“หลวงปู่บุญมา มหายโส” หรือ “พระครูไพโรจน์ปัญญาคุณ” อดีตเจ้าอาวาสวัดอรัญญิกาวาส อ.เมือง จ.นครพนม พระป่าสายวิปัสสนากัมมัฏฐาน เป็นอีกรูปที่ได้รับความเคารพเลื่อมใสศรัทธา

เป็นลูกศิษย์ที่ร่วมธุดงค์ในกองทัพธรรม อุปัฏฐากรับใช้หลวงปู่เสาร์ กันตสีโล และหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต อย่างใกล้ชิด

มีนามเดิมว่า กุมาร นะคะจัด เกิดเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 ส.ค.2444 ที่บ้านสามผง ต.สามผง อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม

เหรียญรุ่นแรกพ.ศ.2518 หลวงปู่บุญมา

อายุครบ 20 ปีเข้าพิธีอุปสมบท ที่พัทธสีมาวัดกลาง อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม มีพระครูจรรยาภิรมย์ เจ้าคณะอำเภอท่าอุเทน เป็นพระอุปัชฌาย์

จากนั้นกลับไปอยู่จำพรรษาที่วัดบ้านเกิด โดยมีพระอาจารย์เกิ่ง อธิมุตโต เป็นเจ้าอาวาส ศึกษาอักษรธรรม-อักษรขอม

พ.ศ.2465 ทราบว่าหลวงปู่มั่น หลวงปู่สิงห์ และพระอาจารย์มหาปิ่น เดินทางมาเผยแผ่วิปัสสนากัมมัฏฐานที่บ้านหนองลาด อ.เมือง จ.สกลนคร พระอาจารย์เกิ่งจึงได้นำพระภิกษุ-สามเณรจำนวนหนึ่ง ไปถวายตัวเป็นลูกศิษย์ จากนั้นได้ร่วมคณะธุดงค์ผ่าน อ.อากาศอำนวย ก่อนมาตั้งสำนักวิปัสสนาที่ป่าช้า ต.สามผง

พ.ศ.2466 นิมนต์หลวงปู่มั่น พักอยู่ที่สำนักวิปัสสนาดังกล่าว ก่อนตั้งวัดป่าสามผงขึ้น ซึ่งมีพระภิกษุสายมหานิกายจำนวน 30 รูป และขอญัตติเป็นธรรมยุตกับพระเทพสิทธาจารย์ หรือหลวงปู่จันทร์ ที่วัดศรีเทพประดิษฐาราม

จากนั้นเปลี่ยนเป็นชื่อ “บุญมา” และได้รับฉายา “มหายโส” นับแต่นั้นมา

ต่อมาหลวงปู่เสาร์ธุดงค์มาจาก จ.อุดรธานี แวะจำพรรษาที่วัดป่าสามผงนาน 2 พรรษา ก่อนร่วมธุดงค์กับพระเณรหลายรูปผ่าน อ.ท่าอุเทน เพื่อที่จะมาตั้งวัดในตัว จ.นครพนม ชาวบ้านจึงจัดหาที่พักถวาย โดยปลูกกระต๊อบเล็กมุงหญ้าแฝกเป็นกุฏิพำนัก

ต่อมา นายประดิษฐ์ มังคละคีรี เจ้าของสวน เกิดศรัทธาอย่างแรงกล้า จึงถวายที่ดินให้เป็นสำนักสงฆ์ 27 ไร่เศษ โดยตั้งชื่อว่าวัดโพนแก้ว เมื่อ พ.ศ.2472 ซึ่งหลวงปู่เสาร์เป็นผู้นำชาวบ้านสร้างวัดดังกล่าว

หลวงปู่เสาร์จำพรรษาที่วัดโพนแก้วนาน 1 พรรษา ก่อนข้ามโขงไปปฏิบัติธรรมกัมมัฏฐานที่ภูเขาควาย ประเทศลาว ส่วนวัดโพนแก้ว มอบให้หลวงปู่บุญมา เป็นผู้ปกครอง จนได้รับพระราชทานเขตวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 3 ก.พ.2493 ก่อนเปลี่ยนชื่อมาเป็นวัดอรัญญิกาวาส

เหรียญรุ่นแรกพ.ศ.2518 หลวงปู่บุญมา

พ.ศ.2490 เกิดสงครามอินโดจีน หลวงปู่บุญมาอพยพหลบภัยไปจำพรรษาวัดบ้านเกิด

หลังสงครามสงบลง พ.ศ.2493 กลับมาพัฒนาวัดสร้างโบสถ์ ศาลาการเปรียญ กุฏิ เมรุ พร้อมซุ้มประตูทางเข้าวัดและกำแพงวัด

จนกระทั่งได้รับพระราชทานเลื่อนสมศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตร ที่ พระครูไพโรจน์ปัญญาคุณ

ขณะอยู่รับใช้หลวงปู่เสาร์ มีอยู่วันหนึ่งในเวลา 4 ทุ่ม ท่านเรียกหลวงปู่บุญมาไปหาที่กุฏิ ก่อนปรารภว่า “เราได้ปฏิบัติพระศาสนา เที่ยวอบรมสั่งสอนพระภิกษุสามเณร และประชาชนให้รู้แจ้งเห็นจริงในศีลธรรมมาด้วยความลำบากแสนเข็ญ บางบ้านเขาเอาปืนมายิง บางบ้านเขาว่าเป็นอีแร้ง เอาปืนไปยิงทุกหนแห่ง ขอให้พิจารณาในธรรมของพระบรมศาสดา แล้วใช้วิริยะความเพียรอย่าท้อถอย อย่าได้ละทิ้งวัดนี้ไปเทอญ”

เหรียญรุ่นแรกพ.ศ.2518 หลวงปู่บุญมา

กระทั่งวันที่ 6 ส.ค.2521 ก็มรณภาพอย่างสงบ ที่กุฏิภายในวัดอรัญญิกาวาส สิริอายุ 77 ปี พรรษา 57 สำหรับวัดอรัญญิกาวาสแห่งนี้เป็นวัดที่หลวงปู่เสาร์ หลวงปู่มั่น และหลวงปู่บุญมาธุดงค์มาปักกลด เดิมเป็นป่าช้าที่ประหารนักโทษ ก่อนตั้งสำนักสงฆ์และสร้างวัดดังกล่าวขึ้นในปี พ.ศ.2472

ระหว่างที่หลวงปู่เสาร์ไปปฏิบัติธรรมที่ภูเขาควายฝั่งลาว มอบภาระให้หลวงปู่บุญมาเป็นผู้ปกครองดูแลวัดสืบมา

ก่อนที่จะมรณภาพ 3 ปี วัดและคณะศิษย์จัดสร้างวัตถุมงคลเป็นรุ่นพิเศษคือ “เหรียญรุ่นแรกปี 2518” เนื้อเงินและเนื้อทองแดง

เพื่อมอบให้ญาติโยมและทหารเรือหน่วยปฏิบัติการตามลำแม่น้ำโขง (นปข.) ในขณะนั้น

เหรียญรุ่นแรกพ.ศ.2518 หลวงปู่บุญมา

ลักษณะเป็นทรงกลมรูปไข่ มีหูห่วง ด้านหน้ามีรูปเหมือนหลวงปู่บุญมาครึ่งองค์ ด้านล่างสลักตัวหนังสือนูน ระบุ “อาจารย์บุญมา มหายะโส” ขอบเหรียญรอบวงรีสลักเส้นคล้ายรอยฟันปลา

ด้านหลังถัดจากเส้นนูนของเหรียญ ระบุ “พระครูไพรโรจน์ปัญญาคุณ วัดอรัญญิกาวาส รุ่นพิเศษ” ส่วนบรรทัดที่ 3-5 เป็นยันต์อักขระคาถาของพระพุทธเจ้า “นะโมวิมุตตานัง นะโมวิมุตติยา” ระบุปี พ.ศ.สร้าง “๒๕๑๘” มีดอกจันกำกับ 2 ดอก ก่อนระบุชื่อจังหวัด “นครพนม”

รุ่นนี้ลงจารด้วยมือทีละเหรียญ พร้อมกับสวดแผ่เมตตาจิตขณะใช้เหล็กแหลมทิ่มเขียนในโลหะ และมีคาถากำกับซึ่งต้องใช้สมาธิสูง

จัดเป็นอีกเหรียญที่หายาก

ข่าวแนะนำ

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

รู้ไว้ก่อนใช้สิทธิ คนละครึ่งพลัส ครั้งแรกห้ามเกินวันไหน ไม่งั้นถูกริบ ใช้ไม่ครบ 200 เงินจะทบมั๊ย
2

ย้ำ คนได้สิทธิ คนละครึ่งพลัส เตือนอย่าใช้ผิด ซื้ออะไรได้-ไม่ได้ เช็กเลยก่อนโดนตัดสิทธิ
3

ราคาทองวันนี้ 29 ต.ค.68 ประกาศครั้งแรก พุ่งแรง หลังวานนี้ดิ่งลงต่อเนื่อง
4

วิ่ง 30 นาที หรือ เดิน 60 นาที แบบไหนให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่ากัน คำตอบเกินคาด
5

อย่าเพิ่งหมดหวัง! หมอช้าง เปิดราศีได้เงินก้อนโต ราศีรับโชคไม่ทันตั้งตัว ราศีฟ้าเปิด
6

เช็กลิสต์ ร้านบุฟเฟ่ต์ ในกรุงเทพฯ เข้าร่วมโครงการ คนละครึ่งพลัส เริ่มแล้ววันนี้
7

เกิดอะไรขึ้น เสียงปืนดังสนั่นหลายนัด พ่อยิงลูก จมกองเลือดดับสลด
8

ราคาทองวันนี้ 29 ต.ค.68 ประกาศครั้งที่20 ผันผวน ล่าสุดดีดแรง อย่าลังเล
9

สภาพอากาศวันนี้ กรมอุตุฯ เตือน ฝนเพิ่มขึ้น เปิดชื่อจังหวัดไหน ตกหนักสุด
10

4 สิ่งต้องห้าม อย่าใส่ไว้ในกระเป๋าสตางค์ ถ้าไม่อยาก "ลาภหาย"