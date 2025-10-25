นิว-บอย ชวน เชฟป้อม ทัวร์ตลาด พร้อมเปิดใจ เคลียร์ดราม่าประเด็นฮอต เม้าธ์ฉ่ำคนสนิทเพื่อนร่วมงานตัวท็อป รายการ นิว-บอย Soi7 เวลา 15.25 น. ช่อง 7
โปรแกรมรายการทีวี
ช่อง 5
09.30 น. คนไทยหัวใจไม่ท้อ ทริปนี้ แห้ว – โสภณ ชวนมาถิ่นขนมหม้อแกงที่เมืองเพ็ชร์ อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี กับการตามติดเรื่องราวนวัตกรรม ขนมหวานเมืองเพ็ชร์ ที่มี “โจ้ – ประวิทย์ เครือทรัพย์” ทายาทรุ่นที่ 3 ของ ลุงเอนก ขนมหวานเมืองเพ็ชร์ เป็นผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จ ที่ไม่ใช่แค่สืบสาน แต่เขายังพัฒนาขนมไทยให้น่าสนใจ พร้อมเสริร์ฟถึงมือผู้บริโภคทั่วประทเศ และสามารถสร้างรายได้ระดับร้อยล้านเลยทีเดียว
ช่อง 7HD
13.00 น. หนุ่มแท่ง อารามทัวร์ พาเที่ยววัดกัลยาณมิตร วรมหาวิหาร สักการะ หลวงพ่อโต ซำปอกง พร้อมชิมอาหารย่านกุฎีจีน
15.35 น. นิว-บอย Soi 7 ชวน เชฟป้อม ทัวร์ตลาด เคลียร์ชัดทุกดราม่าร้อน
Workpoint ช่อง 23
09.00 น. หนีเที่ยวกัน ฟลุค-ลี ปักหมุดที่สุดซานฟรานฯ นาตาชา ย้อนวันวานกลับมายืนที่เดิม!
ทรูโฟร์ยู ช่อง 24
12.30 น. นักรบ 800 ภาพยนตร์สงครามฟอร์มยักษ์ที่ต้องดู ผลงานกำกับโดย กวน หู่ ที่ถ่ายทอดเหตุการณ์จริงจากยุทธการเซี่ยงไฮ้ ปี 1937 พร้อมนักแสดงนำมากฝีมืออย่าง โอว หาว, จางจวิ้นอี้ และ หวังเชียนหยวน ภาพยนตร์เรื่องนี้ได้รับเสียงชื่นชมอย่างล้นหลามทั้งในประเทศและต่างประเทศ พร้อมกวาดรายได้ถล่มทลายและครองแชมป์ Box Office
ไทยพีบีเอส ช่องหมายเลข 3
20.30 น. ซีรีส์ วิชาทุก(ข์)พื้นฐาน ในวิชาความสุขคาบนี้ อิฐ เข้ามานั่งเรียนด้วย เพราะติดใจที่ ฝ้าย สอนตอนกิจกรรมอาบป่า ท้ายคาบมีการประกาศผลทีมเข้ารอบรายการแข่งขันพอดี ทีม STRAYN ได้รับการคัดเลือกเข้ารอบชิงชนะเลิศ อิฐ เห็นเด็กๆ ประสบความสำเร็จไปอีกขั้นก็เลยขอแชร์มุมมองของคนที่เคยผ่านจุดนั้นมาก่อน เด็กๆ รับฟังอย่างตั้งใจและมุ่งมั่นจะทำโชว์กันอย่างเต็มที่ ความสำเร็จนี้ยิ่งทำให้วิน ไม่พอใจ ฝ้าย จึงพยายามเข้าหาวิน เพื่อไม่ให้เขารู้สึกว่าตัวเองเป็นส่วนเกิน วิน ปฏิเสธและยังใช้แอคหลุมโพสต์เรื่องวิชาความสุขที่ทำให้เขาต้องสูญเสียอะไรบ้าง