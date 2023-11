กาย มองเห็นภาพในอนาคต รีบสั่งห้ามไม่ให้ แจ็ค กับ ไลลา บุกไปเอา ไข่มังกร เพราะอาจจะมีอันตรายถึงขั้นจบชีวิตลง ละคร ไลลาธิดายักษ์2 เวลา 19.00 น. ช่องวัน 31

โปรแกรมรายการทีวี

ช่อง3



20.20 น. พรหมลิขิต ระหว่างทาง พ่อริด เจอ แม่กลิ่น ร้องไห้อยู่ เธอเลยถือโอกาสระบายความในใจให้เขาฟัง เรื่องที่เธอไม่ถูกชะตา พุดตาน อย่างไม่มีเหตุและผล เธอสงสัยว่าตัวเองอาจเพราะโดนมนต์ดำ

ช่อง7



12.45 น. กระจกหกด้าน ตอน ดื่มเถิด ชาไทย เครื่องดื่มยอดนิยม ได้รับการจัดอันดับเป็นหนึ่งในสิบของเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์อร่อยที่สุดในโลก โดดเด่นด้วยเอกลักษณ์สีสันและรสชาติเฉพาะตัวของการผสมผสานของชาดำ นมข้นหวาน อร่อยลิ้นผู้ลิ้มลองพัฒนาคุณภาพต่อยอดเป็นเครื่องดื่มประจำชาติ



13.00 น. ดวลเพลงดัง แชมป์ชนแชมป์ ประชันความหวานส่ง 3 แชมป์เปิดศึกในเพลง เสียงของหัวใจ

ช่องวัน 31

19.00 น. ไลลาธิดายักษ์2 กาย มองเห็นภาพในอนาคต รีบสั่งห้ามไม่ให้ แจ็ค กับ ไลลา บุกไปเอา ไข่มังกร เพราะอาจจะมีอันตรายถึงขั้นจบชีวิตลง

ช่องโมโน29



18.00 น. ซีรีส์ แผนอัจฉริยะแหกด่านหนีนรก (The Next Three Days) ชีวิตของคู่แต่งงานคู่หนึ่งต้องพลิกเข้าสู่วิกฤต เมื่อ ลาร่า เบรนแนน ผู้เป็นภรรยาถูกกล่าวหาว่ามีความผิดในข้อหาฆาตกรรมอย่างไม่ทราบสาเหตุ ลาร่า ต้องถูกตัดสินโทษจำคุกด้วยเวลา 3 ปี ทำให้ จอห์น สามีของเธอพยายามดิ้นรนต่อสู้เพื่อให้ครอบครัวอยู่ด้วยกัน และเมื่อรู้ว่า ลาร่า มีสภาพร่างกายและจิตใจย่ำแย่เพียงใด เขาจึงตัดสินใจเขาไปช่วยเธอแหกคุกออกมาอย่างอุกอาจ และพยายามทำทุกอย่างให้รอดจากการถูกจับกุม



22.55 น. ซีรีส์ หน่วยปราบท้ามัจจุราช ปี 9 ตอนที่ 18 (Chicago P.D. Season 9 EP.18) หลังจากการฆาตกรรมชายผู้มั่งคั่งในชิคาโก แอตวอเตอร์ และทีมพยายามค้นหาความจริงโดยสงสัยว่าเรื่องราวมีมากกว่าที่เห็น และซับซ้อนกว่าที่คิด ผู้อยู่เบื้องหลังอาจเป็นคนที่อยู่ในกรมตำรวจชิคาโก้ก็เป็นได้



23.55 น. จารชนล่าทรชน (Age of Kill) เรื่องราวของ แซม เบลค สุดยอดมือสังหารที่ทำงานให้กับหน่วยงานลับของรัฐบาล แต่แล้ววันหนึ่งเขาก็ได้รับโทรศัพท์จากชายนิรนามที่สั่งให้ เบลค ไปสังหารคนตามรายชื่อ ถ้า เบลค ไม่ยอมทำตามก็จะมีคนบริสุทธิ์ถูกยิงตายบนท้องถนนไปเรื่อยๆ ทำให้เบลค ต้องจำใจรับงานตามที่สั่ง พร้อมกับหาตัวการที่สั่งทำเรื่องนี้เพื่อแก้แค้นให้ได้