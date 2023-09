วิลลี่ แมคอินทอช เปิดบ้านต้อนรับทีมนักแสดงมากความสามารถ นำทีมโดย เพ็ชร ฐกฤต-อแมนด้า-เด่นคุณ รายการ Hollywood Game Night Thailand เวลา 18.20 น. ช่อง 3

โปรแกรมรายการทีวี

ช่อง 3



05.05 น. เที่ยวละไมไทยแลนด์เวิลด์ น้อย-อู เปิดประตูสู่โคราช ชมวิวแสนล้าน สนุกสนานกับเควสต้าการ์เด้น



06.55 น. Are you ok? จอย รินลณี เผยบางทีความจำมีช่วงหลงๆ ลืมๆ บางครั้งจำบทไม่ได้ กลายเป็นคนย้ำคิดย้ำทำ หวั่นกลัวเป็นอัลไซเมอร์



14.15 น. ตีท้ายครัว ตูมตาม ยุทธนา คุณพ่อบ้าน full time สุด cute ที่เปลี่ยนจากพ่อเสือสุดโหดเป็นคุณพ่อแมวเหมียวสุดคลั่งรักแบบหัวปักหัวปำ ทั้งรักทั้งทุ่มเททั้งชีวิตให้ น้องรินณา และ อาหลี ภรรยาสุดที่รัก

16.45 น. ไทยนิยม จ๊ะจ๋า พริมรตา เนรมิตเวทีเป็นสีชมพูกับบทเพลง พรหมลิขิต และต้อนรับไอดอลสาวจาก HatoBito ที่หยิบเอาเพลงน่ารักๆอย่างเพลง Fuji-San มาฝากชาว Hatorian ปิดท้ายด้วย วงดนตรีสุนทราภรณ์ ที่จะมาบรรเลงเพลงเพราะๆ ให้รับฟังกัน

18.20 น. Hollywood Game Night Thailand วิลลี่ แมคอินทอช เปิดบ้านต้อนรับทีมนักแสดงมากความสามารถ นำทีมโดย เพ็ชร ฐกฤต-อแมนด้า-เด่นคุณ ต้องมาดวลกับ ชิปปี้ ศิรินทร์-เดี่ยว สุริยนต์-ดีเจนุ้ย ทีมไหนจะเฉือนชนะไปได้

ช่อง 7 HD

07.55 น. ร้อยเรื่องเมืองไทย ตอน “ชุมชนบ้านบาตร” ชุมชนเก่าแก่ย้ายถิ่นฐานจากกรุงศรีอยุธยาช่วงการสถาปนากรุงเทพมหานครเป็นราชธานี สืบทอดอาชีพการทำมือจากบรรพบุรุษ รวมทั้งช่างตีขอบ ช่างต่อบาตร ช่างแล่น ช่างลาย ช่างตีและช่างตะไบ ควรค่าแก่การสืบสานให้อยู่คู่กับคนไทยตลอดไป



09.10 น. สมรภูมิเพลงดัง สู้เพื่อฝัน ระเบิดศึก 3 เพลงช้าสะเทือนอารมณ์ จาก 3 ผู้แข่งขัน พ่อเนื้อทอง-ซังได้ซังแล้ว และ ดอกหญ้าในป่าปูน ใครจะโชว์พลังเสียงและถ่ายทอดบทเพลงที่มาจากความรู้สึกได้ชนะใจคณะกรรมการ



12.05 น. กินไหน ไปด้วยกัน บอส-ดรีม พาไปกินอาหารที่ได้แรงบันดาลใจมาจากอาหารจีน เริ่มที่ร้าน เฟิงจู เกี๊ยวซ่าหน้าเปิด ร้านเล็กๆ ดีไซน์เก๋กับเมนูเกี๊ยวซ่านึ่งสไตล์จีนในแบบฉบับของคนรุ่นใหม่ ต่อกันที่ร้าน HEI JII (เฮยจี) คาเฟ่สไตล์จีน ที่นิยามตัวเองเป็นโรงน้ำชา เสิร์ฟเครื่องดื่ม ขนมแสนอร่อยที่ดีไซน์ตามคอนเซ็ปต์ของร้าน ปิดท้ายความอร่อยครั้งนี้ที่ หลงโถว ร้านอาหารจีนขนาดกะทัดรัด ตกแต่งร้านแบบสมัยใหม่ เหมาะกับการถ่ายรูปเพราะมีส่วนที่จัดวางโต๊ะและเก้าอี้ไม้ให้เป็นแบบ 2 ชั้นเหมือนรถไฟตู้นอน

17.00 น. พิภพมัจจุราช ตอน “นางทาส” นางเอียด จุดธูปวิงวอนขอให้ มัจจุราช ปลดปล่อยวิญญาณ อ้อย ลูกสาวเพราะอยากรู้ว่าอ้อยตายยังไงและศพอยู่ที่ไหน แต่ ยมนา กลับบอกว่าไม่เคยรับวิญญาณของมนุษย์ชื่ออ้อยมาเลย มัจจุราชจึงให้ยมนาและ ยมมณี ไปสืบเรื่องราว ยมทูตทั้งสองจึงปลอมตัวเป็นมนุษย์เข้าไปสืบที่บ้านเอียด ได้รู้ว่าก่อนอ้อยจะหายไป ได้ไปเป็นทาสรับใช้เป็นการขัดดอกให้กับ เสี่ยชัย แต่ทำไมอ้อยจึงหายสาบสูญ แม้แต่วิญญาณอ้อยที่ยมฑูตก็ไม่เคยพบเจอ



18.00 น. มาสเตอร์เชฟ ประเทศไทย ซีซั่น 6 HOME COOK ทั้ง 6 คน ต้องเจอกับบททดสอบสุดท้าทายกับการทำเมนู ปาท่องโก๋รูปแบบใหม่ เป็นเมนูที่รังสรรค์ขึ้นมาใหม่เพื่อการแข่งขันนี้โดยเฉพาะ

ทรูโฟร์ยู ช่อง 24



12.30 น. จักรกลเลือดดุ เรย์ แกร์ริสัน อดีตทหารนาวิกโยธินของกองทัพสหรัฐฝีมือระดับพระกาฬ ต้องจบชีวิตด้วยการรับใช้ชาติแต่ร่างกายของเขาถูกส่งกลับมาให้กับองค์กรลับ เพื่อนำมาวิจัยและพัฒนาใส่ นาไนต์ ลงไปในเลือดซึ่งมีชื่อว่า บลัดช็อต ที่จะช่วยให้เขามีพลังเหนือมนุษย์ธรรมดาและมีพลังในการเยียวยารักษาสูง

ช่อง GMM25



20.30 น. ซีรีส์ วาระซ่อนเร้น โซ่ ตั้งใจอย่างหนักกับการเข้าแข่งขันโต้วาทีชิงแชมป์ประเทศไทย โจ๊ก คอยเคียงข้างให้กำลังใจโซ่อยู่เสมอ สุดท้ายโซ่จะคว้าแชมป์โต้วาทีได้สำเร็จหรือไม่

ช่อง MONO29



10.35 น. ซีรีส์ บัญชีดำอาชญากรรมซ่อนเงื่อน ปี 7 ตอนที่ 17 เรสเลอร์ ถูกบังคับให้เผชิญหน้ากับบาดแผลในอดีตและความลับของครอบครัว เมื่อพี่ชายพาเขากลับบ้านไปทำงานที่มีความเสี่ยงในการก่อการร้าย



20.40 น. องค์กรลับดับพยัคฆ์ร้าย เจมส์ บอนด์ หลังได้รับข้อความลับจากภารกิจปฏิบัติการลับในอดีตที่นำพาเขาไปสู่เม็กซิโกและโรม ซึ่งเขาได้พบกันม่ายสาว ลูเซีย สเกียร์รา เขายังค้นพบความลับขององค์กรร้ายที่มีชื่อว่า สเปกเตอร์ และมีเพียงคนเดียวเท่านั้นที่จะช่วยเขาไล่ล่าองค์กรร้ายนี้ นั่นคือ เมเดอลีน สวอนน์



00.40 น. ตำนานผีดุ เจมส์ ต้องการเข้าไปตามหาพี่สาวหลังหายตัวไม่กลับออกมาในป่าแบล็คฮิลล์ และต้องพิสูจน์ว่าเรื่องเล่าตำนานสยองของ แม่มดแบลร์ นั้นไม่เป็นความจริง พวกเขาวางแผนตั้งแคมป์กับเพื่อนเพื่อนถ่ายทำสารคดีทั้ง 6 คน เมื่อเข้าไปสำรววจภายในป่า พวกเขาต้องพบกับเรื่องราวเหนือธรรมชาติและความสยองแบบคูณสอง