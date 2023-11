บุกห้องนอน ชาย ชาตโยดม อัพเดทความฮอต พร้อมแขกรับเชิญคนพิเศษ แอฟ ทักษอร ที่ร่วมงานละครเยอะที่สุด รายการ ตีท้ายครัว เวลา 14.15 น. ช่อง 3

05.05 น. เที่ยวละไมไทยแลนด์เวิลด์ คุณน้ำผึ้ง – แห้ว ปิดทริปล่องใต้ ย่านเมืองเก่าปัตตานี

14.15 น. ตีท้ายครัว บุกห้องนอน ชาย ชาตโยดม อัพเดทความฮอต พร้อมแขกรับเชิญคนพิเศษ แอฟ ทักษอร ที่ร่วมงานละครเยอะที่สุด



16.45 น. ไทยนิยม ต้อนรับศิลปินหญิงเสียงคุณภาพ คุณกบ เสาวนิตย์ มาโชว์ร้องเพลงที่มีชื่อว่า หวงรัก ในช่วง เพลงดังข้ามเวลา

07.55 น. ร้อยเรื่องเมืองไทย ตอน วัดหงส์รัตนาราม ราชวรวิหาร วัดเก่าแก่สร้างมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาโดยศรัทธาของเศรษฐีชาวจีนนาม เจ้าขรัวหงส์ เคยเป็นวัดในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พระอุโบสถงดงามประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย ศิลปะสมัยอู่ทอง และพระพุทธรูปสัมฤทธิ์นวโลหะสีดำ ศิลปะเชียงแสน พระวิหารตั้งขวางพระอุโบสถ สระน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์ และศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช



12.05 น. กินไหน ไปด้วยกัน ตาม 2 หนุ่มแซบ บอส-ดรีม ตะลุยร้านลับ เที่ยวระนองไปกับ อาย



17.00 น. พิภพมัจจุราช ตอน กุมารทอง เจ๊แดง เจ้าของโรงงานผู้ใจดี ได้ช่วยเหลือหญิงไร้ที่พึ่ง บัว และยังท้องไว้โดยให้ที่พัก และงานทำ บัวซึ้งในน้ำใจของเจ๊แดงมาก แต่แล้ววันนึงบัวก็ต้องมาตายจากการหลอกวางยาของเจ๊แดง ยมมณี ไปรับวิญญาณของบัว แต่บัวขอร้องให้ยมมณีช่วยลูกของตนก่อนที่หมอผี จะเอาลูกของตนไปทำกุมารทอง แตกลายเป็นว่ายมมณีกลับถูกหมอผีจับตัวไว้



18.00 น. BID COIN CHEF สัปดาห์นี้ยังคงลุ้นไปกับการประมูลของกับผู้เข้าแข่งขันทั้ง 5 คน เชฟแมน-เชฟอิน็อค-เชฟบอย-เชฟเตย-เชฟจีโน่ ถ้าดูจากชื่อเชฟแต่ละคนแล้วบอกเลยว่าต่างคนต่างประสบการณ์แน่น การโครจรมาเจอกันจึงเป็นอะไรที่มันส์แน่นอน

13.20 น. ซีรีส์ หน่วยสืบสวนแห่งนาวิกโยธิน ปี 13 ตอนแรก (NCIS: Los Angeles Season 13 EP.1) คัลเลน สงสัยว่า เฮตตี้ ล่วงรู้ความลับเกี่ยวกับอดีตของเขา ทำให้ โจเอลเปิดเผยตัวตนในภารกิจแฝงตัว ด้าน แคทยา กระจายข้อมูลสำคัญ ที่ทำให้หน่วย NCIS ต้องติดตามหาหน่วยข่าวกรองที่ชีวิตตกอยู่ในอันตราย



18.00 น. มอนสเตอร์ ฮันเตอร์ (Monster Hunter) เรื่องราวของทหารหญิง ร้อยโทอาร์เทมิส หลังจากปฏิบัติภารกิจทางทหาร ระหว่างเดินทางกลางทะเลทรายอันกว้างใหญ่ พวกเขาได้หลุดไปยังมิติลึกลับโดยไม่ตั้งใจ เธอต้องหาทางเอาชีวิตรอดและพาทุกคนกลับไปยังโลกเดิมที่จากมา โลกที่หลุดไปนั้นเต็มไปด้วยเหล่ามอนสเตอร์อสุรกายขนาดมหึมาและเป็นปรปักษ์กับมนุษย์



21.35 น. เร็ว…แรงทะลุนรก (The Fast and the Furious: Tokyo Drift) ฌอน บอสเวลล์ หนุ่มนักซิ่งเลือดร้อนที่ก่อคดีแบบไม่หยุดหย่อน เพื่อที่ ฌอน จะได้ไม่ต้องนอนในคุก ผู้เป็นแม่ตัดสินใจส่งให้ไปอยู่กับพ่อของเขา ที่แยกทางกันอยู่ ณ ประเทศญี่ปุ่น ฌอนได้รู้จักกับ ฮาน และการซิ่งแบบใหม่ที่เรียกว่า ดริฟท์ มันได้เปลี่ยนแปลงชีวิตฌอนให้เข้าที่มีระบบ และรันวงการแข่งรถใต้ดินของญี่ปุ่นในนามของ ดริฟท์คิง

16.50 น. ภ.ไทย ไลโอโคตรแย้ยักษ์ เตรียมตัวพบกับความระทึกอุบัติมหาภัยจากใต้ดิน โผล่ขึ้นมาไล่ฆ่ามนุษย์อย่างบ้าคลั่ง พบกับพระเอกสุดหล่อมาดเท่ พิชญะ นิธิไพศาลกุล นางเอกสาวสวย ธนันต์ธรญ์ นีระสิงห์ ร่วมด้วย ณัฐชา เดอซูซ่า ศุภชัย สุวรรณอ่อน และ พงศ์เทพ อนุรัตน์ ด้วยเนื้อหาแฟนตาซีสุดแหวกแนว และซีจีปังๆ จากทีมผู้สร้างกราฟฟิกชั้นนำของประเทศไทย ทำให้ถูกซื้อลิขสิทธิ์ไปฉายกว่า 33 ประเทศ แถมฝั่งอังกฤษยังนำไปรีเมคสู่เวอร์ชั่นอินเตอร์ที่มีชื่อว่า The Beast Below