เนื่องในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญ พระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ภายหลังจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินกลับแล้ว คณะสงฆ์วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ได้เชิญผ้าขาวที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ถวายเป็นผ้าพระกฐินตามแบบคณะธรรมยุตมาตัด โดยเจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงตัดเป็นประเดิม แล้วเย็บ ซัก ย้อม กระทั่งแล้วเป็นอันตรวาสก เสร็จในคืนนั้น ตามพระวินัยบัญญัติ

คืนวันพุธที่ 15 ตุลาคม 2568 คณะสงฆ์วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม พร้อมเพรียงกันนำอันตรวาสกที่พระภิกษุร่วมกันทำนั้น ขึ้นเฝ้าถวายแด่เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริย วงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ณ ตำหนักอรุณ ซึ่งอยู่ในเขตมหาสีมาวัดราชบพิธ ตามมติสงฆ์ที่ถวายให้ทรงเป็นองค์ครองผ้าพระกฐิน

สมเด็จพระสังฆราช ทรงทําพินทุกัปปะ ทรงกรานผ้าพระกฐินด้วยอันตรวาสกนั้น แล้วทรงเสนอต่อสงฆ์ให้อนุโมทนา พระกฐิน พระภิกษุทั้งนั้นถวายอนุโมทนาพระกฐิน สวดสาธยายกฐินัตถารวิธานปาฐะ พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 4 และถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช ต้นคณะธรรมยุต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้ทรงสถาปนาวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม กับทั้งถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พุทธศาสนูปถัมภก เป็นเสร็จการพระกฐินวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม พุทธศักราช 2568

คำว่า “อันตรวาสก” คือ ผ้าสบงที่พระสงฆ์ใช้สำหรับนุ่ง เป็นผ้าชิ้นในที่ใช้นุ่งข้างล่าง เป็นผ้าผืนสี่เหลี่ยม โดยมักจะใช้ผ้าที่หนาและมีความคงทนไม่ขาดง่าย

คำว่า “พินทุกัปปะ” หมายความว่า ทำจุดหรือแวววงกลม ที่แห่งใดแห่งหนึ่ง โดยมากนิยมทำให้ตรงมุมของผ้าขนาดไม่เล็กกว่าตัวเรือด และไม่ใหญ่กว่าแววตานกยูง ด้วยสี 3 ชนิด สีเขียวคราม สีโคลน สีดำคล้ำ อย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อประโยชน์เป็นเครื่องหมายให้จำได้ว่า การนุ่งห่มก็เพื่อปกปิดร่างกายและเพื่อกันความละอาย ไม่ใช่เพื่อจะให้สวยงาม ถ้าไม่ทำพินทุ ก่อนนุ่งห่มใช้สอย ท่านปรับเป็นอาบัติปาจิตตีย์ ผ้าที่ทำพินทุกัปปะคราวหนึ่งแล้ว ต่อไปไม่ต้องทำอีก

