บุกบ้าน แหม่ม สุริวิภา เปิดชีวิตใหม่ ร่างใหม่ หน้าใหม่ ในวัย 60 ปี บ๊อบบี้ สามีสุดที่รัก ถึงกับแซว “ได้เมียใหม่” รายการ ตีท้ายครัว เวลา 14.15 น. ช่อง 3

โปรแกรมรายการทีวี

ช่อง3


05.05 น. เที่ยวละไมไทยแลนด์เวิลด์ ทริปนี้ แห้ว – โสภณ พาสัมผัสความมหัศจรรย์ และความศรัทธาของถ้ำนาคีที่ จ.นครพนม กันต่อ


14.15 น. ตีท้ายครัว บุกบ้าน แหม่ม สุริวิภา เปิดชีวิตใหม่ ร่างใหม่ หน้าใหม่ ในวัย 60 ปี บ๊อบบี้ สามีสุดที่รัก ถึงกับแซว “ได้เมียใหม่”

ช่อง7


09.10 น. ร้อยเรื่องเมืองไทย “สีสันตลาด(ไม่)น้อย” ย่านการค้าเก่าแก่ริมน้ำเจ้าพระยาเจริญรุ่งเรืองมายาวนานกว่า 200 ปี พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเสน่ห์วัฒนธรรมชาวจีนฮากกา กวางตุ้ง และไหหลำ ผ่านการอนุรักษ์อาคารสถาปัตยกรรมโบราณ สืบสานพิธีกรรมในศาลเจ้า ศูนย์รวมจิตใจของคนในชุมชน สู่ผลงานศิลปะบนผนังที่งดงามกลมกลืนไปกับความร่วมสมัยใจกลางเมือง


16.45 น. The Social Warrior สมรภูมิโซเชียล (ซีซั่น 2) ฟาดต่อ ม๊าเดี่ยวออน สมฤทัย สองตัวแม่ไวรัลนั่งแท่น คอมเมนต์เดือด


12.50 น. มิตรรัก ทั่วไทย าไปบางบ่อ ชมแหล่งผลิตปลาสลิดแปรรูปคุณภาพเยี่ยม ชวนไหว้พระ ขอพร ชิมเมนูเด็ด

ช่อง ทรูโฟร์ยู 24


14.55 น. กระบี่เทพสังหาร ภาพยนตร์จีนกำลังภายในฟอร์มยักษ์ที่ดัดแปลงจากนิยายขายดีของ เสี่ยวติง พร้อมสะกดใจผู้ชมด้วยเรื่องราวเข้มข้น ฉากบู๊สุดอลังการ และความรักสุดสะเทือนใจ นำแสดงโดย “เซียวจ้าน” นักแสดงหนุ่มสุดฮอตที่ถ่ายทอดบทบาท “จางเสี่ยวฝาน” ได้อย่างลึกซึ้ง

ช่อง GMM25


20.30 น. ซีรีส์ ไหนใครว่าพวกมันไม่ถูกกัน หลังจากที่ เจโรม (ซี เดชชาติ) และ จิณณ์ (คีน สุวิจักขณ์) แอบไปแข่งรถกันโดยไม่บอกให้แม่รู้จนเกิดอุบัติเหตุ เจโรม ได้รับบาดเจ็บที่ศรีษะและแขนเข้าเฝือก ทั้งคู่เลยถูกแม่ลงโทษด้วยการจับให้อยู่ด้วยกันตลอดเวลา พักรบชั่วคราวทั้งกินนอน แถม จิณณ์ ยังต้องดูแล เจโรม อย่างใกล้ชิดเปลี่ยนเสื้อผ้าและอาบน้ำให้อีกด้วย ทางด้าน ฟาร์ม (เซิร์ฟ พชร) และ แวน (จาว่า พบธรรม) ที่ตอนนี้ใช้ชีวิตอยู่ในห้องเดียวกันไปไหนมาไหนด้วยกัน ก็เฝ้ามองพฤติกรรมของทั้งคู่และแอบลุ้นเงียบๆ ว่า เจโรม กับ จิณณ์ จะสปาร์คกันหรือไม่ แฟนๆ รอเชียร์สัปดาห์นี้

ข่าวแนะนำ

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

เปิดสาเหตุ ธัญญ่า ประกาศลดสถานะ เป๊ก เป็นไปตามที่ทุกคนคิดแต่ครั้งนี้หนัก
2

ราคาทองวันนี้ 31 ต.ค.68 ประกาศครั้งที่ 20 ยังปรับขึ้นต่อเนื่อง ใครตัดสินใจอยู่อย่าช้า
3

แห่ยินดี พ่อเลี้ยงเมืองแพร่คนใหม่ เศรษฐีป้ายแดง ถูกรางวัลที่ 1 ชุด 5 ใบ รวย 30 ล้าน บอกเป็นเลขมงคล
4

ยายดับ 2 ศพ เจ็บสาหัสอีก 2 พากันไปใช้คนละครึ่ง ขากลับกระบะตกถนนชนท่ออย่างแรง
5

ตรวจหวย หวยออกงวด 1 พฤศจิกายน 2568 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล ชมสด
6

แพทย์เฉลยแล้ว! "ตะเกียบไม้" หรือ "ตะเกียบสแตนเลส" แบบไหนดีกว่ากัน
7

ดวงรอบสัปดาห์ - แนวโน้มความน่าจะเป็นในรอบสัปดาห์ (ระหว่างวันที่ 2 พ.ย. - 8 พ.ย. 2568)เช็กดวงทรัพย์สินเงินทอง การท่องเที่ยวทางไกล การเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง
8

ลูกหลานเฮลั่นบ้าน คุณยาย รอลุ้นรางวัลที่1มาทั้งชีวิต งวดนี้รวยใหญ่ 12 ล้าน ไม่ลำบากอีกแล้ว
9

ตรวจสลากออมสิน 1/11/68 สลากออมสินพิเศษ 2 ปี หวยออมสิน งวด 1 พฤศจิกายน 2568
10

จับสาวบัญชีวัย 28 ยักยอกเงินนายจ้าง 79 ล้าน สารภาพปั่นบาคาร่า