สน.บางเขน ห่วงใยแจกหมวกกันน็อคให้เด็ก ๆ ปลูกฝังวินัยจราจร ลดอัตราการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุบนท้องถนนจากรถจักรยานยนต์

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 30 ต.ค.2568 บริเวณวงเวียนบางเขน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กทม. พ.ต.อ.อนันต์ วรสาตร์ ผกก.สน.บางเขน พร้อมด้วย พ.ต.ท.สถิตย์ วงศ์กัณหา
รอง ผกก.จร., พ.ต.ท.ธีระ หล้านามวงศ์ สว.จร., ร.ต.อ.รัตนชัย สลับศรี รอง สว.จร. และเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร สน.บางเขน

ร่วมกันแจกหมวกนิรภัยให้กับเด็ก ๆ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุจากการโดยสารรถจักรยานยนต์ ที่เกิดขึ้นกับเด็กๆและปลูกฝังวินัยจราจร ขับขี่ปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย 100%

โดยกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อรณรงค์ให้ประชาชน โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน ตระหนักถึงความสำคัญของการสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่ขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ พร้อมทั้งปลูกฝังวินัยจราจร และลดอัตราการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุบนท้องถนน

