคงยึดมั่นคุณสมบัติเฉพาะตัว แตกต่างจากคู่แข่งในท้องตลอด ปัจจุบันมีมากกว่า 60 เกรด และ มีสัดส่วนการส่งออกมากถึงร้อยละ 60 ของปริมาณการขายทั้งหมด
การประกาศความร่วมมือกับผู้ถือหุ้น เพื่อให้การผลิตผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติก PP เพื่อความยั่งยืนเกิดความมั่นคงตลอดห่วงโซ่อุปทาน
การรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานด้านความยั่งยืน (Sustainability Framework) 3 เสา ได้แก่
Circularity : ตัวชี้วัดสำคัญ คือ ความสำเร็จของผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติก PP เพื่อความยั่งยืน ซึ่งแบ่งเป็น 2 กลุ่มใหญ่ ๆ ตามวัตถุดิบที่ใช้ผลิต คือ เม็ดพลาสติก PP ที่ผลิตจากปิโตรเลียม * (Fossil based) เช่น กลุ่ม Mono-material ที่นำไปรีไซเคิลได้ง่ายขึ้น และเม็ดพลาสติก PP ที่ผลิตจากวัตถุดิบหมุนเวียน** รวมถึงความสำเร็จของแพลตฟอร์ม PP Reborn แพลตฟอร์มจัดการพลาสติก PP ใช้แล้วแห่งแรกของประเทศไทย โดยในปีนี้ ได้ร่วมมือกับพันธมิตร คือ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) ขยายจุดรับพลาสติก PP ใช้แล้วมากกว่า 100 จุด ทั่วประเทศ ทำให้ประชาชนสามารถส่งพลาสติก PP ใช้แล้ว กลับเข้าสู่ระบบผลิตได้มากถึงเกือบ 7,000 กิโลกรัม (ข้อมูล ณ เดือนตุลาคม 2568) ช่วยลดการฝังกลบและลดการตกค้างในสิ่งแวดล้อม
Carbon Reduction : การปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อลดการปล่อยคาร์บอน การจัดทำฉลากคาร์บอนฟุตพรินต์สำหรับผลิตภัณฑ์ทุกเกรด การรับมอบประกาศนียบัตรเครื่องหมายคาร์บอนฟุตพรินท์ขององค์กร การเริ่มปลูกสวนป่าในโครงการต้นแบบความร่วมมือเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ณ พื้นที่ป่าในจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งจัดทำร่วมกับกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
Connectivity : การใช้องค์ความรู้หรือใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชน สังคม ประเทศชาติในด้านต่าง ๆ ทั้งด้านการศึกษา ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านคุณภาพชีวิต และด้านวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ซึ่งดำเนินการต่อเนื่องมายาวนานหลายสิบปี และการจัดงาน HMC Polymers Conference 2025 ในวันนี้ ก็นับเป็นหนึ่งในการเชื่อมโยงองค์ความรู้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ในมิติที่แตกต่างด้วย
อนึ่ง HMC Polymers Conference 2025 ยังคงได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานทั้งแบบ Onsite และ Online มากกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ ถือเป็นปรากฏการณ์ใหม่ของกลุ่มผู้ผลิตและจำหน่ายเม็ดพลาสติก PP ในประเทศไทยด้วย