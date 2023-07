เปิดบ้าน เด่นคุณ กับแขกเซอร์ไพรส์ซุปตาร์ขวัญใจชาวร็อกฟันน้ำนม พี่ฮาย เปเปอร์เพลน ที่เด่นคุณออกตัวเลยว่าห้ามพามา รายการ ตีท้ายครัว เวลา 14.15 น. ช่อง 3

โปรแกรมรายการทีวี

ช่อง 3

05.05 น. เที่ยวละไมไทยแลนด์เวิลด์ น้อย-เจอร์รี่ พากันมาเที่ยวย่านพุทธมณฑลสาย 5 จ.นครปฐม ตื่นตาหอภาพยนตร์ ล่องเรือลัดเลาะคลองมหาสวัสดิ์

06.55 น. Are You Ok? สบายดีหรือเปล่า แจ็ค แฟนฉัน กับรักครั้งใหม่สาวสวยดีกรีนางเอก เจ้าตัวเลยขอหันมาใส่ใจดูแลสุขภาพ ปั้นหุ่นให้แข็งแรง สุขภาพดีชีวิตมีสุข

08.50 น. ฉ่อย Journey ตอน “เพียงกระซิบบอก” พระอภัยยกปี่ขึ้น นางยักษ์จึงปิดหูและส่ายหน้าปฏิเสธ ไม่อยากได้ยินอะไรทั้งนั้น จนพระอภัยและบรรดาฤาษีต้องไปง้างหูแล้วบอกให้รับฟังบ้าง เพราะขนาดหน่วยงานราชการ กกพ. ยังเปิดโอกาสรับฟังและให้คนมีส่วนร่วมกับภาคราชการได้ถึง 5 อันดับ

14.15 น. ตีท้ายครัว เปิดบ้าน เด่นคุณ กับแขกเซอร์ไพรส์ซุปตาร์ขวัญใจชาวร็อกฟันน้ำนม พี่ฮาย เปเปอร์เพลน ที่เด่นคุณเอ่ยปากออกตัวเลยว่าห้ามพามาเด็ดขาด อาจจะต้องออกจากวงการ เพราะแต่ละความลับที่กำไว้คือที่สุดในชีวิต

16.45 น. ไทยนิยม ศิลปิน Pretzelle กลับมาพร้อมกับเพลงใหม่ เลือกเค้าเลยได้มั้ย (NO CHOICE)

20.05 น. ซุปตาร์เวลานอก แม็ค วีรคณิศร์ และ นิ้ง ศรัณยา ขอสลัดลุกส์เทพ ใช้เวลานอกด้วยกันชิลล์ๆ ที่ร้าน TiTiCaca Brunch Club พร้อมเปิดพื้นที่ให้แฟนๆ ได้ทำความรู้จักมากขึ้นกับเกมล้วงความลับแบบเอ็กซ์คลูซีฟสุดๆ

ช่อง 7 HD

07.55 น. ร้อยเรื่องเมืองไทย ตอน “พระราชวังพญาไท” พระราชวังพญาไท หรือที่นิยมเรียกสั้นๆว่า วังพญาไท สร้างสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เคยเป็นพระตำหนักที่ประทับ คงกลิ่นอายความคลาสสิคทั้งจากเครื่องเรือนและการตกแต่ง เอกลักษณ์ที่สร้างสุนทรียรสพิเศษ เสมือนย้อนเวลากลับไปหาอดีต

12.05 น. กินไหน ไปด้วยกัน บอส-ดรีม พร้อมเสิร์ฟของอร่อย เริ่มต้นด้วย ร้าน Fishmonger ตกแต่งสไตล์บ้านชาวประมง พร้อมเลือกใช้ปลาไทยมาประกอบอาหาร จากนั้นลุยกันต่อที่ ร้าน Wraptor ร้านอาหารเม็กซิกันเพื่อสุขภาพ ที่เลือกใช้วัตถุดิบคุณภาพดี รสชาติเข้มข้น จัดจ้านในย่านอารีย์

18.00 น. มาสเตอร์เชฟ ประเทศไทย ซีซั่น 6 HOME COOK ทั้ง 15 กับการแข่งขัน Team Challenge ครั้งแรกเลยทำให้ทุกคนรู้สึกตื่นเต้น ที่สำคัญเมนูที่ทั้งสองทีมจะต้องทำเป็นอาหารเหนือ ซึ่งต้องจัดมาในแบบขันโตก

ช่อง ทรูโฟร์ยู 24

21.00 น. ขุนแผน โศกนาฎกรรมแห่งความรักของนักรบที่ชื่อ ขุนแผน ซึ่งผ่านช่วงชีวิตที่รุ่งโรจน์และตกต่ำจนถึงขีดสุด ชะตาพลิกพันทำให้ต้องจาก พิมพิลาไลย คนรักซ้ำแล้วซ้ำเล่า ด้วยเพราะเขานั้นเป็นชายหนุ่มรูปงาม ทำให้มีสาวมาพัวพันสม่ำเสมอ

ช่อง GMM25

20.30 น. วาระซ่อนเร้น โซ่ กับ โจ๊ก ได้รับมอบหมายจาก พี่เวฟ ให้มาโต้วาทีกันในหัวข้อการสานสัมพันธ์แบบวาระซ่อนเร้น การได้อยู่ใกล้ชิดกับโซ่ทำเอาโจ๊กถึงขั้นใจเต้นแรงอีกด้วย

ช่อง MONO29

13.55 น. ซีรีส์ หน่วยสืบสวนคดีเดือด ปี 19 (ตอนที่ 12) เมื่อเจ้าหน้าที่พบร่างของนาวาอากาศโทที่หายไป การสืบสวนของ NCIS จึงนำไปสู่โลกแห่งการต่อสู้ในกรงขัง โลกใต้ดินที่มีแต่ความดิบเถื่อน พวกของต้องต่อสู้เพื่อแลกมาซึ่งข้อมูลในการสืบคดี

14.55 น. โคตรแท็กซี่ขับระเบิด ซิลแวง มาโรต์ ถูกสั่งย้ายไปประจำการที่สถานีตำรวจในเมืองมาร์กเซย ภารกิจของเขาคือออกไล่ล่าปราบแก๊งโจรอิตาเลียนที่ใช้รถเฟอร์รารี่แรงม้าทรงพลังในการปล้นธนาคาร ซิลแวงจึงต้องแท็กทีมกับ เอ็ดดี้ มาคลูฟ คนขับแท็กซี่สายซิ่งเพื่อออกตามหารถแท็กซี่เปอร์โยสีขาวในตำนานที่โคตรแรงทั้งสมรรถนะ ความเร็ว และเทคโนโลยี เพื่อใช้ต่อกรกับแก๊งโจร

17.30 น. DNA TALK บุกคนต้นแบบ ได๋ ไขวิสัยทัศน์ วิน จิรัฏฐ์ชัย พัฒนา ฮวงซุ้ย สู่แลนด์มาร์คใหม่ชลบุรี

17.55 น. ซีนเด็ดภาษาหนัง เต็มอิ่มกับคำศัพท์สร้างแรงบันดาลใจ ในภาพยนตร์เรื่อง ใจบันดาลใจ(Breathe) จากเรื่องจริงของหนุ่มนักผจญภัย โรบิน คาเวนดิช ผู้ป่วยด้วยโรคโปลิโอในวัย 28 ปี จากคนที่แข็งแรงปกติ กลับกลายเป็นผู้ชายที่ต้องใช้ชีวิตบนรถเข็นตลอดไป จนเขาค้นพบความรักครั้งใหม่ที่อาจสร้างปาฏิหาริย์อีกครั้ง

18.00 น. โคตรมหากาฬ ทีมเอ็กซ์เพนเดเบิ้ล 3 บาร์นีย์ รอส และ ลี คริสต์มาส ต้องเผชิญหน้ากับศัตรูที่มหากาฬที่สุดที่เคยเจอมา คอนราด สโตนแบงค์ อดีตผู้ก่อตั้งทีมเอ็กซ์เพนเอเบิลส์มากฝีมือ ที่ผันตัวไปเป็นพ่อค้าอาวุธเถื่อน เกิดเป็นสงครามครั้งสุดท้ายที่งัดอาวุธทุกอย่างมาวัดกันแบบไม่สนหน้าอินทร์หน้าพรหม

20.55 น. ฮอลลีวูด เกม ไนท์ ไทยแลนด์ ซูเปอร์แชมป์ หอย รวมก๊วนกุลสตรี ต้นหอม-จียอน-บูม ถล่มเทพบุตร เก้า-พอร์ช-อาร์ต-ไนกี้ ฮารับแชมป์ใหม่

ช่องวัน31

10.45 น. เกมเสือหิว ตูมตาม-น้ำตาล-คริส-ฟลุ๊ค-ดีเจ.อ๋อง และ โม อมีนา ขนความฮามาต่อสู้เพื่อความหิวกันแบบดุเดือด เชือดเฉือนกันด้วยเกมสุดฮาไม่สนว่าใครทีมใคร เพื่ออาหารจานเด็ดจากร้านโปรด

18.00 น. The Golden Song เวทีเพลงเพราะ ซีซั่น5 รอบชิงชนะเลิศ ใบเตย ศิริลักษณ์, เอฟ รัฐพงศ์, เมจิ ภัทรานิษฐ์, น้ำทิพย์ วรินธิรา, ปิ๊กบวรลักษณ์ และ เบลโลล่า กนิษฐา ถ่ายทอดบทเพลงทองคำบนเวทีอย่างสุดความสามารถ

22.15 น. CLUB FRIDAY THE SERIES ตอน “รักสุดหัวใจ” เรณี ตัดสินใจเริ่มต้นความรักครั้งใหม่กับ นาท ทั้งที่รู้ว่านาทมีรสนิยมชอบผู้ชายด้วยกัน จากจุดเริ่มต้นของความรักที่เรณีคิดว่ารักนาทมาก จนหวังว่าความรักจะเปลี่ยนแปลงทุกอย่างได้