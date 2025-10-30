อดีต ก.ต.ช. เรียกความศรัทธาตำรวจไทย โชว์ผลงานปราบสแกมเมอร์ อายัดเงินเทาได้มากกว่ายุคก่อน เสนอมาตรการโค่นจริงใน 72 ชั่วโมง ฟื้นความมั่นคงการเงินชาติ
วันที่ 30 ต.ค.2568 ผศ.ดร.นพดล กรรณิกา อดีตกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ (ก.ต.ช.) สัดส่วนผู้แทนภาคประชาชน ศิษย์เก่า Georgetown University ด้าน Cybersecurity & Policy และศิษย์เก่า University of Michigan-Ann Arbor ด้าน Data Science and Methodology กล่าวถึงการดำเนินการปราบปราม อายัดเงินสีเทาจากปัญหาการหลอกลวงของสแกมเมอร์ในประเทศไทย ว่า
เดิมเมื่อประมาณปี พ.ศ.2565 การอายัดบัญชีของกลุ่มสแกมเมอร์ เป็นไปด้วยความยากลำบากโอกาสที่จะอายัดเงินในบัญชีได้สำเร็จน้อยกว่าร้อยละ 5 แต่ปัจจุบันในยุคของ พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) ซึ่งเคยเป็นผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ในช่วงปี พ.ศ.2566-2567
โดยล่าสุดในยุคการทำงานของ พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ ได้มีการสั่งการปราบปรามขบวนการสแกมเมอร์อย่างจริงจังต่อเนื่องภายใต้ความร่วมมือกับหน่วยงานรัฐ เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารพาณิชย์ สถานีตำรวจต่าง ๆ สำนักงาน ป.ป.ง. และอื่น ๆ เป็นต้น
ผลที่ตามมาคือสามารถอายัดเงินในบัญชีขบวนการสแกมเมอร์ได้ร่วมร้อยละ50 และบางรายอายัดเงินได้เกือบร้อยละ 100 แต่ยังต้องการมาตรการเพิ่มเติมบางอย่าง วันนี้หลังจากเจ้าหน้าที่ตำรวจของประเทศไทยสามารถจับตัวใหญ่ของขบวนการสแกมเมอร์ได้สำเร็จหลายราย
ปัญหาที่ยังคงมีอยู่คือ ประชาชนผู้ตกเป็นเหยื่อเดือดร้อนซ้ำซากจากเงินที่ต้องใช้จ่ายในการติดตามคดี และการคืนเงินให้เหยื่อใช้เวลาเป็นเดือน เป็นปี และเงินมหาศาลปะปนจากหลายฐานความผิด
“ผมจึงได้ทำ (ร่าง) แผนปฏิบัติการเร่งด่วนมาตรการโค่นจริงสแกมเมอร์ เพื่อฟื้นฟูความเชื่อมั่นศรัทธาในหมู่ประชาชนทั้งไทยและต่างชาติว่าประเทศไทยเอาจริงกับการปราบสแกมเมอร์อย่างถอนรากถอนโคน”
ด้วยข้อเสนอเชิงนโยบายสาธารณะ มาตรการ และภารกิจของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ดังต่อไปนี้ เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ 1.คืนความเชื่อมั่นให้ประชาชน ว่ารัฐบาลเดินหน้าอย่างจริงจังกับการปราบสแกมเมอร์ 2.ทำให้การคืนเงินเป็นระบบ ไม่ใช่เรื่องของโชคหรือความบังเอิญ และ 3.ตีวงล้อมขบวนการสแกมเมอร์ทั้งระบบ ตั้งแต่หน้าบ้านถึงเครือข่ายเบื้องหลัง
ข้อเท็จจริง ปัญหาคดีออนไลน์จากสแกมเมอร์ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2565 ถึงกันยายน 2568 รวมทั้งสิ้น 1,058,056 คดี รวมความเสียหาย 100,408,016,872 บาท หรือกว่าแสนล้านบาทปัญหาไม่ได้อยู่แค่จับคนร้ายแต่มันคือปัญหาเชิงระบบ ที่กระทบต่อความน่าเชื่อถือของภาครัฐ
ทำให้เกิดความไม่มั่นคงทางการเงินของชาติและระบบเศรษฐกิจของประเทศสั่นคลอนอย่างรุนแรงเพราะแม้ว่าวันนี้ พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ จะมีผลงานโดดเด่นมากกว่าอดีต ทำให้เจ้าหน้าที่อายัดเงินได้ทันเป็นหลักหมื่นล้านบาท แต่ขั้นตอนการคืนเงินให้เหยื่อ ยังล่าช้าและไม่ทั่วถึง เพราะมีการปะปนของเงินจากฐานความผิดหลายประเภท เช่น ยาเสพติด การพนันออนไลน์ ค้ามนุษย์ และสแกมออนไลน์
ดังนั้นแนวคิดปราบปรามสแกมเมอร์ โค่นได้จริงต้องโฟกัสที่เงินทุกบาทที่อาชญากรยึดไป รัฐบาลจะเอาคืนให้ประชาชนให้มากที่สุดและเร็วที่สุดเราจะทำให้การคืนเงินเป็นเรื่องระบบไม่ใช่ โชคหรือ เรื่องบังเอิญเราจะเอาผิดทั้งตัวบงการ บัญชีม้า ซิมม้า และผู้สนับสนุนทุกระดับ ด้วยยุทธการบังคับใช้กฎหมายใหม่
โดยมาตรการเร่งด่วน โค่นสแกมเมอร์ได้จริง “ภายใน 72 ชั่วโมง” สามารถพิสูจน์ที่มาของเงิน (Source of Funds Triage) จำแนกกองเงิน 5ประเภท คือ สแกม / ค้ามนุษย์ / พนัน / ยาเสพติด/ อื่น ๆ ที่เป็นเงินปะปนจากหลายฐานความผิด และประกาศคำสั่งอายัดฉุกเฉิน เชื่อมระบบ “ตำรวจ–ปปง.–ธนาคารพาณิชย์” ให้สั่งอายัดเงินอัตโนมัติภายใน 72 ชม.
โดยมีพอร์ทัล เคลมกลางหลายภาษาให้เหยื่อ (Victim Claim Portal) ยื่นขอคืนเงินได้ออนไลน์ (ไทย–จีน–อังกฤษ) พร้อมทีมทนายข้ามพรมแดนติดตามเงินคืนจากประเทศต้นทาง และเทคโนโลยี OCR/AI ตรวจสิทธิอัตโนมัติด้วยเทคโนโลยีอ่านข้อความจากภาพและเอกสารสแกนเพื่อย่นระยะเวลาคืนเงินและการจัดตั้งกองทุน Victim Care Fund เยียวยาชั่วคราวก่อนคืนเงินจริง
ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI) ได้แก่ อายัดเงินไม่น้อยกว่า 70% ของยอดเสียได้ภายใน 72 ชม. คืนเงินไม่น้อยกว่า 50% ภายใน 30 วัน ปิดบัญชีม้า/ซิมม้าไม่น้อยกว่า 2,000 รายการต่อเดือน ปิดเครือข่ายสแกมระดับใหญ่ไม่น้อยกว่า 5 เครือข่ายต่อไตรมาส
และความเชื่อมั่นของประชาชนเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 15 จุดใน 120 วัน ผลที่ตามมาคือ ความเชื่อมั่นศรัทธาของประชาชนคนไทยและต่างชาติ ความแข็งแกร่งมั่นคงทางการเงินของประเทศไทยจะกลับคืนมาสู่ความเป็นผู้นำทางการเงินยุคดิจิทัลของภูมิภาคได้
ทั้งนี้ ข้อเสนอปรับปรุงกฎหมาย โดยมุ่งเน้นไปที่ การเพิ่มโทษ Aggravated Offence กรณีใช้บัญชีม้า ซิมม้า Deepfake หรือมุ่งเป้าเหยื่อเปราะบางสามารถเอาผิดผู้สนับสนุน คนขายบัญชีม้า นายหน้า ผู้ดูแลระบบเพจม้า และปรับปรุง พ.ร.บ.ฟอกเงินโดยที่เปิดทางอายัดด่วน 72 ชม. ผลักภาระพิสูจน์ต่อผู้ครอบครองเงิน
นอกจากนี้ ปรับกฎหมายโดยประยุกต์ใช้กรอบความปลอดภัยทางไซเบอร์ของ NISTสหรัฐอเมริกา กฎหมาย GDPR ของยุโรปและมาตรฐาน ISO/IEC 27001 (มาตรฐานสากลด้านความปลอดภัยสารสนเทศ) พร้อมกับอนุญาตให้หน่วยงานแลกเปลี่ยนข้อมูลได้อย่างปลอดภัยภายใต้ระบบ Audit Log
กฎหมายที่ปรับปรุงใหม่นี้จะเพิ่มโทษขบวนการสแกมเมอร์ที่มุ่งโจมตีกลุ่มเปราะบาง เช่น ผู้สูงอายุ ผู้พิการ เด็ก เยาวชน คนยากจนผู้มีรายได้น้อย และกลุ่มคนในพื้นที่ชายขอบ และกระทำกันเป็นขบวนการข้ามชาติที่มีเม็ดเงินผิดกฎหมายหมุนเวียนจำนวนมาก หากเราทำได้ตามแนวทางนี้ประเทศไทยจะก้าวขึ้นเป็นศูนย์กลางดิจิทัลที่ปลอดภัยที่สุดแห่งหนึ่งของโลก