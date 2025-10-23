อริยะโลกที่ 6 - หลวงพ่อศรีโท สีลวัณโณ อดีตพระเกจิมหาสารคาม

วันศุกร์ที่ 24 ต.ค.2568 น้อมรำลึกครบรอบ 50 ปี มรณกาล “หลวงพ่อศรีโท สีลวัณโณ” อดีตเจ้าอาวาสวัดบ้านโพธิ์ และอดีตเจ้าคณะตำบลหนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม อดีตพระเกจิที่มีวัตรปฏิบัติดีเสมอต้นเสมอปลาย ได้รับความเคารพศรัทธาจากพุทธศาสนิกชนทั้งในและนอกพื้นที่ อ.วาปีปทุม มาอย่างยาวนาน
อัตโนประวัติ จากการสอบถามจากทางวัดบ้านโพธิ์ มีน้อยมากเพราะไม่มีการบันทึกไว้พอทราบโดยสังเขปดังนี้ เป็นคนบ้านโพธิ์ โดยกำเนิด เกิดเมื่อวันที่ 16 ก.ค.2456 ครอบครัวประกอบอาชีพทำไร่ ทำนา
หลังจบการศึกษาระดับประถมศึกษาจากโรงเรียนในหมู่บ้าน ท่านก็ออกมาช่วยงานในครอบครัวด้วยความขยันขันแข็ง
ย่างเข้าวัยหนุ่มปี 2476 อายุครบบวช เข้าสู่ร่มกาสาวพัสตร์ อุปสมบทที่อุโบสถวัดบ้านโพธิ์ อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม
มุมานะศึกษาเล่าเรียนพระปริยัติธรรมจนสอบได้นักธรรมชั้นเอก จากสำนักเรียนในอำเภอวาปีปทุม นอกจากนี้ ยังให้ความสนใจด้านวิทยาคม จึงฝากตัวเป็นศิษย์ร่ำเรียนวิทยาคมจากหลวงปู่สา ซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส วัดบ้านโพธิ์ ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นพระเกจิชื่อดังรูปหนึ่งในเขต อ.วาปีปทุม สมัยนั้น ซึ่งหลวงปู่สา ก็เมตตาถ่ายทอดวิทยาคมให้จนหมดสิ้นไม่มีปิดบัง รวมทั้งศึกษาเรียนรู้อักขระขอม ตัวธรรมลาว ทำให้หลวงพ่อศรีโท มีความรู้ด้านอักขระโบราณอีกแขนงหนึ่ง
หลังจำพรรษาอยู่วัดบ้านโพธิ์ หลายปี หลวงปู่สา พระอาจารย์ที่เคารพก็มรณภาพช่วงเดียวกันนั้นญาติโยมชาวบ้านโพธิ์ ที่ไปทำมาหากินอยู่ที่วัดบ้านหนองเม่น อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ เห็นว่าเป็นพระหนุ่มวัตรปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจึงนิมนต์ให้ไปจำพรรษาอยู่ที่วัดบ้านหนองเม่น ซึ่งก็รับนิมนต์เดินทางไปจำพรรษาปฏิบัติธรรมอยู่ที่วัดแห่งนี้
ด้วยความที่ให้ความสนใจด้านไสยเวท ช่วงนั้นจึงได้ร่ำเรียนวิทยาคมเพิ่มเติมจากพระเกจิอาจารย์ในพื้นที่หลายรูป ซึ่งล้วนแต่เป็นพระเกจิที่เชี่ยวชาญไสยเวท สายเขมร
จนถึงปี พ.ศ.2490 เจ้าอาวาสวัดบ้านโพธิ์มรณภาพ ญาติโยมชาวบ้านโพธิ์จึงนิมนต์ให้กลับมาจำพรรษาอยู่ที่วัดบ้านโพธิ์ ซึ่งเป็นบ้านเกิด ซึ่งท่านก็รับนิมนต์จำพรรษาปฏิบัติธรรมอยู่ที่วัดแห่งนี้ตราบจนวาระสุดท้ายของท่าน
วัตรปฏิบัติต่อเนื่องกันทุกปี ขณะที่พลานามัยยังสมบูรณ์ดี คือ การออกเดินธุดงค์ไปตามป่าเขาแถบชายแดนเขมร ช่วงหลังเทศกาลออกพรรษาหากปีใดที่วัดไม่มีงานอะไรจะไปทุกปี
ด้วยความที่ท่านมีวิทยาคมที่แก่กล้าวัตรปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเสมอต้นเสมอปลายชื่อเสียงเริ่มขจรไกลออกไปในต่างพื้นที่ ในแต่ละวันจะมีญาติโยมเดินทางมารับฟังธรรมและประพรมน้ำพุทธมนต์อย่างล้นหลาม
สำหรับหลักธรรมคำสอนที่ท่านพร่ำสอนญาติโยมมาโดยตลอดคือการให้รักษาศีล 5 หากประพฤติตนอยู่ในกรอบศีล 5 ได้จะทำให้ชีวิตพานพบแต่ความเจริญรุ่งเรืองในทุกๆ ด้าน
ช่วงนั้น มีความสนิทสนมเป็นอย่างมากกับพระเกจิอาจารย์ชื่อดังของมหาสารคาม อาทิ หลวงปู่ซุน วัดบ้านเสือโก้ก อ.วาปีปทุม, หลวงปู่ทวง วัดบ้านยาง อ.บรบือ ได้เดินทางไปหาสู่กันเป็นประจำให้ความเคารพนับถือในฐานะที่เป็นพระเกจิผู้ทรงอภิญญา
นอกจากจะเป็นพระเกจิที่มีวิทยาคมที่เข้มขลังแล้ว ยังให้ความสนใจทางด้านการศึกษาสงฆ์ จึงเปิดสำนักเรียนโดยทำหน้าที่เป็นครูสอน ในช่วงนั้นสำนักเรียนวัดบ้านโพธิ์มีชื่อเสียงมากมีพระภิกษุ สามเณร ทั้งในและนอกพื้นที่เดินทางมาจำพรรษาศึกษาพระธรรมวินัยที่วัดแห่งนี้จำนวนมาก
ตลอดเวลาที่ปกครองวัดบ้านโพธิ์ ท่านยึดหลักเมตตาธรรมเป็นที่ตั้งและปฏิบัติศาสนกิจตามหลักพระธรรมวินัยอย่างเคร่งครัด ในเวลาต่อมา หลวงพ่อ ศรีโทจึงได้รับความไว้วางใจจากคณะสงฆ์ขึ้นดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัด เป็นพระอุปัชฌาย์ และเป็นเจ้าคณะตำบลหนองแสง
ด้วยความไม่เที่ยงของสังขาร อาพาธบ่อยครั้งในที่สุดก็มรณภาพด้วยความสงบ เมื่อวันที่ 24 ต.ค.2518 สิริอายุ 63 ปี พรรษา 43