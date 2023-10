รับขวัญหลาน น้องฑิลาร์ ลูกสาว แอร์ ภัณฑิลา และแขกเซอร์ไพรส์คนพิเศษ ออม-สุชาร์ ที่คุ้นเคยมาตั้งแต่สมัยเรียน รายการ ตีท้ายครัว เวลา 14.15 น. ช่อง 3

05.05 น. เที่ยวละไมไทยแลนด์เวิลด์ คุณน้ำผึ้ง – แห้ว เที่ยวอัยเยอร์เวง สู่ใต้สุดแดนสยาม

14.15 น. ตีท้ายครัว รับขวัญหลาน น้องฑิลาร์ ลูกสาว แอร์ ภัณฑิลา และแขกเซอร์ไพรส์คนพิเศษ ออม-สุชาร์ ที่คุ้นเคยมาตั้งแต่สมัยเรียน



16.45 น. ไทยนิยม ชมพู ฟรุตตี้ ศิลปินดังในตำนานที่ครั้งนี้หยิบเพลง ครวญถึงเจ้า มาขับร้องในช่วง เพลงดังข้ามเวลา



18.20 น. Hollywood Game Night Thailand วิลลี่ แมคอินทอช เปิดบ้านต้อนรับทีมนางงาม และทีมหนุ่มมาดเข้ม ที่แต่งตัวจัดเต็มในธีมฮาโลวีน พร้อมโชว์สกิลเล่นเกมสุดมัน นำโดย อิงฟ้า-วราหะ, ชาล็อต-ออสติน, เชียร์-ฑิฆัมพร ปะทะกับ แทค-ภรัณยู, ป๋อง-กพล, โก๊ะตี๋ ทีมไหนจะโชว์ฝีมือเล่นเกมเรียกเสียงหัวเราะ พร้อมคว้าชัยชนะไปได้

ช่อง 7 HD



07.55 น. ร้อยเรื่องเมืองไทย ตอน พื้นที่สร้างสรรค์ของชาวกรุง ตู้สินค้า สังกะสี โครงเหล็กและไม้เก่า โครงสร้างดิบเกิดจากความตั้งใจของผู้หลงไหลในศิลปะและงานออกแบบ เป็นอาณาจักรรวบรวมงานปลูกฝังแรงบันดาลใจ พัฒนาผลิตภัณฑ์และธุรกิจ ภายใต้ปรัชญาไม่มีสิ่งใดไร้ค่า ถ้าใช้ปัญญาสร้างสรรค์ เพื่อให้ ช่างชุ่ย เป็นหมุดหมายต่อไป



09.10 น. สมรภูมิเพลงดัง นุ้ย ธนวัฒน์ จัดใหญ่ 3 บทเพลงไพเราะ สามสิบยังแจ๋ว แทนความคิดถึง งานแต่งคนจน



12.05 น. กินไหน ไปด้วยกัน บอส-ดรีม พาชิมคาวหวานแบบจัดเต็มคาราเบล



17.00 น. พิภพมัจจุราช ตอน ยุติธรรมหลอน ยี่หว่า เป็นคนกตัญญูกตเวที หมั่นสวดมนต์ภาวนาอยู่เป็นนิจ เธอทำงานเป็นพยาบาลสัตว์ในคลินิกแห่งหนึ่ง ระหว่างที่เธอขับรถกลับบ้านก็เกิดอุบัติเหตุรถชนทำให้เธอเสียชีวิตทันที ที่กำลังจะมารับดวงวิญญาณยี่หว่าแต่ไม่สามารถนำดวงวิญญาณกลับไปยังยมโลกได้ เพราะจริงแล้วเธอยังไม่ถึงฆาต



18.00 น. BID COIN CHEF สัปดาห์นี้ยังคงลุ้นไปกับการประมูลของกับผู้เข้าแข่งขันทั้ง 5 คน เชฟเทียน-เชฟโน้ต-เชฟตูน-เชฟตุ๊กตา-สตังค์ ซึ่งการแข่งวันนี้เชฟได้แยกออกเป็น 2 ขั้ว! ต่างพยายามประมูลของให้อีกฝ่ายกันอย่างเมามันส์เรียกว่ามีเหรียญเท่าไหร่ใส่ไม่อั้น เพื่อหวังตัดแขนตัดขาตัดกำลัง

ทรูโฟร์ยู ช่อง 24



16.15 น. ฝรั่งเซ่นผี เต็มความหลอน ต้อนรับวันฮาลาวีน ผลงานเขย่าขวัญที่สร้างจากเรื่องจริง สู่แรงบันดาลใจในการสร้างหนังดี โดยมีนักแสดงชื่อดัง แฮร์ริส ดิกคินสัน ฟิโอนา ดูริฟ จอร์แดน เบลฟี และนักแสดงชาวไทย ก้องหล้า กาญจนโหติ ร่วมสร้างปรากฎการณ์ความหลอนสะพรึง

ช่อง MONO29



11.50 น. ขุมทรัพย์สุดขอบฟ้า 4 อาณาจักรกะโหลกแก้ว (Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull) เรื่องราวของ อินเดียน่า โจนส์ เขาและครอบครัวต้องค้นหานครทองคำ โดยใช้วัตถุโบราณ กะโหลกแก้ว ในการค้นหา เพื่อชิงตัดหน้ากองทัพโซเวียต ที่พร้อมกำจัดที่คนที่ขวางหน้า และนำวัตถุโบราณไปใช้ในการทำสงคราม แต่พวกเขาหารู้ไม่ ว่าเส้นทางการผจญภัยนั้นเต็มไปด้วยปริศนาและอันตราย เกินกว่ามนุษย์ธรรมดาจะผ่านไปได้



14.10 น. ซีรีส์เรื่อง เดอะ ลาสต์ คิงดอม ปี 5 ตอนที่ 3 (The Last Kingdom Season 5 EP.3) ผลพวงของการต่อสู้อันน่าสลดใจเพื่อแย่งชิงอาณาจักร ซิกทรีกก์ ถูกบังคับให้ต้องเลือกทางเลือกที่เจ็บปวด ทว่า เอ็ดเวิร์ด ได้ล่วงรู้แผนการของ เอเธลเฮล์ม ในเมอร์เซีย อูเทรด ตัดสินใจสะกดรอยตามไป



20.50 น. ล่าขุมทรัพย์ลับลวงพราง (Dangerous) อดีตนักโทษและนักสังคมสงเคราะห์ที่กลับเนื้อกลับตัว ดีแลน ฟอร์เรสเตอร์ กำลังพยายามทำทัณฑ์บนอย่างเงียบๆ ด้วยความช่วยเหลือจากยาต้านอาการซึมเศร้าที่จ่ายอย่างต่อเนื่อง และจิตแพทย์จอมประหลาดของเขา ดร.อัลเดอร์วู้ด แต่เมื่อพี่ชายของเขาเสียชีวิตภายใต้สถานการณ์ลึกลับ ดีแลน ก็พ้นทัณฑ์บนและตามล่าหาความจริงโดยมีเจ้าหน้าที่เอฟบีไอผู้ดื้อรั้น ชอว์เนสซี กลุ่มทหารรับจ้างติดอาวุธหนักต้องการบางสิ่งที่พี่ชายของ ดีแลน ซ่อนไว้