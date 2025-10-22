การลาออกจากหัวหน้าพรรคเพื่อไทย ของน.ส.แพทองธาร ชินวัตร มีเหตุผลชัดเจนว่า เพื่อเตรียมตัวจัดทัพรับศึกเลือกตั้งที่เวลานี้เสียงปี่กลองดังระงมแล้ว โดยหากแพทองธารยังเป็นหัวหน้าพรรคต่อไป ถือว่าสุ่มเสี่ยงจากผลพวงคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ในข้อหาฝ่าฝืนจริยธรรมอย่างร้ายแรง

เนื่องจากหัวหน้าพรรคจะต้องเซ็นรับรองผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งทั้งหมด

แต่เมื่อน.ส.แพทองธาร มีข้อหาฝ่าฝืนจริยธรรมติดตัว จากคำตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญให้พ้นจากการเป็นนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม ซึ่งอาจจะโดนขยายผล โดนนำไปร้องศาลซ้ำได้!

หากยังทำหน้าที่หัวหน้าพรรคต่อไป อาจจะส่งผลเสียหายตามมาได้อีก

กลุ่มที่ยังอาฆาตแค้น น่าจะต้องหยิบยกมาร้องอีก เพื่อให้เพื่อไทยหมดอนาคตในสนามเลือกตั้งครั้งหน้า

ประเมินอย่างรอบด้านเช่นนี้แล้ว ทำให้แพทองธารต้องอำลาหัวหน้าพรรคเพื่อไทยดังกล่าว!!

ขณะเดียวกัน ภายใต้สถานการณ์ที่เพื่อไทยมีเลือดไหลไปเรื่อย จำเป็นต้องปรับผู้นำปรับผู้บริหารพรรค เพื่อหยุดกระแสนี้ให้ได้

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เหตุล่าสุด กรณีนายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ อดีตหัวหน้าพรรค ลาออกจากพรรค เพื่อประท้วงระบบบริหาร ส่งผลสะเทือนไม่น้อย โดยเฉพาะต่อการจัดทีมผู้สมัครสส.ในภาคเหนือ

การเปลี่ยนหัวหน้าพรรคครั้งนี้ น่าจะเพื่อเปิดทางการปรับฝ่ายบริหารพรรค รวมทั้งเลือกหัวหน้าพรรคที่มีบารมีเข้ามานั่งเก้าอี้เป็นผู้นำ

โดยเชื่อว่าจะต้องเป็นคนเดิมในพรรค ที่ยังเป็นสัญลักษณ์รวมความสามัคคีได้

ทั้งอาจจะเป็นโอกาสในการดึงนายสมพงษ์กลับมาร่วมนำพรรคอีกครั้งก็เป็นได้!

สถานการณ์ของเพื่อไทยในเวลานี้ โดนมองว่าเป็นช่วงขาลง

เพราะต้องสูญเสียอำนาจพ้นจากการเป็นรัฐบาล

อีกทั้งนายทักษิณ ชินวัตร ผู้นำจิตวิญญาณ ต้องสิ้นอิสรภาพเข้าเรือนจำ!

แต่การที่แพทองธาร ยังคงทำหน้าที่เป็นหัวหน้าพรรคก่อนหน้านี้ในระยะหนึ่ง แม้รู้ดีว่ามีปัญหาข้อหาจริยธรรม รวมทั้งกรณีคุณหญิงพจมานไปปรากฏตัวปลุกขวัญสส.ให้สู้ๆ

เป็นการยืนยันว่าตระกูลชินวัตรจะไม่ทิ้งเพื่อไทย หวังหยุดความระส่ำระสาย

แต่กระนั้นก็ตาม การเปลี่ยนหัวหน้าพรรคใหม่ก็เป็นเรื่องจำเป็น ด้วยหลายเหตุผล โดยเฉพาะเมื่อการเลือกตั้งใหญ่ใกล้มาถึง

ต้องเฝ้ามองการเลือกหัวหน้าพรรคใหม่ ทีมบริหารพรรคใหม่ ว่าจะทำให้เพื่อไทยฟื้นคืนความคึกคัก

จะส่งผลให้เพื่อไทยกลับมาได้หรือไม่!?!

รวมทั้งการนำผลสะเทือนจากการรับโทษเข้าคุกของนายทักษิณ มาขยายให้เกิดผลดีในการเลือกตั้งได้มากน้อยเพียงใด

ขณะที่พรรคสีน้ำเงินกำลังเริงร่า พรรคส้มยังเป็นที่จับตา แล้วชะตากรรมของพรรคแดงเล่าจะเป็นเช่นไร!?

วงค์ ตาวัน

