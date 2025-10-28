รายงานพิเศษ

ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร จัดพิธีเปิดงานไหว้เจ้า 9 ศาล เทศกาลกินเจสมุทรสาคร ประจำปี 2568 โดยความร่วมมือระหว่างเทศบาลนครสมุทรสาคร การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสมุทรสงคราม และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
โดยมี ร.ต.อ.เขตรัฐ ชาญศิลป์ รักษาการราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิดงาน พร้อมด้วยนายชุมพล จันทร์จรัสวัฒนา นายกเทศมนตรีนครสมุทรสาคร, นายชัยวิทย์ เผื่อนอุดม ผอ.การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสมุทรสงคราม, นายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร, ผู้แทนศาลเจ้า 9 แห่ง ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการร้านค้าอาหารเจ ผู้นำชุมชน มัคคุเทศก์น้อย และลูกหลานชาวไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดสมุทรสาครที่เข้าร่วมงาน
ในปี พ.ศ.2568 ร.ต.อ.เขตรัฐ พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติ ร่วมกันตีกลองเป็นปฐมฤกษ์แสดงการเปิดงานอย่างเป็นทางการ จากนั้นเป็นการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ให้การสนับสนุนทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน รวมถึงศาลเจ้าทั้ง 9 แห่งที่เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย ตำบลมหาชัย 4 แห่ง ได้แก่ ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร, ศาลเจ้าแม่กวนอิมพันมือคลองจาก, โรงเจมูลนิธิการกุศลสมุทรสาคร และศาลเจ้าปุนเถ้ากง คลองมหาชัย กับศาลเจ้าในพื้นที่ตำบลท่าฉลอม 5 แห่ง ได้แก่ ศาลเจ้าโรงเจเช็งเฮียงตั๊ว, ศาลเจ้าแม่จุ้ยบ๋วยเนี้ย, อุทยานพระโพธิสัตว์กวนอิมท่าฉลอม, ศาลเจ้าพ่อกวนอู และศาลเจ้าปุนเถ้ากงท่าฉลอม
นายบรรพต จันทรวงษ์ ปลัดจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวว่า การจัดงาน “ไหว้เจ้า 9 ศาล เทศกาลกินเจสมุทรสาคร” นับเป็นวัฒนธรรมที่ได้รับการสืบทอดปฏิบัติมาเป็นระยะเวลายาวนาน ซึ่งการจัดงานดังกล่าว ก็เพื่อประชาสัมพันธ์และดำเนินการจัดงานสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของเทศกาลไหว้เจ้าถือศีลกินเจ รวมทั้งยังเป็นการส่งเสริมการบริโภคอาหารเจที่สะอาด ปลอดภัย โดยการควบคุมเฝ้าระวังตามมาตรฐานสุขาภิบาลอาหารของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ซึ่งประชาชนสามารถเลือกซื้ออาหารเจจากร้านค้ากว่า 80 ร้านค้า ณ บริเวณริมเขื่อนศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร ตลอดจนยังเพื่อเป็นการแนะนำศาสนสถานและส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตเทศบาลนครสมุทรสาคร เชื่อมโยงสู่สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ในจังหวัดสมุทรสาครอีกด้วย
การจัดงานไหว้เจ้า 9 ศาล เทศกาลกินเจสมุทรสาคร จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-29 ต.ค.2568 โดยเทศบาลนครสมุทรสาคร มีการจัดรถบริการนำไหว้ฟรี วันเดียวไหว้ได้ครบทั้ง 9 ศาล ซึ่งผู้ที่ไหว้ครบทั้ง 9 ศาล พร้อมประทับตราครบทุกศาลเจ้า จะได้รับเหรียญเจ้าแม่จุ้ยบ๋วยเนี้ย (เจ้าแม่ทับทิม) นำกลับไปบูชาเป็นมงคลแก่ชีวิต
จึงขอเชิญชาวไทยเชื้อสายจีน หรือผู้ที่สนใจมาเที่ยวงานไหว้เจ้า 9 ศาล เทศกาลกินเจสมุทรสาคร เพื่อสืบสานประเพณีถือศีลกินเจอันดีงามให้คงอยู่สืบไป