โปรแกรมรายการทีวี
ช่อง3
05.05 น. เที่ยวละไมไทยแลนด์เวิลด์ ทริปนี้ แห้ว – โสภณ พาสัมผัสความมหัศจรรย์ และความศรัทธาของถ้ำนาคีที่ จ.นครพนม กันต่อ
14.15 น. ตีท้ายครัว บุกบ้าน แหม่ม สุริวิภา เปิดชีวิตใหม่ ร่างใหม่ หน้าใหม่ ในวัย 60 ปี บ๊อบบี้ สามีสุดที่รัก ถึงกับแซว “ได้เมียใหม่”
ช่อง7
09.10 น. ร้อยเรื่องเมืองไทย “สีสันตลาด(ไม่)น้อย” ย่านการค้าเก่าแก่ริมน้ำเจ้าพระยาเจริญรุ่งเรืองมายาวนานกว่า 200 ปี พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเสน่ห์วัฒนธรรมชาวจีนฮากกา กวางตุ้ง และไหหลำ ผ่านการอนุรักษ์อาคารสถาปัตยกรรมโบราณ สืบสานพิธีกรรมในศาลเจ้า ศูนย์รวมจิตใจของคนในชุมชน สู่ผลงานศิลปะบนผนังที่งดงามกลมกลืนไปกับความร่วมสมัยใจกลางเมือง
16.45 น. The Social Warrior สมรภูมิโซเชียล (ซีซั่น 2) ฟาดต่อ ม๊าเดี่ยว – ออน สมฤทัย สองตัวแม่ไวรัลนั่งแท่น คอมเมนต์เดือด
12.50 น. มิตรรัก ทั่วไทย พาไปบางบ่อ ชมแหล่งผลิตปลาสลิดแปรรูปคุณภาพเยี่ยม ชวนไหว้พระ ขอพร ชิมเมนูเด็ด
ช่อง ทรูโฟร์ยู 24
14.55 น. กระบี่เทพสังหาร ภาพยนตร์จีนกำลังภายในฟอร์มยักษ์ที่ดัดแปลงจากนิยายขายดีของ เสี่ยวติง พร้อมสะกดใจผู้ชมด้วยเรื่องราวเข้มข้น ฉากบู๊สุดอลังการ และความรักสุดสะเทือนใจ นำแสดงโดย “เซียวจ้าน” นักแสดงหนุ่มสุดฮอตที่ถ่ายทอดบทบาท “จางเสี่ยวฝาน” ได้อย่างลึกซึ้ง
ช่อง GMM25
20.30 น. ซีรีส์ ไหนใครว่าพวกมันไม่ถูกกัน หลังจากที่ เจโรม (ซี เดชชาติ) และ จิณณ์ (คีน สุวิจักขณ์) แอบไปแข่งรถกันโดยไม่บอกให้แม่รู้จนเกิดอุบัติเหตุ เจโรม ได้รับบาดเจ็บที่ศรีษะและแขนเข้าเฝือก ทั้งคู่เลยถูกแม่ลงโทษด้วยการจับให้อยู่ด้วยกันตลอดเวลา พักรบชั่วคราวทั้งกินนอน แถม จิณณ์ ยังต้องดูแล เจโรม อย่างใกล้ชิดเปลี่ยนเสื้อผ้าและอาบน้ำให้อีกด้วย ทางด้าน ฟาร์ม (เซิร์ฟ พชร) และ แวน (จาว่า พบธรรม) ที่ตอนนี้ใช้ชีวิตอยู่ในห้องเดียวกันไปไหนมาไหนด้วยกัน ก็เฝ้ามองพฤติกรรมของทั้งคู่และแอบลุ้นเงียบๆ ว่า เจโรม กับ จิณณ์ จะสปาร์คกันหรือไม่ แฟนๆ รอเชียร์สัปดาห์นี้