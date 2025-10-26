พี่ผัดไท ดีดีดี เปิดคอนโดฯ สุดชิคกลางเมือง พร้อมประกาศ “อยากขาย” สองเพื่อนซี้สายฮา พี่ท็อป-พี่ก้อง ร่วมวงเม้าธ์ รายการ ตีท้ายครัว เวลา 14.15 น. ช่อง 3
โปรแกรมรายการทีวี
ช่อง3
14.15 น. ตีท้ายครัว บุกคอนโด พี่ผัดไท ดีดีดี ห้องใหญ่ใจกลางเมือง เจ้าตัวประกาศชัด – ขายได้ ขายเลย!
ช่อง7
09.10 น. ร้อยเรื่องเมืองไทย ศรัทธา(นคร)นายก เมืองเล็กๆ รายล้อมด้วยธรรมชาติและศิลปวัฒนธรรม แหล่งท่องเที่ยวงดงาม พุทธสถานสถาปัตยกรรมจีนผสมผสานความเชื่อโหราศาสตร์ ถ้ำพญานาคาวิจิตรตระการตา สวนธรรมจำลองเหตุการณ์จาตุรงคสันนิบาตแห่งเดียวในโลก สามสถานที่เชื่อกันว่าศักดิ์สิทธิ์เชื่อมโยงวิถีชีวิตและจิตวิญญาณแห่งศรัทธาคนไทย
16.45 น. The Social Warrior สมรภูมิโซเชียล (ซีซั่น 2) เปิดศึกมิชชันแรก ระอุ จียอน – ต่อ ธนภพ บุกสังเวียนชี้ชะตา 20 Warriors!
12.50 น. มิตรรัก ทั่วไทย เอ-แป้ง พาทัวร์บ้านเกิด อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง ตามหาของดี “จ๊อปลาส้ม” ที่ “วิสาหกิจชุมชนส่งเสริมอาชีพบ้านห้วยคล้า”
22.30 น. Dangerous Queen คนโปรดของควีน โบนิตา โกรธ ควีน ที่จูบเธอ ทั้งๆ ที่เธอไม่อนุญาต ควีนไม่พูดอะไร จนได้รับการติดต่อจาก สาม ว่าจัดการคนของ กองทัพ เรียบร้อยแล้ว
ช่อง ทรูโฟร์ยู 24
08.30 น. ผีห่าอโยธยา ภาพยนตร์แอ็คชั่นพีเรียดสุดระทึกที่พาผู้ชมย้อนกลับไปในปี พ.ศ. 2108 เมื่อโรคห่าระบาดหนักจนคนตายฟื้นคืนชีพกลายเป็น “ผีห่า” ไล่กัดกินคนในหมู่บ้าน พงศกร เมตตาริกานนท์ รับบทชายหนุ่มผู้ต้องเอาตัวรอดจากหายนะครั้งนี้
15.30 น. นาจา ภาพยนตร์แฟนตาซีจีนสุดอลังการที่เล่าเรื่องเทพหยวนสือเทียนจุนผู้สกัดไข่มุกออกเป็นสองลูก หนึ่งกลายเป็นไข่มุกสวรรค์ อีกหนึ่งเป็นโอสถปีศาจ ก่อนจะนำไปเก็บไว้ในบัววิเศษเจ็ดสี พร้อมร่ายคาถาฟ้าพิโรธเพื่อทำลายโอสถปีศาจภายในสามปี
18.00 น. ตุ๊ดตู่กู้ชาติ เมื่อ หม่ำ ม๊กจก รับบท ป้าแฟง ชายไทยหัวใจหญิงแห่งหมู่บ้านคุ้งระกา ที่รวมทีมเพื่อนตุ๊ดตู่เพื่อสืบข่าวศึกใหญ่จากเมืองยโสธาราวดี ก่อนที่กองทัพจะบุกเมืองหลวง
20.30 น. ทองดีฟันขาว บัวขาว บัญชาเมฆ รับบท ทองดี นักสู้หัวใจแกร่งผู้มีฝีมือด้านมวยไทยและความจงรักภักดี จนได้เป็นทหารเอกของพระเจ้าตากสินมหาราช และกลายเป็นวีรบุรุษ พระยาพิชัยดาบหัก
22.30 น. ขุนแผน แอนดี้ วัชระ รับบท ขุนแผน นักรบผู้ใฝ่ฝันจะครองอำนาจวิเศษทั้งสามสิ่ง ต้องเผชิญชะตาชีวิตที่พลิกผันและความรักอันซับซ้อนกับ พิมพิลาไลย (ตั๊ก บงกช) และขุนช้างผู้หลงรักนางอย่างสุดหัวใจ เรื่องราวสะเทือนอารมณ์ของรักสามเส้าในตำนานไทยที่ยังตราตรึงใจผู้ชมเสมอ
ไทยพีบีเอส ช่องหมายเลข 3
20.30 น. ซีรีส์ วิชาทุก(ข์)พื้นฐาน #วิชาความสุขปลอมๆ เป็นที่สนใจในชั่วข้ามคืน ฝ้าย และ ผอ.จอย ถูกคณะกรรมการตรวจสอบวินัยเรียกคุยเรื่องกระแสสังคมที่เกิดขึ้น หัวหน้าคณะกรรมการเลือกขุดเรื่องที่ฝ้าย เคยรับเคสบำบัดเคสหนึ่ง ฝ้าย เหมือนถูกกระตุ้นบาดแผลทางใจในอดีตอีกครั้ง รวมถึงเรื่องการส่งรูปลับจากฉาย ฝ้าย ไม่สามารถบอกได้ว่าภาพนั้นคืออะไร เพราะต้องได้รับการยินยอมจากฉาย(มอสมัดจุก)ก่อน ฝ้าย รู้สึกท่วมท้นในสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นอย่างมาก จึงตัดสินใจบอก ผอ.จอย ว่าตัวเองยังไม่พร้อมที่จะสอนวิชาวามสุข ผอ.จอย เคารพในการตัดสินใจของฝ้าย วิชาความสุขในคาบนี้จึงเป็นคลาสสุดท้าย