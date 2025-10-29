ผบช.น.- ชมรมแม่บ้านตำรวจนครบาล กต.ตร. ร่วมมอบถุงยังชีพ ข้าวสาร ไข่ไก่ ตำรวจสน.ปทุม 110 นาย มอบประกาศนียบัตรตำรวจทำดี 2 นายช่วยชีวิตอาหารติดคอหมดสติ
29 ต.ค. 68 – พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผบช.น. พล.ต.ต.วสันต์ เตชะอัครเกษม รองผบช.น. พล.ต.ต.พัลลภ แอร่มหล้า รองผบช.น. พล.ต.ต.ทินกร สมวันดี ผบก.อก.บช.น. พล.ต.ต.ชัยกฤต โพธิ์อ๊ะ ผบก.น.6 พ.ต.อ.เอกภพ ตันประยูร รองผบก.น.1
คุณสมฤทัย บุญสม ประธานชมรมแม่บ้านตำรวจนครบาล พ.ต.อ.นิติวัฒน์ แสนสิ่ง รอง ผบก.น.6 พ.ต.อ.เอกรัตน์ เปาอินทร์ รอง ผบก.น.6 พ.ต.อ.จิรพัฒน์ พรหมสิทธิการ รอง ผบก.น.6 พ.ต.อ.กิตติพงศ์ พันธ์ศรี รอง ผบก.น.6 กต.ตร.กทม. คุณวีรพงศ์ เกษดำรงพาณิชย์ คุณมนัญญา รัตนศรีสมบัติ คุณกิตติพงษ์ เตรัตนชัย คุณบัญชา รัชตวุฒิมงคล คุณพอฤทัย บุณยะจินดา คุณสุชาติ อำนาจวิภาวี คุณน้ำค้าง พึ่งทอง คุณภัทรภณ หงษ์ศรีสุข และคณะกต.ตร. สน.ปทุมวัน
ชมรมแม่บ้านตำรวจนครบาล นำโดย คุณศศิธร ผ่องอ่อน รองประธานชมรมแม่บ้านตำรวจนครบาล คุณศิริวัลย์ ไตรพจน์ รองประธานชมรมแม่บ้านตำรวจนครบาล คุณอรชุกร วงศ์สง่า รองประธานชมรมแม่บ้านตำรวจนครบาล คุณศิรัญยา แอร่มหล้า รองประธานชมรมแม่บ้านตำรวจนครบาล คุณอิศราภรณ์ แสนสิ่ง ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานแม่บ้าน
โดยมี พ.ต.อ.ศิริชาติ จันทร์พรมมา ผกก.สน.ปทุมวัน พร้อมด้วย ดร.ณพพงศ์ ธีระวร ประธาน กต.ตร.สน.ปทุมวัน ดร.ภุมภา ทิพยทยารัตน์ รองประธาน กต.ตร.สน.ปทุมวัน นาย นรากร อักษรรัตน์ กต.ตร.สน.ปทุมวันน.ส. สุพรรณี สวัสดี กต.ตร.สน.ปทุมวัน นาย นราธิป ภิบาลจอมมี ที่ปรึกษา กต.ตร.สน.ปทุมวัน นาย วีรพล ยิ้มสินสมบูรณ์ ที่ปรึกษา กต.ตร.สน.ปทุมวันคณะตำรวจสน.ปทุมวัน ร่วมกับมอบถุงยังชีพ ไข่ไก่ ข้าวสาร แก่ข้าราชการตำรวจสังกัดสน.ปทุมวัน 110 นาย พร้อมมอบประกาศนียบัตรส.ต.ท.กิตติกร แก้ววรรณา ผบ.หมู่ (ป) สน.ปทุมวัน พร้อมด้วย ส.ต.ท.ธวัชชัย เกลี้ยงไธสง ผบ.หมู่ (ป) สน.ปทุมวัน ช่วยยื้อชีวิต หัวใจคุณตา 72 อาหารติดคอหมดสติจนชีพจรฟื้นกลับมา
โดยพล.ต.ท.สยาม เปิดเผยว่า ที่มาในวันนี้ เห็นการทำงานของข้าราชการตำรวจสน.ปทุมวัน มีงานที่ค่อนข้างหนักมาก ภายหลังจากได้มีเฝ้าฟังและมีการรายงานจากผบก.น.6 และผกก.สน.ปทุมวัน ให้กต.ตร. มาเพื่อให้กำลังใจ เพราะตำรวจสน.ปทุมวัน ทุ่มเทกำลังกายและกำลังใจ ไม่ว่าเป็นสภาวะปกติ วันหยุดนักขัตฤกษ์แทบไม่ได้พัก วันนี้มาร่วมกต.ตร.กทม. ชมรมแม่บ้านตำรวจนครบาล ผู้ใหญ่ใจดีนำสิ่งของเล็กๆ น้อยๆ มาช่วยเหลือ ทุ่มเทเสียสละ ช่วยเหลือกัน เหมือนเราเป็นครอบครัวเดียวกัน ขอให้ข้าราขการตำรวจทุกนายตั้งใจทำงานปฏิบัติหน้าที่ต่อไป