นักศึกษา วปอ.รุ่นที่ 66 หมู่เหยี่ยว นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานพิธีมอบบ้านแก่ครัวเรือนเปราะบาง จำนวน 2 ราย
30 ตุลาคม 2568 – นายธีรุตม์ ศุภวิบูลย์ผล ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในนามของนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 66 หมู่เหยี่ยว นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานพิธีมอบบ้านแก่ครัวเรือนเปราะบาง จำนวน 2 ราย
โดยรายแรก บ้านของนายโสภณ มากนุ้ย บ้านเลขที่ 79 หมู่ที่ 6 ตำบลเขาถ่าน อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก นายธีรุตม์ ศุภวิบูลย์ผล ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในนามของนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 66 หมู่เหยี่ยว จำนวน 100,000 บาท เป็นค่าวัสดุ 87,917 บาท เครื่องใช้ภายในบ้าน จำนวน 13,083 บาท นอกจากนี้ อำเภอท่าฉางได้บูรณาการความร่วมมือจากภาคีเครือข่าย ภาคเอกชน ภาคประชาชน สนับสนุนงบประมาณ แรงงาน วัสดุอุปกรณ์ เพื่อก่อสร้างบ้าน ดังนี้ นายสราวุฒิ ทองเพชร กำนันตำบลท่าฉาง สนับสนุนเงิน จำนวน 4,000 บาท ,นายเลอชัย สำเภา ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลท่าฉาง สนับสนุนดินถม จำนวน 2 คัน,นายสัมพันธ์ ฤทธิอา ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลท่าฉาง และบริษัทท่าฉางสวนปาล์มน้ำมันอุตสาหกรรม จำกัด ซึ่งเป็นหน่วยงานร่วมของศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจจังหวัดสุราษฎร์ธานี (CSR SURATTHANI CENTER) สนับสนุนช่างดำเนินการก่อสร้างบ้าน ,ศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจจังหวัดสุราษฎร์ธานี (CSR SURATTHANI CENTER) สนับสนุนงบประมาณ จำนวน 12,038 บาท ,บริษัท ธนาปาล์มโปรดักส์ จำกัด สนับสนุนงบประมาณ จำนวน 30,000 บาท ,นายนิรันดร์ กล่ำไพ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8 ตำบลท่าเคย นายนภดล พรหมช่วย ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 11 ตำบลท่าเคย นายศรราม ช่วยเพชร แพทย์ประจำตำบลปากฉลุย สนับสนุนการดำเนินการระบบไฟฟ้า จำนวน 3,000 บาท ,ภาคประชาสังคม นำโดย นางสาวสนธยา นุ้ยภักดี รองประธานอาสาพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี สนับสนุนอาหารและเครื่องดื่ม รวมงบประมาณ 149,038 บาท
รายที่ 2. บ้านของนายโชคชัย รักษาพราหมณ์ บ้านเลขที่ 123/5 หมู่ที่ 3 ตำบลเขาถ่าน อำเภอท่าฉาง
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 39,213 บาท นอกจากนี้ อำเภอท่าฉางได้บูรณาการความร่วมมือจากภาคีเครือข่าย ภาคเอกชน ภาคประชาชน สนับสนุนงบประมาณ แรงงาน วัสดุอุปกรณ์ เพื่อก่อสร้างบ้าน ดังนี้ สภาองค์กรชุมชนตำบลเขาถ่านร่วมกับสภาองค์กรชุมชนเทศบาลตำบลท่าฉาง สนับสนุนงบประมาณ จำนวน 40,000 บาท ,นายเลอชัย สำเภา ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลท่าฉาง สนับสนุนดินถม ,นายสัมพันธ์ ฤทธิอา ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลท่าฉาง เป็นช่างดำเนินการก่อสร้างบ้าน ,นายนิรันดร์ กล่ำไพ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8 ตำบลท่าเคย นายศรราม ช่วยเพชร แพทย์ประจำตำบลปากฉลุย สนับสนุนการดำเนินการระบบไฟฟ้า จำนวน 3,000 บาท ,นายไพรัช ต้อยแก้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี เขตอำเภอท่าฉาง สนับสนุนปูน จำนวน 2 คิว จำนวน 4,400 บาท ,นายยุทธพงศ์ ชมภูพล รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี สนับสนุนงบประมาณ จำนวน 3,000 บาท ,นายทศพร มณีน้อย ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลเขาถ่าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สนับสนุนงบประมาณ 4,400 บาท เพื่อจัดซื้อประตู และวงกบ จำนวน 1 ชุด ,นายเจริญศักดิ์ ชมภูพล ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรธรรมชาติ สนับสนุนงบประมาณ จำนวน 3,000 บาท ,นายพิศิษฏ์ ชมภูพล สนับสนุน หิน 3/4 1 คัน และ ทราย 1 คัน ,นายนิพล คงระเรื่อย สนับสนุน รถ + ดิน 2 คัน ,นางสาวชนนิกานต์ หนูจีนจิตร สนับสนุน เสื่อน้ำมัน จำนวน 1,000 บาท ,นางสาวสนธยา นุ้ยภักดี เป็นผู้ประสานงานของบประมาณจากภาคเอกชน และประชาชนรวมงบประมาณ 98,013 บาท
โดยมี นางศรีเวียง มีพริ้ง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี องค์กรเอกชน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) อาสาพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมในพิธี