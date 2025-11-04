วัดสายไหม จ.ปทุมธานี ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมอุทิศถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

4 พ.ย. 68 – ที่วัดสายไหม อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี พระครูโสภณภัทรเวทย์ (หลวงพ่ออ๊อด ปธานิโก) เจ้าคณะอำเภอลำลูกกา เจ้าอาวาสวัดสายไหม พร้อมทั้งประชาชน ได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมอุทิศถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อแสดงความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

สำหรับการประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมอุทิศถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทางวัดจัดขึ้นทุกวัน ในเวลา 18.30 น.

ทั้งนี้พระครูโสภณภัทรเวทย์ ขอเชิญชวนญาติโยม ทุกท่านร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลด้วยการสวดมนต์ เจริญจิตตภาวนา รักษาศีล ฟังธรรม และปฏิบัติธรรม เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง แสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์

