โปรแกรมรายการทีวี

ช่อง 3

19.00 น. อ้อมฟ้าโอบดิน วัฒน์ สั่งให้ ทอฟ้า เอาเงินมาให้เขาเพียงคนเดียวเท่านั้น เพราะคิดจะทำร้ายทอฟ้าเพื่อแก้แค้น โชคดีที่ ขุนเขา มาช่วยไว้ได้ทัน ตำรวจจับกุมตัววัฒน์ไปดำเนินคดี ส่วน วดี ขอโทษทอฟ้าจากใจจริง ทั้งสองคนปรับความเข้าใจกัน เมื่อ อาทิตย์ ที่เพิ่งออกจากโรงพยาบาลเห็นวดีกับทอฟ้าดีกันก็คิดว่าครอบครัวเขาจะได้กลับมาอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันอีกครั้งอย่างสงบสุข แต่อาทิตย์สังเกตเห็นความสนิทสนมของขุนเขาและทอฟ้าที่มากเกินปกติก็รู้สึกไม่พอใจขึ้นมา

ช่อง 7

12.45 น. ชุมทางดาวทอง สาวหล่อเฟียร์ส รจ ชลธิชา ท้าชนแชมป์ ปะทะสายแข็งสวยครบเครื่อง ปิ่น พรชนก

17.45 น. กระจกหกด้าน ตอน แคชชู กาหยู มะม่วงหิมพานต์ ไม้ผลพื้นเมืองจากทวีปอเมริกาใต้ กว่า 400 สายพันธุ์ แพร่กระจายทั่วโลก เมืองไทยมักปลูกในภาคใต้แต่ก็แพร่หลายที่ภาคอื่น เมล็ดอุดมด้วยคุณค่าทางโภชนาการ กรุบกรอบหอมมัน ทำอาหารหวานคาวได้มากมาย

18.45 น. คุ้งเสน่หา เศรษฐีอำนาจ รู้สึกเสียหน้าที่ฝ่ายตัวเองแพ้เดิมพันการสู่ขอ มารศรี เลยท้าทาย ผู้ใหญ่กุศล ให้มาลงสนาม แข่งดวลยิงหนังสติ๊กแทน เศรษฐีอำนาจอาศัยทีเผลอเล่นงานผู้ใหญ่กุศลก่อน แต่ผู้ใหญ่กุศลหลบทันแล้วยิงกระสุนหนังสติ๊กไปที่กลางหน้าผากของเศรษฐีอำนาจจนล้มพับสลบไป สุดท้ายใครจะเป็นฝ่ายชนะ

ช่อง ONE 31

19.00 น. กู้ภัยหัวใจสู้ ของขวัญ เห็น พิม ยังคงนอนสลบไม่ได้สติจึงคิดหาทางช่วยโดยใช้วิญญาณของ มดแดง เป็นสื่อกลางในการทำให้พิมฟื้นคืนสติ

21.15 น. CLUB FRIDAY THE SERIES ตอน BROKEN ANNIVERSARY เมื่อ วันดี ตายใจพร้อมกับหลงในภาพที่ จรณ สร้างมาเคลือบไว้ ว่าคือคนที่ดีพร้อมที่จะดูแลเธอและลูก เพื่อสร้างครอบครัวให้อบอุ่น ความเชื่อใจวันดี เลยไม่รู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ จรณ ทำนั้นหวังเพื่อที่จะเอาชนะใจ โรส ลูกสาวของวันดีเช่นกัน

ช่อง โมโน29

10.00 น. ซีรีส์ The Blue Whisper ทาสปีศาจ เมื่อ จื้อวิ๋นเหอ รู้ว่า องค์หญิงซุ่นเต๋อ กำลังส่งคนมารับตัว ฉางอี้ เธอวางแผนให้ ฉางอี้ หลบหนี ส่วนตัวเองจะกลับไปรับโทษต่อองค์หญิง แต่ ฉางอี้ ไม่ยอม ด้าน จื้อวิ๋นเหอ ที่อยากให้ ฉางอี้ เป็นอิสระ เธอจึงต้องจำใจใช้แผนการที่ทรมานใจมากที่สุด เมื่อความรักเกิดขึ้นท่ามกลางอุปสรรค

13.40 น. ซีรีส์ บันทึกจอมโจรแห่งสุสาน ปริศนาลับขั้วสุดท้าย ตอน 19 (Ultimate Note EP.19) หลังเกิดเหตุชาวบ้านหายตัวไปอย่างลึกลับ พบแต่เสื้อปนคราบเลือด ทุกคนต่างพากันออกตามหา ตาเฒ่าหานหม่า ทั้ง อู๋เสีย และ เสียวเกิง ได้แกะรอยตามไปในป่า ตรงไปยังช่องแคบหัวกระบือ ป่าดงดิบสุดอันตรายที่ไม่มีใครเข้าไปแล้วกลับออกมาได้

14.35 น. เรื่อง ห้วงวิกฤตที่ เอล โรแยล (Bad Times at the El Royale) เรื่องราวของคนแปลกหน้าทั้ง 7 ที่ต่างมีความลับปิดซ่อนเอาไว้ ต้องโคจรมาพบกัน ณ โรงแรมเอลรอยัล โรงแรมอันแสนทรุดโทรมและซบเซา ที่มาพร้อมกับอดีตอันดำมืด ริมทะเลสาปทาโฮ เมื่อค่ำคืนแห่งโชคชะตานี้ผ่านไป ทุกคนจะได้รับการไถ่บาปครั้งสุดท้าย ก่อนที่ทุกอย่างจะดำดิ่งสู่นรก

18.00 น. เรื่อง สามก๊ก ขุนศึกเลือดมังกร (สามก๊ก ขุนศึกเลือดมังกร (Three Kingdoms: Resurrection Of The Dragon) เรื่องราวของประวัติศาสตร์ สงครามแห่งการแย่งชิงความเป็นใหญ่ ที่ทำให้ประเทศจีนในยุคนั้นถูกแบ่งเป็นสามก๊ก เมื่อ จูล่ง จากหนุ่มสามัญชนผู้ต่อสู้เพื่อบ้านเกิดเมืองนอน สู่จอมพลขุนศึกผู้เกรียงไกล ดำรงตำแหน่งเป็น 1 ใน 5 ทหารเสือของ เล่าปี่ แห่งจ๊กก๊ก เมื่อราชบัลลังก์เปลี่ยนการปกครอง สงครามยิ่งปะทุหนักขึ้น

ช่อง GMM25

20.30 น. ซีรีส์ ขั้วฟ้าของผม Sky In Your Heart เมื่อ ขั้วฟ้า ต้องหาของขวัญวันเกิดให้ ดาวเหนือ น้องชายสุดหวง ก็ดันคิดไม่ออกว่าปีนี้จะซื้ออะไรให้ดี จึงมาขอให้ ปริ๊นซ์ ช่วยแชร์ไอเดีย งานนี้ปริ๊นซ์เลยทุ่มสุดตัวช่วย ขั้วฟ้า ทำของแฮนด์เมดชิ้นพิเศษให้ดาวเหนือ แต่พอ ขั้วฟ้า ลงจากดอยไปฉลองวันเกิดของดาวเหนือพร้อมกับคาบคลื่น พฤติกรรมก็เปลี่ยนไป จนดาวเหนือแปลกใจ

ช่อง PPTV

21.40 น. กาแฟดำ พาไขปัญหา ข้อเข่าเสื่อม โรคยอดฮิตของคนไทย ไม่ได้เกิดเฉพาะกับกลุ่มสังคมสูงวัยเท่านั้น แต่อาจจะเกิดในกลุ่มคนหนุ่มสาวได้อีกด้วย

22.15 น. รายการสารตั้งต้น เมื่อมนุษย์ไม่ได้เปลี่ยนเสื้อผ้าไปตามสรีระร่างกายอีกต่อไป แต่เสื้อผ้าถูกใช้เป็นเครื่องมือยกระดับสถานะทางสังคม และบ่งบอกตัวตนบุคลิกภาพแทน ผู้คนจึงก้าวไปอยู่ในหลุมพรางของกระแสแฟชั่น ยิ่งกระแสแฟชั่นรุนแรงเท่าไหร่ เสื้อผ้าใหม่ๆ ยิ่งถูกผลิตออกมาแบบเร็วมากขึ้น สุดท้ายปัจจัย 4 ที่มีไว้เพื่อความจำเป็นกลายเป็นกองเสื้อผ้าล้นตู้ ถูกโยนเข้าสู่กองขยะ นี่คือปัญหาฟาสต์แฟชั่นที่ทั่วโลกกำลังเผชิญ

23.15 น. My Passion My Passion พูดคุยกับ พาที สารสิน สุดยอด CEO ผู้คว่ำหวอดในหลากหลายวงการธุรกิจ ที่มีความครีเอทีฟมากที่สุดคนหนึ่งในประเทศ ในวันนี้จะมาเผยถึงจุดเริ่มต้นบนเส้นทางการทำงาน โอกาส และอุปสรรค ความมุ่งมั่น และ Passion ที่สามารถล้มยักษ์ ในวงการ Agency โฆษณาระดับโลกได้