รายงานพิเศษ

นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วย นายภิญโญ ทองเจือ ประธานคณะกรรมการนิติบุคคลอาคารชุดเมืองทองธานี และข้าราชการจากอำเภอปากเกร็ด เทศบาลนครปากเกร็ด, กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, บริษัท ตำรับไทย สมุนไพร จำกัด และประชาชนชาว จ.นนทบุรี ร่วมเปิดเทศกาลกินเจ เมืองทองธานี ปีที่ 25 “มหาทาน มหากุศล สะสมบุญ เสริมบารมี สืบสานประเพณีกินเจ” ที่ลานเอาต์เล็ต สแควร์ เมืองทองธานี ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงามของการถือศีลกินเจ เพื่อให้ประชาชนชาว จ.นนทบุรี และจังหวัดใกล้เคียงได้มีแหล่งจับจ่ายอาหารเจในช่วงเทศกาลถือศีลกินเจในปีนี้
สำหรับงานเทศกาลกินเจที่เมืองทองธานี ดำเนินการต่อเนื่องมานานกว่า 25 ปี เพื่อให้ประชาชนมีสถานที่สำหรับซื้ออาหารเจที่สะอาด ถูกหลัก ไปรับประทาน ซึ่งนอกจากจะเป็นสืบสานประเพณีให้คงอยู่ พร้อมกระตุ้นเศรษฐกิจในจังหวัด โดยมีร้านอาหารเจคุณภาพมากกว่า 100 ร้านเข้าร่วมงานเทศกาลแล้วภายในงานยังมีกิจกรรมมงคลมากมาย เช่นการสักการะเทพเจ้ากิ้วอ้วงฮุดโจ้ว การถวายบัวประทีปแด่องค์เจ้าแม่กวนอิม ขบวนแห่มังกรทอง และการแสดงสิงโตกระโดดเสาดอกเหมย การจุดประทัดเปิดงาน 1,999 ดอก เพื่อความเป็นสิริมงคล, กิจกรรมเขียนป้ายนำพรอธิษฐานโคมไฟมงคล และร่วมทำบุญบริจาคทานกับมูลนิธิต่างๆ
นายภิญโญกล่าวว่า สำหรับงานเทศกาลกินเจ ประจำปี 2568 ซึ่งเมืองทองธานี ได้มีการจัดงานเทศกาลกินเจ เป็นประจำทุกปีอย่างต่อเนื่องจนปัจจุบัน เป็นเวลาถึง 25 ปีมาแล้ว และในปีนี้ เป็นปีที่มีความสำคัญยิ่ง ด้วยเมืองทองธานีได้รับความไว้วางใจจากจังหวัดนนทบุรี ยกให้เทศกาลกินเจของเมืองทองธานี เป็นงานเทศกาลกินเจระดับจังหวัด เป็นปีแรกเพียงแห่งเดียวของจังหวัด
เป็นการการันตีได้ว่า เทศกาลกินเจในทุกปีที่ผ่านมา ทางเมืองทองธานีได้จัดงานประเพณีกินเจมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน จนเป็นที่รู้จักของชาวจังหวัดนทบุรีและกรุงเทพฯ ตอนเหนือว่า เมื่อนึกถึงเทศกาลกินเจ ต้องนึกถึง อาหารเจที่เมืองทองธานี จ.นนทบุรี ซึ่งเป็นสถานที่จำหน่ายอาหารเจหลากหลายรูปแบบ ถูกต้องตามหลักเจ ทั้งอร่อย สะอาดและปลอดภัยกับผู้บริโภคมาอย่างยาวนาน จนได้รับการคัดเลือกยกระดับจากทางจังหวัดนนทบุรีให้เป็นเทศกาลอาหารเจประจำปีของจังหวัดนนทบุรีในปีนี้เป็นปีแรก จัดจากที่จัดเทศกาลกินเจมาเป็นปีที่ 25
ด้านนายเกียรติศักดิ์กล่าวว่า เทศกาลกินเจปีนี้ถือว่าเป็นเทศกาลที่น่ายินดี หลังเมืองทองธานีได้รับยกฐานะขึ้นเป็นสถานที่จำหน่ายอาหารเจประจำจังหวัดนนทบุรี เพื่อให้ประชาชนได้ถือศีลชำระร่างกายให้บริสุทธิ์ สะสมบุญบารมี เทศกาลกินเจ จ.นนทบุรี ถือเป็นแหล่งจำหน่ายอาหารเจที่ใหญ่ที่สุดใน จ.นนทบุรี ซึ่งจะทำให้ประชาชนในจังหวัดนนทบุรี และพื้นที่ใกล้เคียง ได้สามารถหาแหล่งซื้ออาหารเจได้หลากหลายและสะดวกมากขึ้น ถือเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ และเป็นประเพณีอันดีงาม
เทศกาลกินเจ จ.นนทบุรี จัดที่ลานเอาต์เล็ต สแควร์ เมืองทองธานี ระหว่างวันที่ 20-29 ต.ค.2568 ประชาชนที่สนใจเข้าร่วมเทศกาลถือศีลกินเจ สามารถเดินทางมาแวะเลือกซื้ออาหารเจประเภทต่างๆ ที่ได้รับการคัดสรรมาตั้งบูธภายในงาน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ศุภชัย สินธ์ประเสริฐ