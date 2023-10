3 มง แอน ชิลี แอนนา เสือ และ แอน แอนโทเนีย เปิดเบื้องลึกกว่าจะคว้ามงมาครอง รวมทั้งความยากแสนหินในการครองตำแหน่ง รายการ ตีท้ายครัว เวลา 14.15 น. ช่อง 3

ช่อง 3



05.05 น. เที่ยวละไมไทยแลนด์เวิลด์ คุณน้ำผึ้ง-อู เลาะลงใต้ เที่ยวรับแสงแรกที่ปัตตานี งานใหญ่ประจำปีของจังหวัดกับ งานฉลองวันเกิดเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว และ ประเพณีเทกระจาด



06.55 น. Are you ok? สบายดีหรือเปล่า พาไปรู้จักโลกอีกใบของ หนุ่มหน้าใส กร วรรณไพโรจน์ หรือ กร proxie ดีกรีว่าที่คุณหมอจากรั้วราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

14.15 น. ตีท้ายครัว 3 แอน 3 มง แอน ชิลี แอนนา เสือ และ แอน แอนโทเนีย เปิดเบื้องลึกเบื้องหลังกว่าจะคว้ามงมาครอง รวมทั้งความยากแสนหินในการครองตำแหน่ง



16.45 น. ไทยนิยม ช่วง เพลงดังข้ามเวลา เปิดเวทีต้อนรับ คุณแคน อติรุจ ที่หยิบเอาเพลงดังในอดีตมาร้องให้แฟนๆ ได้รับฟังกันกับบทเพลง



18.20 น. Hollywood Game Night Thailand ต้อนรับเหล่านักร้องเสียงดี มาแข่งเกมสุดฮา ทีมแรกจากบ้านเดอะสตาร์ ตั้ม วราวุธ, แก้ม วิชญาณี, โดมจารุวัฒน์ ปะทะกับ ทีมหนุ่มหล่อแต่เสียงหล่อกว่า ทอม อิศรา, เอ๊ะ จิรากร, แสตมป์ อภิวัชร์ ทีมไหนจะงัดลีลาการเล่นเกมสุดฮา และเอาชนะไปได้

ช่อง 7 HD

07.55 น. ร้อยเรื่องเมืองไทย ตอน บ้านขนมปังขิง สถาปัตยกรรมได้รับอิทธิพลจากตะวันตกช่วงรัชกาลที่ 4 นิยมในหมู่คหบดี ขุนนางและชนชั้นกลาง เรือนไทยกลิ่นอายฝรั่งใจกลางกรุงเทพมหานคร ยังคงธรรมชาติเนื้อไม้ บานประตูหน้าต่าง ผนัง ช่องลม ลายฉลุ มรดกของปัจจัยแรกของชาวกรุง



09.10 น. สมรภูมิเพลงดัง สู้เพื่อฝัน พบกับ 3 หนุ่ม 3 สไตล์ ในบทเพลงซึ้งๆ กินใจ คนหัวใจโทรม ขอบคุณแฟนเพลง และปล่อยจอยต่อกับเพลงสุดม่วน ส่งข่าวสาวเลย



12.05 น. กินไหน ไปด้วยกัน บอส-ดรีม ชวนท่องร้านลับ ย่านเมืองทองธานี หลากหลายเมนูเด็ดขวัญใจคนนอนดึก

17.00 น. พิภพมัจจุราช ตอน “ห้องสุดท้ายหมายเลข 13” นุ๊ก ได้งานทำที่กรุงเทพฯ จึงต้องหาห้องเช่าอยู่ แจง เพื่อนสนิทแนะนำให้มาเช่าหอเดียวกันอยู่ แต่เหลือแค่ห้องหมายเลข 13 นุ๊กเจอกับเรื่องแปลกๆ หลอนๆ เกิดขึ้นแทบทุกคืน แต่นุ๊กพยายามตั้งสติ สวดมนต์แผ่เมตตาวิญญาณจึงพ่ายแพ้ไป



18.00 น. มาสเตอร์เชฟ ประเทศไทย ซีซั่น 6 ลุ้นกันต่อกับการแข่งขันเมนูที่ 2 Main Course หรืออาหารจานหลัก ดุเดือดเหมือนอยู่ท่ามกลางสงคราม สุดท้ายบทพิสูจน์ครั้งนี้ใครจะได้เป็นหนึ่งด้านอาหารไทย

ทรูโฟร์ยู ช่อง 24



21.00 น. สี่แพร่ง หนังสยองขวัญที่ร้อยเรียง 4 เรื่องราว เริ่มกันที่ ตอน เหงา เมื่อสาวโสดส่งข้อความโต้ตอบกับคนแปลก และเขาคนนั้นกลับตามมาหลอกหลอนเธอถึงห้อง

23.00 น. ห้าแพร่ง ว่าด้วยเรื่อง หลาวชะโอน นำแสดงโดย เก้า จิรายุ ที่บอกเล่าบาปบุญของการตบตีบิดามารดา ตายไปจะกลายเป็นเปรต

ช่อง MONO29



11.45 น. โคตรมหากาฬ ทีมเอ็กซ์เพนเดเบิ้ล 3 (The Expendables 3) เรื่องราวต่อเนื่องของทหารรับจ้างไม่กลัวตาย นำโดยหัวหน้าทีม บาร์นีย์ รอส และ ลี คริสต์มาส ที่ต้องเผชิญหน้ากับศัตรูที่มหากาฬที่สุดที่เคยเจอมา คอนราด สโตนแบงค์ อดีตผู้ก่อตั้งทีมเอ็กซ์เพนเอเบิลส์มากฝีมือ ที่ผันตัวไปเป็นพ่อค้าอาวุธเถื่อน เกิดเป็นสงครามครั้งสุดท้ายที่งัดอาวุธทุกอย่างมาวัดกันแบบไม่สนหน้าอินทร์หน้าพรหม



14.10 น. ซีรีส์ หน่วยสืบสวแห่งนาวิกโยธิน ปี 12 ตอนที่ 15 (NCIS: Los Angeles Season 12 EP.15) : หน่วยงาน NCIS ได้รับฮาร์ดไดรฟ์ที่มีวิดีโอปลอมที่สมจริงของผู้ก่อการร้ายที่เสียชีวิตไปเมื่อนานแล้ว พวกเขาค้นพบเทคโนโลยีอันตรายที่อยู่เบื้องหลัง เมื่อการสื่อสารของทีมรบกวนระหว่างทำภารกิจ พวกเขาพบว่าหนึ่งในทีมของพวกเขาตกเป็นเหยื่อให้กับข้าศึกโดยไม่รู้ตัว



18.00 น. แจ็ค ไรอัน: สายลับไร้เงา (Jack Ryan: Shadow Recruit) เรื่องราวของ แจ็ค ไรอัน อดีตนาวิกโยธินทำงานผันตัวเป็นนักวิเคราะห์ให้ซีไอเอ และถูกสั่งให้ไปเป็นสายลับในรัสเซียหลังพบว่ามหาเศรษฐี วิกเตอร์ เชเรวิน มีแผนจะล่มเศรฐกิจของสหรัฐ แต่เรื่องกลับยุ่งยากขึ้นไปอีกเมื่อ แคธี่ ภรรยาแสนสวยของเขา ตามไปเซอร์ไพรส์ที่มอสโกและรู้ความจริงทั้งหมด