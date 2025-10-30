“กอ.รมน. จับมือ มูลนิธิไทยอาสาป้องกันชาติ – มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ส่งธารน้ำใจหลั่งไหลช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมอ่างทอง แจกสิ่งของบรรเทาทุกข์ถึงมือประชาชน” ถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

30 ต.ค.68 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) โดย พล.ท.ธนาธิป สว่างแสง ผู้อำนวยการสำนักกิจการมวลชนเเละสารนิเทศ กอ.รมน. (ผอ.สมท.กอ.รมน.) พร้อมคณะผู้บริหาร และคณะกรรมการมูลนิธิไทยอาสาป้องกันชาติ ร่วมกับ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดยนายวิชิต ชินวงค์วรสกุล รองประธานกรรมการ มูลนิธิปอเต็กตึ๊ง

ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมขังสูงในพื้นที่ จังหวัดอ่างทอง ได้แก่ ต.บางจัก อ.วิเศษชัยชาญ และต.โผงเผง อ.ป่าโมก ซึ่งได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังเป็นเวลานาน ส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อน โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง ผู้ป่วยติดเตียง และผู้ที่ไม่สามารถเดินทางออกนอกพื้นที่ได้

โดยรอง ผอ.รมน. จังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่กว่า 200 คน ในพื้นที่เป้าหมายที่เข้าถึงได้ยาก และได้จัดเรือติดเครื่องยนต์เป็นยานพาหนะ เพื่อใช้ขนส่งสิ่งของบรรเทาทุกข์ให้กับประชาชนที่เดือดร้อน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ทั้งนี้พล.ท.ธนาธิป เเละคณะ ได้นำถุงยังชีพและสิ่งของจำเป็นจำนวน 400 ชุด ไปมอบให้แก่ผู้ประสบภัย รวมถึงประชาขนกลุ่มเปราะบางและ ผู้ป่วยติดเตียงที่ไม่สามารถเดินทางออกนอกพื้นที่ได้ประกอบด้วย ข้าวสาร อาหารแห้ง อาหารสำเร็จรูปพร้อมรับประทาน ยาสามัญประจำบ้าน น้ำดื่ม ถุงขยะดำ อาหารสัตว์เลี้ยง ผ้าอนามัย สเปรย์กันยุง ไฟฉาย LED พร้อมถ่าน และของใช้จำเป็นอื่น ๆ เช่นผ้าห่มกันหนาว ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก มูลนิธิไทยอาสาป้องกันชาติ ร่วมกับ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง

การลงพื้นที่ในครั้งนี้ เป็นการ
บูรณาการความร่วมมือระหว่าง คณะกรรมการมูลนิธิไทยอาสาป้องกันชาติ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง และสำนักกิจการมวลชนและสารนิเทศ กอ.รมน. รวมถึงหน่วยงานราชการในพื้นที่ โดยได้รับการสนับสนุนยานพาหนะรถบัสทหารและรถบรรทุกสิ่งของ รวมทั้งเรือติดเครื่องยนต์ เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึงในทุกพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ

ทั้งนี้ การดำเนินงานดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลภายใต้การนำของ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ในฐานะ ผอ.รมน. และ พล.อ.พนา แคล้วปลอดทุกข์ ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) ในฐานะ รอง ผอ.รมน. ที่มุ่งส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนร่วมมือกันในการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน และสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนให้กับประเทศชาติ

กอ.รมน. ยังคงมุ่งมั่นในการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชน เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนในทุกโอกาส และเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริง

