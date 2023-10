3 Queen Master ยั่วแรงจนหยุดหายใจ กับโจทย์สุดท้าทาย “ร้ายให้จำ” ใครอินเนอร์อ่อน ต้องโบกมือลากลับบ้านก่อน รายการ นางร้าย Thailand เวลา 22.15 น. น. ช่อง 8

โปรแกรมรายการทีวี

ช่อง3



19.00 น. เจ้าสาวบ้านไร่ สรัล โกรธที่ นุสรา กับ รวี ปาร์ตี้กันอย่างหนักบุกไปเอาเรื่องรวีจนมีเรื่องชกต่อยกันขึ้น

ช่อง 7 HD



12.45 น. ชุมทางดาวทอง ฟาง นครศรีฯ ฟิตจัดปะทะแชมป์ตัวตัน บอลลี่ พลอย ปราจีนฯ ดวลไมค์ บอล กาฬสินธุ์

ช่อง8

22.15 น. นางร้าย Thailand 3 Queen Master ยั่วแรงจนหยุดหายใจ กับโจทย์สุดท้าทาย “ร้ายให้จำ” ใครอินเนอร์อ่อน ต้องโบกมือลากลับบ้านก่อน

ช่อง โมโน29



18.00 น. จี.ไอ.โจ สงครามพิฆาต คอบร้าทมิฬ (G.I. Joe: The Rise of Cobra) ทีมทหารระดับหัวกะทิที่รู้จักกันในชื่อกลุ่ม จีไอโจ ได้ร่วมผจญภัยที่ตื่นเต้นไม่หยุดไม่หย่อน เมื่อพวกเขาใช้เทคโนโลยีในการสอดแนมแห่งโลกอนาคต และอุปกรณ์ทางทหารเพื่อต่อสู้กับนักค้าอาวุธที่ชั่วร้ายอย่างเดสโทร รวมถึงภัยคุกคามที่นับวันจะยิ่งร้ายแรงขององค์กรลึกลับที่ชื่อว่าคอบร้า

20.45 น. เกมดูดโลก บุกป่ามหัศจรรย์ (Jumanji: Welcome to the Jungle) เมื่อนักเรียนม.ปลายสี่คน ได้พบกับเกมคอนโซลเก่าๆ ที่ลากให้พวกเขาหลุดเข้าไปในเกมจนต้องกลายเป็นผู้ใหญ่เหมือนในอวาร์ต้าที่เคยเลือกไว้ พวกเขาจึงค้นพบกับเกมๆ นี้ ไม่ใช่แค่เพียงเล่น แต่พวกเขาต้องหาทางเอาชีวิตรอด



22.30 น. วัน เดย์ วิท แมทธิว เปิดใจจุดพีคชีวิต มุก-นีน สองสาวเพื่อนรักหักเหลี่ยมใน ละคร ฟางเล่นไฟ



23.30 น. หุ่นยนต์ซ่อนเธอ (Archive) ปี ค.ศ. 2038 ผ่านมาสองปีครึ่งจากสัญญาวิจัยสามปี จอร์จ อัลมอร์ ที่ทำงานอยู่ระหว่างภูเขาหิมะใกล้กับเมืองเกียวโตในสถานที่ลับที่มีชื่อรหัสว่า เดอะการ์เด้น เขาทำงานกับหุ่นจำลองซึ่งเป็นหุ่นยนต์เทียบเท่ากับมนุษย์แท้ๆ ต้นแบบของเขาใกล้จะเสร็จสมบูรณ์ แต่งานที่ละเอียดอ่อนที่สุดก็เป็นงานที่เสี่ยงที่สุดเช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อ จอร์จ มีแรงจูงใจที่ซ่อนเร้น นั่นคือการนำ จูลส์ ภรรยาที่เสียชีวิตของเขากลับมาในรูปแบบหุ่นยนต์

ช่องวัน31



19.00 น. ไมโครโฟนม่วนป่วนรัก เสี่ยอำนาจ พาพวกลูกน้อง บุกมายึดทรัพย์สินเครื่องดนตรีของวง ศรเสียงสวรรค์ เพื่อหวังตัดช่องทางทำมาหากิน ไม่ให้สามารถรับงานจ้างหาเงินมาใช้หนี้ที่เคยกู้ยืมไปได้



22.15 น. หอมกลิ่นความรัก ความรักของ คุณใหญ่ และ จอม ดำเนินไปได้อย่างแฮปปี้และมีโมเมนต์หวานกันสุดๆ หากแต่จอมเริ่มรู้สึกถึงความผิดปกติ เพราะหลายครั้งรู้สึกมีใครแอบมองและสะกดรอยตามตนและคุณใหญ่อยู่ห่างๆ

ช่อง GMM25



20.30 น. ซีรีส์ หัวใจในสายลม หลัง กังหัน ได้เป็นแฟนกับ สายลม ก็หวานใส่กันตลอด และไม่ว่าจะมีเรื่องแย่ๆ อะไรเกิดขึ้น สายลม จะอยู่เคียงข้าง กังหัน คอยส่งพลังบวกฮีลใจให้เสมอ รวมถึงการที่ กังหัน จะเข้าคัดตัวเป็นนักกีฬาฟุตบอลของโรงเรียนและสอบเข้ามหาวิทยาลัยด้วย