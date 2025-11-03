รายงานพิเศษ

วันเสาร์ที่ 25 ตุลาคม พุทธศักราช 2568 เวลา 10.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้กรมศิลปากรนำไปถวายพระสงฆ์ที่จำพรรษาครบถ้วนไตรมาส ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร โดยมีนายพนมบุตร จันทรโชติ อธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธานในพิธี ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมศิลปากร ตลอดจนผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และพุทธศาสนิกชนในจังหวัดสกลนคร เข้าร่วมพิธี
กฐินพระราชทาน เป็นกฐินหลวงประเภทหนึ่งที่พระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้แก่หน่วยงานราชการ องค์กร คณะบุคคล หรือบุคคลผู้ประสงค์ขอรับพระราชทานเชิญไปทอดถวาย ณ พระอารามหลวง ทั้งกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดในช่วงกฐินกาล โดยการทอดกฐิน เป็นประเพณีสำคัญทางศาสนาที่พุทธศาสนิกชนถือปฏิบัติและสืบทอดมายาวนาน ช่วงเวลาในการทอดกฐินกำหนดระยะเวลา 1 เดือน หลังวันออกพรรษา ระหว่างวันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 ถึงวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ของทุกปี นับเป็นการทำนุบำรุงสืบทอดพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรือง
ในโอกาสนี้ กรมศิลปากรได้จัดการแสดงโขน เรื่องรามเกียรติ์ ชุดอนุภาพรามราชจักรี สมโภชองค์พระกฐิน เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ชื่นชมการแสดงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งเป็นนาฏศิลป์ชั้นสูงอย่างหนึ่งของไทย พร้อมทั้งบริจาคปัจจัยนำเข้าสมทบถวายบำรุงพระอารามหลวง วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,242,141 บาท
นอกจากนี้ กรมศิลปากร ได้จัดพิมพ์หนังสือ ปกิณกศิลปวัฒนธรรม เล่มที่ 31 เป็นหนังสือที่ระลึกในโอกาสที่กรมศิลปากรนำผ้าพระกฐินพระราชทานไปทอดถวาย เนื้อหาว่าด้วยประวัติความเป็นมาของวัดพระธาตุเชิงชุม ประวัติศาสตร์ โบราณคดี สถานที่สำคัญ ประเพณี วัฒนธรรม และความเชื่อ วิถีชีวิต ความเป็นอยู่ ตลอดจนภูมิปัญญาท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดสกลนคร เป็นแหล่งข้อมูลทางวิชาการอันเป็นประโยชน์แก่ผู้สนใจด้านประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีในเขตพื้นที่ดังกล่าวด้วย
วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นโท ชนิดวรวิหาร ตั้งอยู่ถนนเจริญเมือง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2515 เขตวิสุงคามสีมา กว้าง 40 เมตร ยาว 80 เมตร ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นพระอารามหลวงเมื่อ พ.ศ.2506 เป็นที่ประดิษฐานองค์พระธาตุเชิงชุม คู่บ้านคู่เมืองสกลนครและเป็นสัญลักษณ์สำคัญของเมืองสกลนคร