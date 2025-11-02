“หลวงพ่อจ้อย จันทสุวัณโณ” อดีตเจ้าอาวาสวัดศรีอุทุมพร (วังเดื่อ) ต.หนองกรด อ.เมือง จ.นครสวรรค์
วันที่ 16 เม.ย.2550 มรณภาพอย่างสงบ สิริอายุ 94 ปี พรรษา 74
ปัจจุบันร่างของท่านยังสงบอยู่ในโลงแก้วที่ศาลาจัตุรมุข วัดศรีอุทุมพร
วัตถุมงคลล้วนได้รับความนิยม โดยเฉพาะในรุ่นยุคแรกจะหาเช่าบูชากันยากมาก เนื่องจากจัดสร้างจำนวนน้อย
เหรียญหลวงพ่อจ้อย รุ่นพิเศษ 82 ปี จัดสร้างเมื่อ พ.ศ.2539 ลักษณะเป็นเหรียญโลหะทองเหลือง รูปไข่ มีหูห่วง ความยาวรอบเหรียญ 8.8 เซนติเมตร
ด้านหน้าเป็นรูปหลวงพ่อจ้อยนั่งขัดสมาธิเต็มองค์อยู่บนฐานบัวคว่ำ-บัวหงาย แบบเหรียญหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ พ.ศ.2482 มีบัว 13 คู่ ตรงกลางมีเส้นตรงยาว ใต้ฐานบัวมีตัวอักษรภาษาไทยเขียนว่า “รุ่นพิเศษ” ต่ำลงไปเป็นตัวเลขไทย “๘๒” ล่างสุดเป็นตัวหนังสือว่า “หลวงพ่อจ้อย” มีเส้นขอบยกนูนรอบเหรียญ
ด้านหลังตรงกลางเป็นยันต์พระเจ้า 5 พระองค์ มีตัวอุณาโลมขึ้น 3 ตัว ใต้ยันต์มีอักษรขอมเป็นคาถา ว่า อุทธังหะเรจะนะมะพะทะ ใต้คาถาเป็น “พ.ศ.๒๕๓๙” ด้านซ้ายมือเรา ขวามือเป็นอักษรภาษาไทยว่า “วัดศรีอุทุมพร” ด้านบนว่า “อ.เมือง” ด้านขวามือเรา ด้านซ้ายของเหรียญว่า “จ.นครสวรรค์” และมียกขอบนูนรอบ
โดยปกติเหรียญของหลวงพ่อจ้อยจะมีหลากหลายรูปแบบ ทั้งทรงกลม รูปสี่เหลี่ยม ทรงแบบหยดน้ำ และรูปไข่ แต่เหรียญรุ่นนี้ถ้าใครเคยเห็นเหรียญหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพจะทราบว่ามีลักษณะคล้ายเหรียญพิมพ์นิยม พ.ศ.2482 แต่เหรียญหลวงพ่อจ้อยมีขนาดใหญ่กว่า
ลักษณะเป็นการสร้างขึ้นล้อพิมพ์เหรียญหลวงพ่อเดิม รวมทั้งยันต์และคาถาที่ใช้ก็เป็นแบบเดียวกัน
ชาวนครสวรรค์หลายคนที่ไม่สามารถหาเหรียญหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ สามารถเช่าบูชาเหรียญของหลวงพ่อจ้อยรุ่นนี้ไว้บูชาแทน เนื่องจากมีรูปลักษณะแบบเดียวกัน มีตัวยันต์ คาถาแบบเดียวกันทุกประการ และประกอบกับหลวงพ่อจ้อยเองเคยเรียนวิทยาคมจากหลวงพ่อเดิมอยู่ระยะหนึ่ง
จึงสร้างขึ้นเพื่อเป็นการระลึกถึงครูบาอาจารย์ของท่าน เป็นการบูชาครูไปในตัว และตัวท่านเองก็ศึกษาวิทยาคมมาจากหลากหลายครูบาอาจารย์
เหรียญหลวงพ่อจ้อยรุ่นนี้ ตอนที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ไม่มีการจำหน่าย มีแต่แจกอย่างเดียว
ขณะนี้ กลายเป็นที่เสาะแสวงหาอย่างยิ่ง