โปรแกรมรายการทีวี

ช่อง 3

19.00 น. โปงลางฮักออนซอน หลังจากการแสดงคอนเสิร์ตใหญ่จบลง ครูสุวรรณ ก็จากไปอย่างสงบ นภดล จึงประกาศปิดฤดูกาลอีสานออนซอนให้สมาชิกในวงได้กลับไปหาครอบครัวและพักผ่อนก่อนจะกลับมาเปิดฤดูกาลอีสานออนซอนใหม่อีกครั้ง โดย ใบเฟิร์น เลือกที่จะกลับไปหาพ่อและยายเพื่อช่วยฟื้นฟูคณะลิเกของครอบครัวให้กลับมารุ่งเรืองอีกครั้ง ฟาก เพลงพิณ ก็ควง ภูมิ กลับบ้านไปหา เพ็ญ และ เมฆ เมฆแกล้งใช้งานภูมิอย่างหนักกว่าเพื่อพิสูจน์ความจริงใจ เรียกว่ากว่าภูมิจะฝ่าด่านพ่อเมฆไปได้ก็เล่นเอาทุลักทุเลเลยทีเดียว

20.30 น. ใต้เงาตะวัน กานต์ โดนจับได้ว่าเป็นคนวางแผนการร้ายทุกอย่าง รีน่า แจ้งความจับกานต์ ส่วน เกียรติ เครียดเรื่องกานต์ ป่วยจนเข้าโรงพยาบาลกะทันหัน กรณ์ เป็นห่วงกานต์ จึงนัดเจออีกฝ่าย แต่กานต์สติแตก คิดจะฆ่าตัวตายหนีความผิด

ช่อง โมโน 29

14.10 น. ฝ่า 7 นรกไปกับพระเจ้า 2 (Along With the Gods: The Last 49 Days) สามเทพผู้พิทักษ์ คังลิม , เฮวอนเมก และ ดัคชุน หลังจากที่ทั้งสามได้ส่งวิญญาณของ คิมจาฮง ให้ไปเกิดใหม่ได้สำเร็จ ถึงคราวที่ทั้งสามจะต้องผจญภัยฝ่าแดนปรโลกทั้งเจ็ดสู่การพิพากษาครั้งที่ 49 เพื่อส่งดวงวิญญาณของตนเองและ คิมซูฮง วิญญาณอาฆาตน้องชายของคิมจาฮงกลับไปเกิดใหม่ให้สำเร็จ

22.40 น. ปฏิบัติการเดือด เมืองคนดุ ปี 7 ตอนที่ 6 (NCIS: New Orleans Season 7 EP.6) เมื่อตอร์ปิโดพุ่งเข้าใส่เรือประมงอวนลากปปลาในทะเล ชายฝั่งอ่าวไทยทั้งหมดตกอยู่ในอันตราย ขณะที่ ไพรด์ และ เอ็นซีไอเอส เร่งค้นหาเรือดำน้ำก่อนที่มันจะโจมตีได้อีกครั้ง

23.40 น. ซินซิตี้ 2 ขบวนโหด นครโฉด (Sin City 2 : A Dame to Kill For) เรื่องราวต่อภาพขาวดำจากภาคแรก ของ 4 รสชาติความมัน ดิบ เดือดเถื่อนสุดขั้ว ไม่ว่าจะเป็น ดไวท์ ที่ถูกสาว เอวา ลอร์ด หลอกใช้ , เรื่องราวของ มาร์ฟ หลังพื้นคืนสติหลังจากการต่อสู้ในภาคแรก ท่ามกลางร่างมนุษย์ที่กระจัดกระจายอยู่ทั่วทั้งบริเวณ เขาพยายามประติดประต่อเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้น , เรื่องราวของ จอห์นนี่ นักพนันที่มั่นใจในตัวเองสูง เขาเดินทางมาเพื่อจัดการกับเจ้าพ่อใน Sin City อย่างไรก็ตามเขาก็ดันไปยุ่งกับคนที่ไม่ควรยุ่ง และเรื่อวราวของชายแก่ ฮาร์ติแกน ผู้ยอมแลกทุกอย่างให้กับ แนนซี่

ช่องวัน31

19.00 น. ตำย่าบอก ชัชชัย พร้อมกำลังตำรวจ บุกไปตรวจค้นบ้านของ เสี่ยนนท์ หลังจากได้รับแจ้งเบาะแสมาว่าเสี่ยนนท์จับตัว น้ำตาล มาขังไว้

20.30 น. รักนี้ต้องเจียระไน พราว ไม่พอใจ ที่ รัตติ อดีตคนรักของตน ให้ความสนิทสนมกับ ชมจันทร์ ออกนอกหน้า จึงวางแผน เพื่อเขี่ยชมจันทร์ให้กระเด็นออกไปจากบริษัท

ช่องGMM25

20.30 น. ซีรีส์ Our Skyy 2 ชอกะเชร์คู่กันต์ หลังจากที่ กันต์ และ เชร์ ตกลงคบกันเป็นแฟน งานนี้ เชร์ อยากให้ กันต์ เข้าใจถึงความรู้สึกของลูกน้องดูบ้าง เลยขอสลับหน้าที่เปลี่ยนตำแหน่งงาน โดยให้ กันต์ มาทดลองเป็นเด็กฝึกงาน และ เชร์ ก็รับหน้าที่เป็นเจ้านายคอยออกคำสั่งอย่างเดียว