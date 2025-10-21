หลวงปู่โทน กันตสีโล วัดเขาน้อยคีรีวัน อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี อดีตพระเกจิอาจารย์ชื่อดังแห่งเมืองชลบุรี

เกิดในสกุล เหลืองอ่อน เมื่อวันที่ 2 ก.ค.2466 ที่ ต.วัดหลวง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี ครอบครัวประกอบอาชีพกสิกรรม

ในช่วงวัยเยาว์เรียนหนังสือที่โรงเรียนวัดเนินสังข์ ซึ่งเป็นโรงเรียนประจำหมู่บ้าน เมื่อเข้าสู่วัยหนุ่มได้อยู่ช่วยครอบครัวทำนา อาชีพหลักของครอบครัว

อายุ 21 ปีต้องเข้ารับการเกณฑ์ทหารเป็นเวลา 2 ปี ประจำการที่กองกำลังพลทหารเรือ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เมื่อปลดประจำการแล้วกลับไปช่วยครอบครัวทำนาเลี้ยงชีพตามปกติ

รายงานพิเศษ - เหรียญหลวงปู่โทนรุ่นแรก ยอดพระเกจิชื่อดังบ้านบึง

หลวงปู่โทน กันตสีโล

 

กระทั่งอายุได้ 30 ปีเกิดความเบื่อหน่ายในชีวิตฆราวาส จึงเข้าพิธีอุปสมบทเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2495 ณ วัดเนินสังข์สฤษฎาราม ต.ไร่หลักทอง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี มี พระครูพิสิฏฐ์ศาสนคุณ (หลวงพ่อทองหยิบ) เจ้าอาวาสวัดโบสถ์ อ.พนัสนิคม เป็นพระอุปัชฌาย์, พระอธิการเอี่ยม เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และ พระป้อม เป็นพระอนุสาวนาจารย์

ได้รับฉายาว่า กันตสีโล แปลว่า ผู้มีศีลเป็นที่น่ายินดี

อยู่จำพรรษาที่วัดเนินสังข์ เป็นเวลา 2 ปี ศึกษาเล่าเรียนพระปริยัติธรรมพื้นฐาน จากนั้นได้ย้ายมาอยู่ที่วัดบึงบน อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี ใช้เวลาฝึกฝนด้านวิปัสสนากัมมัฏฐาน

นอกจากนี้ ยังศึกษาวิทยาคมอีกหลายแขนง ศึกษาทางแพทย์แผนโบราณคือ การเสกน้ำมันมนต์ประสานกระดูก โดยได้รับการถ่ายทอดมาจากหลวงพ่อทับ วัดหัวถนน ซึ่งอยู่ในอำเภอพนัสนิคม

รายงานพิเศษ - เหรียญหลวงปู่โทนรุ่นแรก ยอดพระเกจิชื่อดังบ้านบึง

ทั้งนี้ หลวงพ่อทับเป็นพระเกจิชื่อดังที่มีวิทยาคมเข้มจึงได้รับการถ่ายทอดวิทยาคมทั้งหมด นอกจากนี้ ยังฝากตัวเป็นศิษย์กับ พระครูพินิจสมาจาร หรือ หลวงพ่อโด่ วัดนามะตูม อ.พนัสนิคม ศึกษาวิชาทำสีผึ้งจากหลวงพ่อโด่

ออกท่องธุดงค์ไปทางภาคเหนือ อาทิ เชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน เชียงราย และเข้าสู่ประเทศพม่า เพื่อไปกราบนมัสการพระเจดีย์ชเวดากอง

ออกจากพม่าเดินทางย้อนกลับเข้าสู่เมืองไทย บำเพ็ญเพียรตามป่าตามถ้ำระยะหนึ่ง จากนั้นเดินธุดงค์เข้าประเทศลาว เขมร และกลับเข้าประเทศไทย นับรวมเวลาที่เดินธุดงค์ทั้งสิ้น 32 ปีหลังจากหยุดธุดงค์ในช่วงเวลาว่างท่านมักเดินทางไปสนทนาธรรมกับหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ จ.ระยอง เนื่องจากเป็นสหธรรมิกรู้จักคุ้นเคยกันมาก่อน

เมื่อสนทนากันแล้ว หลวงปู่ทิมแนะนำให้มาสร้างสำนักสงฆ์ขึ้นที่เขาน้อย ต.คลองกิ่ว อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี

รายงานพิเศษ - เหรียญหลวงปู่โทนรุ่นแรก ยอดพระเกจิชื่อดังบ้านบึง

เขาน้อยแห่งนี้มีลักษณะภูมิประเทศเป็นเนินเขาสูง มีป่าไม้เบญจพรรณลำต้นใหญ่ขึ้นอยู่มากมาย เป็นที่เงียบสงบ โดยหลวงปู่ทิมเห็นว่าที่แห่งนี้เหมาะสมแก่การปฏิบัติธรรมและเจริญกัมมัฏฐานเป็นอย่างมาก

มาอยู่ที่เขาน้อยเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2512 ตอนแรกได้อาศัยปักกลดนั่งสมาธิภาวนา ต่อมาชาวบ้านแถบนั้นเกิดความศรัทธาเลื่อมใส จึงได้ช่วยกันสร้างกุฏิไม้หลังเล็กขึ้นหนึ่งหลังเพื่อให้ใช้เป็นที่เจริญสมณธรรม

จากเริ่มแรกมีเพียงกุฏิไม้หลังเดียว ปัจจุบันสถานที่แห่งนี้ได้รับการพัฒนาขึ้นจนกระทั่งคณะสงฆ์โดยมหาเถรสมาคมอนุญาตให้ตั้งเป็นวัด ประกาศในพระราชกิจจานุเบกษาตั้งชื่อว่า “วัดเขาน้อยคีรีวัน”

มรณภาพด้วยอาการอันสงบเมื่อวันที่ 30 เม.ย.2551 เวลา 21.20 น. สิริอายุได้ 85 ปี

เมื่อครั้งยังมีชีวิตด้วยความเป็นพระเกจิที่มีชาวบ้านให้ความเลื่อมใสศรัทธาเป็นจำนวนมากจึงสร้างวัตถุมงคลเอาไว้หลายรุ่น ทั้งเหรียญพระ พระผง รูปหล่อ พระกริ่ง ฯลฯ

รายงานพิเศษ - เหรียญหลวงปู่โทนรุ่นแรก ยอดพระเกจิชื่อดังบ้านบึง

แต่ที่ได้รับความนิยมอย่างมากคือ “เหรียญรูปเหมือนรุ่นแรก พ.ศ.2522” มอบให้ผู้ที่ร่วมทำบุญสร้างอุโบสถและเสนาสนะ

ลักษณะเป็นทรงกลมรี หูเชื่อมด้านบน จัดสร้างเป็นเนื้อนวโลหะจำนวน 200 องค์ และเนื้อทองแดงรมดำจำนวน 2,000 องค์

ด้านหน้าเป็นรูปเหมือนครึ่งองค์ หันหน้าตรง ห่มจีวรเฉวียงบ่า พาดสังฆาฏิ ขอบเหรียญด้านบนเขียนว่า “หลวงพ่อโทน กนฺตสีโล”

ด้านหลังเป็นรูปยันต์สี่เหลี่ยมขมวดมุม มีเส้นตัดทแยงมุม 2 เส้น ภายในเส้นยันต์มีอักษรขอมเขียนไว้ 4 ตัว อ่านได้ว่า “จะ ภะ กะ สะ” ขอบด้านบนเขียนว่า “วัดเขาน้อยคีรีวัน อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี” ด้านล่าง “๒๕๒๒” อันหมายถึงปีพ.ศ. ที่สร้าง

เหรียญดังกล่าวเป็นที่ปรารถนาของบรรดานักสะสมพระเครื่องและชาวชลบุรี

ปลุกเสกวัตถุมงคลรุ่นแรกตามพิธีกรรมที่สืบทอดมาแต่โบราณ อีกทั้งสวดสมโภชด้วยพระคาถาพระธัมมจักกัปปวัตนสูตร อันเป็นปฐมเทศนาที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงโปรดเบญจวัคคีย์

กลายเป็นเหรียญยอดนิยมในพื้นที่อีกเหรียญของเมืองชล

