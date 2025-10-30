บริษัท โหระพาแคทเทอริ่ง จำกัดบริษัทจัดเลี้ยงอาหารครบวงจร จัดซุ้มผลิตภัณฑ์อาหาร พร้อมสนับสนุนมอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนในสังกัด กทม.จำนวน 11 โรงเรียน ภายใต้วิสัยทัศน์ อาหารและศิลปะสามารถหลอมรวมกันเพื่อสร้างพลังบวกให้กับสังคม ในชื่อ งาน Art Connect By Horapa @ ChangChui Gallery ครั้งที่ 1

โดยได้รับเกียรติจากท่าน ผู้อำนวยการและผู้บริหารสำนักงานเขตบางพลัด สก.เขตบางพลัด ผู้บริหารสถานีตำรวจนครบาลบางพลัด ท่านผู้อำนวยการจาก 11 โรงเรียนสังกัด กทม. ท่านผู้บริหารบริษัทเอกชนต่างๆ อาทิ ช่างชุ่ย ครีเอทีฟ ปาร์ค, TPN Global, Smart Vision, J-O market ฯลฯ เข้าร่วมงานและร่วมสนับสนุนมอบทุนการศึกษาสานต่อความฝันให้กับเด็กๆ สะท้อนให้เห็นถึงความร่วมมือระหว่างภาคธุรกิจและภาครัฐ ที่มุ่งมั่นจะร่วมกันมอบโอกาสและแรงบันดาลใจแก่เยาวชนคนรุ่นใหม่

โดย น.ส.นนทสรวง มั่งนิมิตร CEO บริษัท โหระพาแคทเทอริ่ง จำกัด เปิดเผยว่า หัวใจของงานนี้อยู่ที่การสร้างการเชื่อมโยงระหว่างธุรกิจและศิลปะเข้าด้วยกัน โดยโหระพาได้สานต่อพันธกิจด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ด้วยการจัดมอบทุนการศึกษาด้านศิลปะให้แก่เด็กในชุมชน ที่มีหัวใจรักงานศิลปะ งานครั้งนี้ไม่ใช่แค่การเปิดตัวสินค้า แต่เป็นการสร้างวัฒนธรรมใหม่ที่ธุรกิจจะมอบคุณค่าคืนกลับสู่สังคม ซึ่งเมื่อเด็กและเยาวชนได้รับโอกาส สังคมก็สามารถจะเดินหน้าไปพร้อมกันอย่างยั่งยืนต่อไป

