โปรแกรมรายการทีวี

ช่อง 3

19.00 น. อ้อมฟ้าโอบดิน ทอฟ้า ร้อนใจมาก เมื่อรู้ว่า สายไหม คือแฟนเก่าของ ขุนเขา สายไหมทุ่มสุดตัวอ่อยเต็มที่หวังแย่งขุนเขามาจากทอฟ้า เพราะเห็นว่าเป็นการยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัว คือ ได้ทั้งตัวขุนเขาและได้แก้แค้นทอฟ้า แต่สายไหมหารู้ไม่ว่า เป็นการประกาศศึกผิดคน

20.30 น. บุพเพร้อยร้าย พิมพ์ขวัญ รีบมาหา มุกมณี และบอกเรื่องที่ ดาริน และ วีว่า จับได้แล้วว่า ปรเมศร์ แอบจ้างผู้หญิงให้มาเป็นกิ๊ก เพื่อจะเลิกกับมุกมณี กับเรื่องที่ เกล็ดดาว ทะเลาะกับ ธัช อีกแล้ว

ช่อง 7HD

18.45 น. คุ้งเสน่หา ในวันหยุดคณะลิเก ไม้ เห็น จำรัส ไปบางกอก เลยแอบตามไปโดยที่ไม่รู้ว่ามารศรี ตามมาด้วยจนความลับเกือบแตก หมู่เปี๊ยก เห็นว่าไหนๆ มารศรีก็มาบางกอกแล้ว เลยยุให้ไม้พามารศรีเที่ยวบางกอกทั้งวันจนตกรถไฟ ทั้งคู่จึงต้องไปนอนค้างคืนที่บ้านหมู่เปี๊ยก เมื่อทั้งคู่กลับถึงบ้าน ผ่องแผ้ว โกรธมาก ถึงกับออกปากไล่ไม้ออกจากบ้าน

ช่อง GMM25

20.30 น. คืนนับดาว ทุกครั้งที่ นับดาว รู้สึกเครียดหรือไม่สบายใจ ทำเอา คิมหันต์ อยากอยู่ข้างๆ คอยให้กำลังใจและพร้อมทำให้ นับดาว รู้สึกว่าตัวเองไม่ได้อยู่บนโลกนี้คนเดียว ซึ่ง แทนคุณ ก็เป็นห่วง นับดาว เช่นกัน ถึงกับมาเจอ คิมหันต์ พูดคุยเรื่องของ นับดาว และพยายามยื้อแย่งสแตนดี้ตัวนับดาว จน นับดาว มาเห็นเข้าอย่างจัง

ช่องวัน31

19.00 น. กู้ภัยหัวใจสู้ ในระหว่างที่ เพลงพิณ กับ พิม กำลังจะเตรียมตัวออกจากบ้าน จู่ๆ สมโชค ได้บุกเข้ามาอาละวาด พร้อมกับจับตัวเพลงพิณไว้เป็นตัวประกัน

ช่อง โมโน 29

14.15 น. ซีรีส์ บันทึกจอมโจรแห่งสุสาน ปริศนาลับขั้วสุดท้าย ตอนที่ 17 (Ultimate Note EP.17) หลังปิดจ็อบค้นหาสมบัติตำนาน หวังเสียวมู่ ลงได้ อู๋เสีย ได้ถูกอารองเรียกตัวกลับหังโจวด่วน เพื่อรับภารกิจใหม่ แต่ อู๋เสีย และทีมกลับโดนเท แถมได้รับปริศนาต่อไปที่รอให้พวกเขาผจญภัยอีกครั้ง

15.15 น. ทริประทึก (Pain Threshold) เรื่องราวของกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวมอสโกทั้งสี่คน เดินทางไปล่องแพในแม่น้ำบนภูเขา ตัดขาดจากโลกภายนอก เพื่อเผชิญหน้ากับธรรมชาติอย่างดุเดือดที่สุด แต่พวกเขากลับถูกบังคับให้ต่อสู้เพื่อเอาชีวิตรอด จากการถูกจับเป็นตัวประกันโดยอาชญากรสุดโหด

22.55 น. ซีรีส์ ฐานทัพสุดท้าย เชื้อร้ายถล่มโลก ปี 5 ตอนแรก (The Last Ship Season 5 EP.1) สามปีให้หลัง จากการเอาชนะความอดอยากทั่วโลก กองทัพเรือสหรัฐฯ พร้อมที่จะเปิดตัวกองเรือที่ใช้งานได้เต็มรูปแบบเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เกิดการระบาดของไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์อันตราย ปัญหาใหม่ได้ก่อตัวขึ้น เมื่อเบื้องหลังของไวรัสและโรคระบาด คือแผนการก่อสงครามโลกครั้งที่สาม

ช่อง PPTV

14.45 น. เกาะล้อพาเที่ยว พาไปสัมผัสความเรียบง่ายของวิถีชีวิต และธรรมชาติของชุมชนปากน้ำประแส พร้อมนั่งเรือชม ป่าเสม็ดโบราณ ที่สวนพฤกษศาสตร์ จ.ระยอง

21.40 น. วุ่นรักนักข่าว คุณจันทร์ ส่ง ธรณ์ ปลอมตัวเข้าไปสอดแนมเพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติม ทำให้ธรณ์แอบไปได้ยิน อรณิชา คุยโทรศัพท์กับ ธนัท ว่าไม่ต้องกังวล เพราะยังไงอรณิชากับ ภากร ก็ไม่มีทางกลับไปเป็นเหมือนเดิม ทำให้ธรณ์ได้ข้อมูลสำคัญไปรายงานให้คุณจันทร์

ช่อง ทรูวิชั่นส์

20.00 น. YOUR TRAVEL PLANNER เมื่อ อี ยี คยอง หนึ่งในนักแสดงดาวรุ่งจาก Welcome to Waikiki จะช่วยคุณวางแผนเดินทางท่องเที่ยวประเทศยอดฮิตอย่าง อิตาลี สถานที่ในฝันของใครหลายๆ คน คุณจะรู้ได้เลยว่าจะต้องทำอะไร ไปที่ไหน ร้านอาหารร้านเด็ดคือที่ไหน พร้อมได้ท่องเที่ยวสถานที่สวยงามต่างๆ มากมาย ซึ่งทำให้การวางแผนการท่องเที่ยวของคุณง่ายขึ้นมาก