ผอ.ศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดฯ จรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานที่บ้านสายโท 10 ใต้ จ.บุรีรัมย์ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไป (GBC) ไทย-กัมพูชา

เมื่อวันที่ 29 ต.ค.68 พ.อ.ศิวะ หว่างอากาศ โฆษกศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ เปิดเผยว่า พล.อ.รังพิรัชต์ แย้มเกษร ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ และ พล.ท.วัชรพล พรหมเสนา รองผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ เดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามความคืบหน้าการปฏิบัติงานเก็บกู้ทุ่นระเบิด ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไป (GBC) ไทย-กพช. เมื่อ 23 ต.ค. 68 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ สหพันธรัฐมาเลเซีย ที่ บ้านสายโท 10 ใต้ ต.สายตะกู อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์

โดยมีพ.อ. ภาคภูมิ นภากาศ ผบ.ฉก.2 พร้อมด้วยผู้แทน นปท.3 และหน่วยรับผิดชอบในพื้นที่ ฉก.2 ให้การต้อนรับ จัดการบรรยายสรุป การปฎิบัติงานในภาพรวม ของ ชป.เก็บกู้และกวาดล้างทุ่นระเบิด นปท.3

ทั้งนี้ ผอ.ศทช.ศบท. ได้นำความห่วงใยของผู้บังคับบัญชาระดับสูง กองบัญชาการกองทัพไทย พร้อมกับมอบแนวทางการปฏิบัติงานโดยเนันย้ำเรื่องความปลอดภัยและการปฏิบัติตาม ระเบียบปฏิบัติประจำพร้อมทั้งให้กำลังใจในการปฏิบัติงานแก่กำลังพล

