เลาะแผงหนังสือธรรมะ - เทศกาลจีนและการเซ่นไหว้

หนังสือ … ‘เทศกาลจีนและการเซ่นไหว้’
ผู้เขียน … ถาวร สิกขโกศล
จัดพิมพ์ … สำนักพิมพ์แสงดาว
ราคา … 650 บาท
“เทศกาลจีนและการเซ่นไหว้” เป็นหนังสือรวบรวมเทศกาลจีนต่างๆ จำนวนมากมาไว้เพื่อการศึกษา ซึ่งจะเห็นว่า เทศกาลของจีนนั้นเกี่ยวข้องกับฤดูกาล วิถีชีวิต สิ่งศักดิ์สิทธิ์ และบรรพชน
ไม่ว่าจะเป็นเทศกาลตงจื้อ อันเป็นปฐมบทของเทศกาลจีน ซึ่งถือเป็นเทศกาลปีใหม่ที่เก่าแก่ที่สุด
ตงจื้อ…แปลว่าจุดสูงสุดของฤดูหนาว วันนี้กลางคืนยาวสุด กลางวันสั้นสุด โลกได้รับไอเย็นหรือพลังยินสูงสุด ตะวันอ้อมข้าวไปทางใต้มากที่สุด เงาแดด ยาวที่สุด…ตงจื้อเป็นเทศกาลสำคัญยิ่งทั้งในแง่ของธรรมชาติและสังคมมนุษย์
ลี่ซุน… เทศกาลเริ่มวสันต์ ปีใหม่แห่งการเกษตร, ตรุษจีน… ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ที่เราแม้คนไทยไม่ใช่ลูกหลานจีนแท้ๆ ยังผูกพันใกล้ชิด, เช็งเม้ง…เรื่องราวน่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง ช่วงเช็งเม้ง เป็นช่วงที่อากาศสดชื่น ธรรมชาติสวยงาม ผู้คนเบิกบานแจ่มใส แต่กิจกรรมสำคัญในงานนี้ กลับมีเรื่องราวที่ไม่ธรรมดา ตำนานและเรื่องเล่าลึกซึ้งเป็นอย่างยิ่ง
เทศกาลไหว้พระจันทร์…วันนี้ทุกคนในครอบครัวต้องไปอยู่ร่วมกัน ชุมนุมพร้อมหน้า บ่งบอกถึงความกลมเกลียวของชาติและครอบครัว มีเรื่องราวหลากหลายเกี่ยวกับดวงจันทร์ให้ตราตรึงใจผู้อ่าน
สารทจีน…เทศกาลสำคัญทั้งขงจื้อ พุทธ เต๋า และชาวบ้านในประเทศไทย ถือเป็นเทศกาลใหญ่คู่กับตรุษจีน
กินเจ…เป็นเทศกาลที่มีผู้คนเข้าร่วมจำนวนมาก เป็นเทศกาลที่ผู้เข้าร่วมจะไม่รับประทานเนื้อสัตว์ และผักบางชนิด ควบคู่กับคำ ถือศีล กินเจ เพื่อความบริสุทธิ์
และยังมีอีกหลากหลายเทศกาล ที่ผู้เขียนรวบรวมเรียบเรียงไว้ให้อ่านอย่าง เพลิดเพลิน ได้ความรู้ เข้าใจที่มา พร้อมได้หลักปฏิบัติ
นอกจากจะเล่าความหมายและประวัติแล้ว ยังให้แนวทางการเซ่นไหว้ในแต่ละเทศกาลอย่างเป็นระบบ ช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจทั้งหลักคิดและพิธีกรรมที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ อีกทั้งยังสะท้อนความสัมพันธ์ของเทศกาลจีนกับสังคมไทย โดยเฉพาะกลุ่มชาวไทยเชื้อสายจีนที่ยังคงรักษาและปรับประเพณีให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตร่วมสมัย
จึงเป็นทั้งคู่มือปฏิบัติและแหล่งความรู้ทางวัฒนธรรม ที่ช่วยให้เข้าใจคุณค่าของเทศกาลจีน ทั้งในแง่ประวัติศาสตร์ ความศรัทธา และความผูกพันในครอบครัวและสังคม
‘พระแก้วมรกต’พระพุทธรูปสำคัญของเมืองไทย
นำพาความสุขสงบสู่ชีวิต‘คู่มือทำบุญไหว้พระฯ’
“… จงอยู่อย่างมีหลักยึดเหนี่ยวใจ อย่าเป็นคนไร้ที่พึ่ง …” คติธรรม สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ.ปยุตโต) วัดญาณเวศกวัน
เริ่มต้นคอลัมน์ในสัปดาห์นี้ ขอแนะนำหนังสือดีจากสำนักพิมพ์สวนเงินมีมา นำเสนอ “ความเอื้อเฟื้อ : พลังกรุณาสู่การเปลี่ยนแปลงตนเองและโลก” ผู้เขียน : มาติเยอ ริการ์ … ความเอื้อเฟื้อ ดูเหมือนจะเป็นปัจจัยบ่งชี้คุณภาพการดำรงอยู่ของเรา ทั้งในขณะนี้และในอนาคต และไม่ควรถูกจัดอยู่ในอาณาจักรของแนวคิดแบบยูโทเปียอันสูงส่ง ที่มีคนไร้เดียงสามีน้ำกว้างขวางเป็นผู้ดูแลอยู่ เราต้องมีสติปัญญาเฉียบแหลมพอที่จะยอมรับเรื่องนี้ และกล้าหาญพอที่จะพูดออกมา แล้วความเอื้อเฟื้อคืออะไร ความเอื้อเฟื้อที่แท้จริงมีจริงหรือ มันปรากฏขึ้นได้อย่างไร คนเราจะมีความเอื้อเฟื้อมากขึ้นได้ไหม และถ้าได้ ทำอย่างไร อะไรคืออุปสรรคที่ต้องข้ามผ่าน เราจะสร้างสังคมที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และสร้างโลกที่ดีกว่าเดิมได้อย่างไร เหล่านี้เป็นคำถามหลักๆ ที่เราจะพยายามสำรวจในหนังสือเล่มนี้ ราคา 790 บาท
“พระแก้วมรกต” ผู้เขียน : สุจิตต์ วงษ์เทศ … พระแก้วมรกต พระพุทธรูปสำคัญของประเทศไทย ประดิษฐานอยู่ในวัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระบรมมหาราชวัง รวบรวมเอกสารโบราณหลักฐานที่แสดงความเป็นมาของพระแก้วมรกต เช่น รัตนพิมพวงศ์ ตำนานพระแก้วมรกต แต่งโดยพระพรหมราชปัญญา กับเรื่องพระรัตนปฏิมา ตำนานพระแก้วมรกต ในชินกาลมาลีปกรณ์ แต่งโดยพระรัตนปัญญา เป็นต้น โดยเฉพาะตำนานเก่าแก่ที่สุดเกี่ยวกับพระแก้วมรกตรจนาโดยพระรัตนปัญญาเถระ เล่าเรื่องราวการสร้าง “พระแก้วอมรโกฏ” (อมรโกฏ หมายถึง แก้วที่เทวดาสร้าง), คำทำนายที่ประดิษฐานในอนาคตของพระแก้วมรกต, และการเดินทางของพระแก้วมรกตจากอินเดียสู่บ้านเมืองต่างๆ ตามคำทำนาย (วงศ์กัมโพช, วงศ์อริมัททนะ และวงศ์สยาม) หลักฐานโบราณในเวลาต่อมา ต่างยึดโครงเรื่องที่คล้ายคลึงกับตำนานพระแก้วมรกตของพระรัตนปัญญาเถระเรื่อยมา แต่มีรายละเอียดต่างกันบ้าง โดยเสริมเติมแต่งเรื่องราวให้สอดคล้องกับยุคสมัย ศิลปวัฒนธรรม สำนักพิมพ์มติชน จัดพิมพ์ ราคา 580 บาท
“คู่มือทำบุญไหว้พระ สะเดาะเคราะห์ให้ถูกวิธี ชีวี เฮง เฮง เฮง” ผู้เขียน : อ.มหาโชติ … รวมเทคนิคในการทำบุญที่ถูกวิธี อาทิ ทำบุญด้วยการปล่อยสัตว์ให้ได้ผล การทำบุญโลงศพ การทำบุญด้วยการทอดกฐินได้อานิสงส์แรง ไหว้พระธาตุเสริมดวง เสริมราศีประจำปีเกิดและวันเกิด การบูชาพระราหูพร้อมวิธีเตรียมของไหว้อย่างถูกต้อง ภายในหนังสือเล่มนี้อัดแน่นไปด้วยเนื้อหาสาระดี อันเนื่องมาจากการทำบุญ ที่จะช่วยให้คุณรู้ถึงเทคนิคดีๆ ในการทำบุญสะเดาะเคราะห์ให้หลุดพ้นจากความทุกข์ความเดือดร้อน อาทิ การทำบุญด้วยการปล่อยสัตว์ให้ได้ผล การทำบุญด้วยการทอดกฐินได้กุศลแรง ไหว้พระธาตุเสริมดวงตามปีเกิด เป็นต้น นำพาความสุขสงบสู่ชีวิต สำนักพิมพ์ Feel Good จัดพิมพ์ ราคา 129 บาท
“พบแต่สิ่งดีดี เพราะมีสมาธิ” ผู้เขียน : ครูละอองธาร … สมาธิ คำสั้นๆ มากด้วยความลึกซึ้ง เปลี่ยนทุกมุมในหัวใจคุณให้เป็นดินแดนแห่งความสุข เพราะความเจริญทางเทคโนโลยีที่พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว สวนทางกับจิตใจมนุษย์ที่นับวันจะยิ่งแย่ลง ความสุขที่เคยเกิดขึ้นได้ทุกๆ วันก็เป็นสิ่งที่หาได้ยากมากขึ้นทุกที โดยเฉพาะกับคนในสังคมเมืองที่ทุกอย่างเคลื่อนที่ไปอย่างรวดเร็ว จนเราเองที่ต้องวิ่งตาม ทุกสิ่งทุกอย่างทำขึ้นเป็นกิจวัตร จนเกิดเป็นความเคยชิน หาใช่จากความตั้งใจ เกิดจากสมาธิไม่ แต่ถ้าเราลองอยู่นิ่งๆ ใช้สมาธิเข้าครอบงำ เราค่อยๆ หยุดวิ่ง แล้วเดินให้ช้าลง มองทุกอย่างอย่างเข้าใจ ไม่รีบแจ้งพิจารณาให้ถ้วนถี่ โดยใช้สมาธินำทาง ความสุขทั้งหลายที่ตามหาก็อาจจะพบว่ามันอยู่ข้างๆ เราตลอดมา เพียงแต่เราไม่ได้มีสติที่จะรับรู้มันเท่านั้นเอง สำนักพิมพ์ Book maker จัดพิมพ์ ราคา 195 บาท
คนข่าวธรรมะ
