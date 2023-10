กระแต อาร์สยาม เปิดอาณาจักรกว่าร้อยล้านที่มาจากน้ำพักน้ำแรง จากนักมวยสาวจอมตะลุย จนมาเป็นลูกทุ่งสาวสุดแซ่บ รายการ ตีท้ายครัว เวลา 14.15 น. ช่อง 3

ช่อง 3



05.05 น. เที่ยวละไมไทยแลนด์เวิลด์ คุณน้ำผึ้ง-อู ยังอยู่กันที่ จ.ปัตตานี ท่านผู้ว่าฯ พาตีเมาะ พาเที่ยวที่ศาสนสถานสำคัญและมีชื่อเสียง เป็นศูนย์รวมจิตใจของพี่น้องมุสลิมนั่นก็คือ มัสยิดกรือเซะ หรือ มัสยิดสุลต่านมูซัฟฟาร์ชาห์ ไปกันต่อที่ สุสานเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว เลือกชมและอุดหนุนผลิตภัณฑ์งานฝีมือจากชุมชน กลุ่มทำผ้าบาติกที่ BARAHOM BARZAAR

06.55 น. Are you ok? สบายดีหรือเปล่า ก้อง-ได๋ แท็กทีม หมอก้อง สรวิชญ์ ตะลุยชมสวนลิ้นจี่แห่งสุดท้ายที่ภูมิใจการ์เด้น ที่มีอายุกว่า 100 ปี เรียนรู้วิถีความสุขแบบเรียบง่ายๆ สไตล์ชาวสวน พร้อมโชว์ตีไม้ตะขาบจาก คุณป๋อ-อันดามัน โชติศรีลือชา เจ้าของสวนที่นำภูมิปัญญาชาวบ้านที่ยังคงหลงเหลือไว้ให้รุ่นลูกหลานได้นำมาใช้

14.15 น. ตีท้ายครัว กระแต อาร์สยาม เปิดอาณาจักรกว่าร้อยล้านที่มาจากน้ำพักน้ำแรงจริงๆ เรียกว่าสู้มาด้วยลำแข้งจาก นักมวยสาวจอมตะลุย จนมาเป็นลูกทุ่งสาวสุดแซ่บสร้างตำนานล้านดราม่า ที่เด็ดสุดๆ กลเม็ดเด็กสะระตี่ในการมู การบูชาองค์เทพจนทำให้ขึ้นแท่นเศรษฐีณี 100 ล้านในวันนี้



16.45 น. ไทยนิยม ต้อนรับ ทิกเกอร์ อชิระ เทริโอ กับเพลง Shooting Star การันตีงานคุณภาพไม่มีความว่าผิดหวัง และปิดท้ายรายการด้วยช่วงไทยแสดง พบกับ ZOLAR บอยกรุ๊ปน้องใหม่ที่มีจำนวนสมาชิกถึง 13 ชีวิตซึ่งมากที่สุดในประเทศไทย จะมาโชว์เสน่ห์ น่ารัก สดใส ในเพลง GIRL-FRIEND



18.20 น. Hollywood Game Night Thailand เซเลบริตี้ที่จะดวลเกมสุดฮา พร้อมปาร์ตี้เสียงหัวเราะ เริ่มที่ทีมเซเลบริตี้สายฮา เป๊กกี้ ศรีธัญญา, ป๋อมแป๋ม นิติ, ปิงปอง ธงชัย มาดวลกับทีม เซเลบริตี้สายหล่อ อาเล็ก ธีรเดช, บอย ปกรณ์, โอบ นิธิ ทีมไหนจะดวลเกม และเอาชนะไปได้

ช่อง 7 HD

07.55 น. ร้อยเรื่องเมืองไทย ตอน “ตำนานอาคารท่าเรือ” อาคารสถาปัตยกรรมจีนโบราณ หมู่อาคาร 3 หลังรูปตัวยูเรียกว่า ซาน เหอ หยวน ประดิษฐาน เจ้าแม่หม่าโจ้ว หรือ เจ้าแม่ทับทิม ศูนย์รวมจิตใจของชาวจีนบนแผ่นดินไทย อยู่คู่ท่าเรือกลไฟ ฮวย จุ่ง ล้ง มาตั้งแต่ยุครุ่งเรืองของการค้าระหว่างไทย-จีน



09.10 น. สมรภูมิเพลงดัง สู้เพื่อฝัน เซม นันทกร พบกับสองผู้ท้าชิง อีฟ นวลวรรณ และ แฟ้ม อนภพ กับ 3 เพลงแสนเศร้า คนอกหักพักบ้านนี้-ฝนตกในทะเล-คิดถึงพี่ไหม



12.05 น. กินไหน ไปด้วยกัน บอส-ดรีม พาไปเยือน 3 ร้าน 3 สไตล์ เริ่มจากร้านวิวสูง Roof24 Coffee & Bar ซอยพหลโยธิน 24 คาเฟ่บนดาดฟ้าวิวตึกช้าง จากนั้นพาไปอิ่มท้องกันต่อที่ โคขุนหม้อไฟ ร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นรสเด็ด ย่านสะพานควาย ทีเด็ดอยู่ที่น้ำซุปแซ่บซี้ดถึงใจ และไปปิดท้ายกันที่ร้าน AMI Brunch & Bubbles ของ เชฟพลอย-ณัฐณิชา บุญเลิศ จาก Top Chef Thailand ร้านอาหารฟิวชั่น ย่านซอยอารีย์ ที่จัดเสิร์ฟแต่ละเมนูสวยงาม รังสรรค์รสชาติที่เป็นเอกลักษณ์

17.00 น. พิภพมัจจุราช ตอน “ห้องเชือดออนไลน์” ดาว พยายามฆ่าตัวตายด้วยความอับอาย เมื่อคลิปแอบถ่ายฉาวหลุดออกมา ส่วนตัวต้นเหตุอย่าง เบน กลับใช้ชีวิตสวยหรูหลอกล่อผู้หญิงผ่านแอพพลิเคชันหาคู่ แอบถ่ายแล้วอัพคลิปเพื่อหารายได้ในกลุ่มลับ เบนทำแบบนี้เพื่อหาเงินรักษา บัว น้องสาวและหนี้พนันที่แม่ก่อไว้ แต่แล้ววันหนึ่งบัวพลาดท่าถูกถ่ายคลิปไปขายในโลกออนไลน์ เบนโกรธมากจึงไปเอาเรื่องคนที่ทำกับน้องสาว บัวเองก็คิดสั้นฆ่าตัวตาย

18.00 น. BID COIN CHEF สุดยอดเชฟหักเหลี่ยมโหด Season 2 การโคจรมาเจอกันของ เชฟอาร์-เชฟเดช-เชฟบอล-เชฟจำลอง-เชฟแคปหมู ซึ่งแต่ละคนบอกว่าฝีมือไม่ธรรมดา และใครจะคว้าแชมป์ประจำสัปดาห์

ทรูโฟร์ยู ช่อง 24



18.40 น. ขุนพันธ์ ภาค 1 ขุนพันธ์ ต้องทำภารกิจในการสืบหาข่าวของ อัลฮาวียะลู จอมโจรแบ่งแยกดินแดนเป็นผู้ครอบครองไตรภาคีของหายากที่มีการเชื่อว่ามีพลังวิเศษอยู่ ขุนพันธ์แอบแฝงตัวเข้าไปในหมู่บ้านชาวประมง โดยได้พบกับ ไข่โถ ทำให้ทั้งสองคนสนิทกัน จึงเริ่มปฎิบัติการสืบหาเบาะแล และก็พบว่าพ่อของอัลฮาวียะลูคือตัวแปรสำคัญ

ช่อง MONO29



10.55 น. ซีรีส์ ส.ว.า.ท. หน่วยพิฆาตสายฟ้าฟาด ปี 3 ตอนที่ 6 ครอบครัว ฮาร์เรลสัน มีส่วนร่วมในการรวมตัวกันของครอบครัวผู้เสียชีวิต จนเกิดเป็นสถานการณ์ตึงเครียด เมื่อพี่สาวของ ฮอนโด เดินทางมาถึงลอสแองเจลิส และไม่เต็มใจพบกับเรื่องราวสะเทือนใจ



18.00 น. เดอะ มัมมี่ หลังจากถูกฝังในสุสานใต้ทะเลทรายที่ไม่มีวันได้รับการอภัย เจ้าหญิงอะห์มาเน็ต ราชินีในยุคโบราณ ผู้ซึ่งโชคชะตาของเธอถูกพรากไปอย่างไร้ความยุติธรรม ได้ตื่นขึ้นในโลกปัจจุบัน พร้อมกับความอาฆาตที่เพิ่มพูนผ่านกาลเวลานับพันปี

20.40 น. มิชชั่น : อิมพอสซิเบิ้ล ฟอลล์เอาท์ อีธาน ฮันท์ พร้อมกับสมาชิกทีมไอเอ็มเอฟเจ้าเก่า เบนจี้ ดันน์, ลูเธอร์ สติคเคลล์ และสมาชิกใหม่ อิลซ่า ฟอสต์ พวกเขาต้องร่วมกันหยุดแผนก่อการร้ายของสองอาชญากรระดับโลก วอล์คเกอร์ และ โซโลมอน เลน ที่ต้องการเอาคืนองค์กรสายลับและเปลี่ยนชะตาคนทั้งโลก

ช่องวัน31



22.15 น. CLUB FRIDAY THE SERIES ตอน“สงครามกับความรัก” คิด หนักใจในการเป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยวที่ต้องดูแล แก้วใส ลูกสาวเพียงลำพัง หลังหย่ากับ มีนา เพราะมีนาเบื่อหน่ายกับการใช้ชีวิตเป็นแม่บ้านที่ต้องละทิ้งความสำเร็จในหน้าที่การงาน เพื่อมาดูแลครอบครัวและเลี้ยงลูก