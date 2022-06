พท.จัด20ขุนพลรอถล่มธรรมนัสชี้ไม่มีดีลโหวตบิ๊กตู่รับทำงานจนเบลอออกหมายอีก-จับสุนทร

‘บิ๊กตู่’ ยอมรับ พูดมาก-ทำงานเยอะจนเบลอ โยนสื่อไปคิดเอง ญัตติซักฟอกของฝ่ายค้านรุนแรงหรือไม่ ‘อนุพงษ์-อนุทิน-จุรินทร์-จุติ-ชัยวุฒิ’ ลั่นพร้อมชี้แจง มั่นใจผ่านฉลุย ปชป.ยันไม่ตั้งองครักษ์พิทักษ์ 3 รัฐมนตรีของพรรค ส.ส.บ่นผิดหวังไม่มีชื่อ ‘สุพัฒนพงษ์’ ในบัญชีเชือด ทั้งที่บริหารราคาพลังงานล้มเหลว เพื่อไทยยืนยันศึกครั้งนี้ไม่มีเกี้ยเซี้ย จัด 15-20 ขุนพลรอถล่ม ‘ธรรมนัส’ ลั่นไม่รับดีลโหวตกับใคร ศาลคดีทุจริต ภาค 2 ออกหมายอีก จับ ‘สุนทร วิลาวัลย์’ คดีรุกป่าเขาใหญ่

‘บิ๊กตู่’โอดทำงานเยอะจนเบลอ

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 16 มิ.ย. ที่โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ และบางกอกคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม เป็นประธานในพิธีเปิดงานสัมมนาและนิทรรศการ Thailand 5G Summit 2022 : “The Real 5G Leader of The Region” จัดโดย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) รวมถึงเครือข่ายพันธมิตรภาคเอกชน บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด และ Global System for Mobile Communications Association (GSMA) APAC 5G Industry Community

หลัง พล.อ.ประยุทธ์กล่าวปาฐกถาพิเศษและเปิดงานแล้วได้พูดในช่วงท้ายว่า พูดมาเยอะแล้ว มีอะไรที่พูดผิดหรือไม่ถูกใจหรือไม่ ก็ขออภัย ตนไม่สามารถทำให้ใครรักได้ทุกคน พยายามทำทุกอย่างเต็มที่เพราะเป็นหน้าที่ของตน หน้าที่ของนายกฯ ทุกวันนี้สั่งการไปตามที่รัฐมนตรีต่างๆ นำเสนอขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาให้กับประชาชน การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ไม่เคยต่ำกว่า 3-5 ชั่วโมง ไปเช็ก ได้เลยเราเปิดกว้างให้รัฐมนตรีทุกพรรค ได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นและร่วมกันตัดสินใจ

“ผมไม่ต้องการให้เกิดความขัดแย้งใดๆ ทั้งสิ้น แต่ก็ไม่สามารถไปควบคุมได้ ทุกวันนี้สื่อมวลชนจะจ้องหน้าผมทุกเช้า เขาจะรู้หมดว่าผมมีอารมณ์ และความรู้สึกอย่างไร ไวยิ่งกว่า 5G ผมพยายามทำให้ดีที่สุด ถ้าเปรียบเป็นคอมพิวเตอร์ป่านนี้ก็แฮ้งไปแล้ว เพราะผมรับปัญหาไว้เยอะเลย แต่ทั้งหมดที่เดินมาได้ เพราะความร่วมมือของทุกคน ไม่ใช่ผม ทุกคนช่วยกันอยู่แล้ว ผมไม่ตำหนิใคร รัฐบาลพยายามปรับแก้อยากจะให้ถูกใจ แต่ต้องถูกต้องด้วย เพราะทุกวันนี้เป็นโลกยุคประชาธิปไตยเต็มใบแล้ว” พล.อ.ประยุทธ์กล่าว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เป็นที่สังเกตว่าบางช่วงบางตอนของการกล่าวปาฐกถา พล.อ.ประยุทธ์สับสน เบลอและจำไม่ได้ว่าพูดถึงช่วงใด รวมถึงความสำคัญ 5 ด้านที่จะต้องเร่งแก้ความยากจน โดยช่วงหนึ่งยังยอมรับว่า “ผมเบลอ พูดมากไปจนลืม”

โยนสื่อคิดเองข้อหาซักฟอก

เวลา 12.00 น. ที่โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรังสิต พล.อ.ประยุทธ์ เป็นประธานในงานสัมมนาการบริหารจัดการน้ำนานาชาติ “Water and Waste Management International Conference & Expo Thailand : Water for Life” หลังเสร็จงานปฏิเสธตอบคำถามผู้สื่อข่าวกรณีฝ่ายค้านยื่นญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกฯ และรัฐมนตรีอีก 10 คน โดยกล่าวเพียงสั้นๆ ว่า วันนี้มาเรื่องน้ำ ผู้สื่อข่าวถามว่า ข้อกล่าวหาอาทิ ผิดพลาดบกพร่องล้มเหลวการบริหารราชการแผ่นดิน จงใจฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญ เอื้อประโยชน์พวกพ้อง ปล่อยให้มีการละเมิดสิทธิมนุษยชน มีภาวะผู้นำที่พิการทางสมอง เป็นข้อกล่าวหาที่รุนแรงไหม พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า ก็คิดเอาแล้วกันว่ามันเป็นยังไง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังสลากกินแบ่งรัฐบาลออกรางวัลประจำงวดวันที่ 16 มิ.ย.2565 ทำเอานักเสี่ยงโชค หรือคอหวยฮือฮา เมื่อผลรางวัลเลขท้าย 2 ตัว ออกเลข “92” ซึ่งตรงกับที่เมื่อวันที่ 15 มิ.ย. พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวกระเซ้าระหว่างตรวจเยี่ยมการพัฒนา โคเนื้อ ที่ จ.สกลนคร ช่วงหนึ่งมีตัวแทนเกษตรกร พูดถึงการปลูกมะพร้าวว่า ได้สั่งต้นมะพร้าวมาปลูก 200 ต้น แต่ตายไป 8 ต้น เหลือ 192 ต้น พล.อ.ประยุทธ์จึงกล่าวแซวว่า “อย่าซื้อหวยนะ” หลังจากนั้นบรรดานักเสี่ยงโชคได้นำไปซื้อหวยตามกันทำให้ถูกรางวัลหลายราย

‘บิ๊กป๊อก’พร้อมแจงทุกประเด็น

ที่ทำเนียบรัฐบาล นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ว่า ฝ่ายค้านยื่นญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจ 15 มิ.ย.ที่ผ่านมา สภายังไม่ได้ประสานมาที่รัฐบาล หากประสานมาแล้วค่อยมากำหนดวันว่าง แต่ไม่ใช่ไปบอกแค่ว่าว่างวันนั้นวันนี้ ต้องบอกว่าว่างตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นไป จากนั้นคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร (วิปรัฐบาล) จะไปกำหนดวันเอง รัฐบาลไม่ได้กำหนดวันคร่าวๆ และยังไม่รู้ว่าสภาจะกำหนดให้อภิปรายกี่วัน เดือนก.ค.ก็มีวันหยุดเยอะ จึงต้องหลีกเลี่ยงวันหยุดด้วย

ผู้สื่อข่าวถามว่า หากอภิปราย 4 วัน เยอะไปหรือไม่ นายวิษณุกล่าวว่า ในอดีตเคยมีอภิปรายถึง 4 วันมาแล้ว ต่อข้อถามว่าในการอภิปรายถ้าจะคว่ำรัฐบาลให้ได้ ต้องใช้เสียงที่พิเศษกว่ากฎหมายธรรมดาทั่วไปหรือไม่ นายวิษณุกล่าวว่า คะแนนเสียงไม่ไว้วางใจต้องเกินกึ่งหนึ่งของสมาชิกที่มีอยู่ จะมาหรือไม่มาก็แล้วแต่ จะนับจำนวนเสียงที่มีอยู่เท่านั้น เมื่อถามว่าหลังฝ่ายค้านยื่นญัตติถือว่ารัฐบาลจะยุบสภาไม่ได้แล้ว นายวิษณุกล่าวว่า ใช่ ยุบสภาไม่ได้

พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย 1 ใน 11 รัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจ กล่าวว่า ที่ผ่านมาได้ดำเนินการบทบาทภารกิจตามกฎหมายทุกอย่าง จึงพร้อมจะชี้แจงทุกประเด็น ข้อกล่าวหาจะคล้ายกับทุกครั้ง เตรียมทุกเรื่อง ทั้งเรื่องการบริหาร ความโปร่งใส การใช้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย ไม่ได้เน้นเรื่องใดเป็นพิเศษ ผู้สื่อข่าวถามถึงความมั่นใจในเสียงโหวต พล.อ.อนุพงษ์กล่าวว่า เป็นเรื่องของ ส.ส.ที่ต้องดำเนินการ ส่วนตัวมีหน้าที่ชี้แจงให้เกิดความชัดเจนและเข้าใจ ยังไม่ได้มีการหารือกับ พล.อ.ประยุทธ์ และพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เพื่อเตรียมความพร้อม เพราะเพิ่งทราบข้อกล่าวหา ส่วนภาพรวมของฝ่ายค้านที่พยายามโจมตีเรื่องความสัมพันธ์ของ 3 ป. เพื่อทำลายความน่าเชื่อถือนั้นเป็นเรื่องปกติ

‘ชัยวุฒิ’เย้ยระวังเป็นหนังตลก

นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) 1 ใน 11 รัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจ ให้สัมภาษณ์ว่า ไม่ใช่ครั้งแรก เลยไม่ตกใจ ผู้สื่อข่าวถามว่า ญัตติที่จะถูกอภิปรายค่อนข้างรุนแรง มีความกังวลหรือไม่ นายชัยวุฒิกล่าวว่า ส่วนใหญ่เป็นเรื่องการทำงานในกระทรวงที่เป็นเรื่องอาชญากรรมออนไลน์ ซึ่งประชาชนถูกหลอกลวง เราก็ไม่สบายใจ โดยกระทรวงได้ติดตามเรื่องนี้มาตลอดและพยายามแก้ไข ส่วนเรื่องการทำผิดกฎหมาย หรือทุจริต ผิดจริยธรรม ตนไม่ได้ทำอยู่แล้ว อาจจะมีความเข้าใจคลาดเคลื่อน คงต้องชี้แจงในสภาให้เพื่อนสมาชิกได้เข้าใจ ตนไม่ได้ห่วงเรื่องนี้อยู่แล้ว

ผู้สื่อข่าวถามว่า การอภิปรายครั้งนี้ฝ่ายค้านจะปิดเกมรัฐบาลได้หรือไม่ นายชัยวุฒิกล่าวว่า ไม่รู้ว่าใครปิดเกมใคร เป็นเรื่องที่ทุกคนต่างทำหน้าที่ อย่าไปคิดเป็นเกมเลย การตรวจสอบรัฐบาลด้วยการอภิปรายไม่ไว้วางใจถือเป็นประโยชน์ต่อประเทศ ส่วนถ้าใครทุจริต ทำผิดกฎหมาย ฝ่ายค้านสามารถดำเนินคดีได้ เช่น ร้องคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เพื่อให้ถอดถอนจากตำแหน่ง

ต่อข้อถามว่า พรรคร่วมฝ่ายค้านใช้ยุทธการเด็ดหัว สอยนั่งร้าน นายชัยวุฒิกล่าวว่า “การใช้คำพูดแบบนี้เพื่อทำให้เกิดสีสัน ทำให้คนสนใจหวือหวาหน่อย เป็นการโหมโรงก็เป็นเรื่องธรรมดาของฝ่ายค้าน ไปดูที่สาระดีกว่า หนังบางเรื่องชื่ออาจจะบู๊ แต่ในเนื้อเรื่องอาจจะเศร้าก็ได้ หรือเป็นหนังตลกก็ไม่รู้”

ผู้สื่อข่าวถามว่า มั่นใจว่าเสียงของรัฐบาลจะลากยาวไปถึงการประชุมเอเปกในเดือนพ.ย.นี้หรือไม่ นายชัยวุฒิกล่าวว่า เป็นเป้าหมายที่เราพูดคุยกัน หลังจากนั้นก็แล้วแต่สถาน การณ์การเมือง ต้องไปว่ากันอีกที วันนี้ต้องมองเป็นช่วงๆ อย่ามองไกลมากไม่ได้ แต่ ไม่ต้องรีบยุบสภา จะรีบเลือกตั้งไปทำไม ใจเย็นๆ ยังมีเวลาทำงานให้ประชาชนอีกเยอะ มีปัญหาพี่น้องประชาชนที่ต้องเร่งแก้ไขอีกหลายเรื่อง เชื่อว่าที่ผ่านมารัฐบาลแก้ไขปัญหาดูแลพี่น้องประชาชนได้ดี วันนี้เราต้องช่วยกันสร้างบรรยากาศประเทศให้สงบสุข เกิดความเชื่อมั่นดีกว่า เศรษฐกิจจะได้เดินหน้าไปได้

‘หนู’ชี้ขยี้สธ.คือกล่าวหาบุคลากร

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.สาธารณสุข (สธ.) หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย (ภท.) 1 ใน 11 รัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจ ให้สัมภาษณ์กรณีฝ่ายค้านยื่นญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจเกี่ยวกับงูเห่า ทำลายระบบการเมืองว่า หากจะอภิปราย รมว.สธ.ก็ต้องอภิปรายเรื่องการทำงานในสธ. ไม่เกี่ยวข้องกับข้อกล่าวหาว่าเป็นการทำลายระบบทางการเมืองอะไร ต้องไปดูว่าจะอภิปรายรมว.สธ. หรือหัวหน้าพรรคการเมือง และการอภิปรายหัวหน้าพรรคการเมืองสามารถทำได้หรือไม่ แต่ข้อสำคัญคือข้อกล่าวหาว่าทุจริต ข้อกล่าวหาเรื่องทางการเมือง ไม่ได้ทำ สามารถชี้แจงได้อยู่แล้ว ส.ส.จะไปไหนมาไหนเป็นเอกสิทธิ์ของส.ส. ไม่มีใครบังคับได้ เช่น วันที่ 15 มิ.ย. ร่าง พ.ร.บ.ฉบับหนึ่ง ส.ส.ของพรรคตน 2 คน ยังไม่ทำตามมติพรรค แต่นั่นเป็นเอกสิทธิ์ของส.ส. คุมพรรคตัวเองยังคุมได้ไม่หมดเลย นับประสาอะไรจะไปคุมพรรคอื่น

“ส่วนญัตติอภิปรายการบริหารงาน สธ. ล้มเหลว ใช้งบไม่คุ้มค่า ได้ชี้แจงกันมาตลอดอยู่แล้ว แต่หากยังมีความสงสัย จะใช้เวทีสภาชี้แจง เป็นเรื่องดีที่จะได้รับฟังทั้งประเทศ จะได้เข้าใจว่า บุคลากรการแพทย์และสาธารณสุขมีความทุ่มเท เสียสละเพียงใด ถ้าอภิปรายว่าระบบสาธารณสุขล้มเหลว ไร้ประสิทธิภาพ เขาไม่ได้ว่าผม แต่ว่าบุคลากรสาธารณสุขทั้งประเทศ เพราะนโยบายต่างๆ เสนอมาจาก ผู้ปฏิบัติการ รมว.สธ.มีหน้าที่รับฟัง และทำให้ข้อเสนอของบุคลากรได้รับการตอบสนองอย่างรวดเร็ว หางบมาให้สามารถดำเนินการ ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ที่นี่ทำงานกันเป็นทีม ทำงานคนเดียวไม่ได้ ดังนั้นไม่มีปัญหา อย่าเอาการเมืองมาเล่นตอนนี้ อย่างที่บอก บุคลากรทุ่มเท ทำงานหนักมาก เขาต้องการกำลังใจ แต่นี่ไปไม่ไว้วางใจเขา ก็แล้วแต่ แต่ผมจะตอบแทนพวกเขา” นายอนุทินกล่าว

‘อู๊ดด้า-จุติ’ไม่หวั่น-ไม่ตั้งองครักษ์

ที่รัฐสภา นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.พาณิชย์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) 1 ใน 11 รัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจ กล่าวว่า เป็นโอกาสที่ดีในการแถลงผลงานในช่วงที่ผ่านมา ยินดีตอบทุกคำถามในส่วนที่เกี่ยวข้องในอำนาจหน้าที่ที่รับผิดชอบ ที่สำคัญอยากให้วิปแต่ละฝ่ายจัดสรรเวลาเพื่อให้รัฐบาลมีโอกาสชี้แจงฝ่ายค้านในเวลาที่เท่ากัน เพื่อรัฐบาลจะได้ทำความเข้าใจกับประชาชนที่ติดตามการชี้แจง การอภิปรายของฝ่ายค้านไม่ได้แปลว่าถูกต้องหรือครบถ้วนเสมอไป แต่ไม่ได้ไปปรามาส

ด้านนายจุติ ไกรฤกษ์ รมว.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) พรรคประชาธิปัตย์ 1 ใน 11 รัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจ ให้สัมภาษ์ว่า เข้าใจว่าเป็นส่วนหนึ่งของระบอบประชาธิปไตยที่ต้องมีการตรวจสอบ ประเมินรัฐบาลและรายงานประชาชน ฝ่ายค้านมีสิทธิ์ที่จะนำเสนอ ตนก็มีสิทธิ์นำเสนอ แล้วให้สภาตัดสิน ตนไม่ได้กังวล แต่ต้องกลับไปทบทวนตัวเองว่ามีอะไรที่บกพร่องบ้าง และเป็นการเตือนสติอย่างหนึ่งด้วย

นายราเมศ รัตนะเชวง โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่า รัฐมนตรี 3 คนของพรรคประชาธิปัตย์คือนายจุรินทร์ นายจุติ และนายนิพนธ์ พร้อมพันธุ์ รมช.มหาดไทย ที่ถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจ ไม่มีความกังวล ส่วนญัตติที่มีการกล่าวหาโดยใช้ถ้อยคำที่รุนแรง เป็นเรื่องปกติของฝ่ายค้านที่ต้องใช้ถ้อยคำเพื่อให้หวือหวา แต่ที่กล่าวหาถึงขนาดไปฉ้อฉลทุจริตล้วนเป็นเท็จ ไม่มีมูลใดๆ และพรรคจะไม่มีการตั้งองครักษ์พิทักษ์รัฐมนตรี ไม่มีการตั้งวอร์รูมใดๆ ทั้งสิ้น แต่หากฝ่ายค้านอภิปรายผิดไปจากข้อบังคับ ก็มีความจำเป็นต้องท้วงติงเพื่อให้การอภิปรายอยู่ในกรอบของหลักเกณฑ์ข้อบังคับ ฝ่ายกฎหมายของพรรคต้องติดตามการอภิปราย หากพาดพิงบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องกับพรรคจะพิจารณาเป็นกรณีไป

เด็กปชป.ผิดหวัง‘สุพัฒนพงษ์’หลุดโผ

นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ ส.ส.ราชบุรี รองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจของฝ่ายค้าน ที่ไม่มีชื่อนายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.พลังงาน ว่า รู้สึกผิดหวังกับฝ่ายค้านที่ไม่มีชื่อนายสุพัฒนพงษ์ เพราะเป็นที่ทราบกันทั่วไปว่าประชาชนเดือดร้อนกับการบริหารจัดการเรื่องราคาน้ำมันเชื้อเพลิง และการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ซึ่งส่งผลกระทบวงกว้างกับประชาชน แต่กลับไม่มีชื่อในการอภิปรายไม่ไว้วางใจ ทำให้ญัตติการอภิปรายของฝ่ายค้านเบามาก เพราะวันนี้สิ่งที่สำคัญเป็นต้นเหตุทำให้ประชาชนเดือดร้อน คือราคาเชื้อเพลิงที่สูงขึ้น และการขาดการบริหารที่ดีของรัฐบาล โดยเฉพาะรมว.พลังงาน ที่กำกับหน่วยงานต่างๆ เช่น สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง และบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ประชาชนคาดหวังว่าจะมีชื่อรมว.พลังงาน อยู่ในการอภิปราย เพราะจากญัตติที่ฝ่ายค้านกล่าวหารัฐมนตรีคนอื่นล้วนมีข้อหาการ ไร้ประสิทธิภาพและบริหารล้มเหลว ซึ่งรมว.พลังงานถือว่ายิ่งกว่าล้มเหลวด้วยซ้ำ

“ญัตติของฝ่ายค้านไม่น่าเชื่อถือ มีน้ำหนักน้อยลงกว่าเยอะ จึงอยากให้ฝ่ายค้านทบทวนญัตติใหม่ ประชาชนคาดหวังว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจจะช่วยประชาชนในเรื่องราคาน้ำมันเชื้อเพลิงได้มาก หากฝ่ายค้านไม่มีข้อมูลให้มาเอาที่ผม ผมพร้อมสนับสนุนข้อมูลให้” นายอัครเดชกล่าว

พท.ลั่นซักฟอกไม่มีเกี้ยเซี้ย

ที่พรรคเพื่อไทย (พท.) นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว หัวหน้าพรรค นายประเสริฐ จันทรรวงทอง เลขาธิการพรรค แถลงถึงการลงพื้นที่ จ.ศรีสะเกษ ของพรรควันที่ 18 มิ.ย.ภายใต้ยุทธการ “ไล่หนู ตีงูเห่า” ว่า น.ส.แพทองธาร ชินวัตร ประธานที่ปรึกษาด้านการมีส่วนร่วมและนวัตกรรมและหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทย และนายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ ผอ.ครอบครัวเพื่อไทย จะไปร่วมกิจกรรม พร้อมแกนนำพรรค เป็นการเดินหน้า 2 ขาคู่ขนานในการพูดคุยกับประชาชน 3 จุดใหญ่ คือ อ.อุทุมพรพิสัย อ.ราษีไศล อ.หนองหาร เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนที่ต้องการประชาธิปไตยที่แท้จริงมาสมัครสมาชิกครอบครัวเพื่อไทย และเพื่อรับฟังปัญหามาสู่การแก้ไข

“ศรีสะเกษมีส.ส. 7 คน เรามีถึง 5 เสียง ถือเป็นพื้นที่สำคัญของพรรค แต่เมื่อมีงูเห่าและมีหนูยุคใหม่มากินงูเห่าของเรา จึงจำเป็นต้องทำกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์เพื่อสื่อสารว่าอำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชน ใครไปแอบอ้างเอาอำนาจอธิปไตยของประชาชนไป ถือเป็นการทำลายล้างระบบประชาธิปไตย” นพ.ชลน่าน กล่าว

ผู้สื่อข่าวถามว่าเหตุใดไม่มีชื่อนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ เลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ ที่เป็นนั่งร้านสำคัญของรัฐบาล นพ.ชลน่านกล่าวว่า มีการเสนอชื่อเข้ามาเบื้องต้นแต่เมื่อดูประเด็นอภิปรายแล้ว เนื้อหาจะเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินบกพร่อง ล้มเหลว ซึ่งเป็นข้อกล่าวหาหลักที่กล่าวหานายกฯ อยู่แล้ว จึงใช้เป็นประเด็น ดังกล่าวในการอภิปรายนายกฯ ที่เป็นผู้ปล่อยปละละเลย ส่วนรัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายรายบุคคลข้อหาจะส่อไปทางทุจริต ยืนยันการอภิปรายครั้งนี้ไม่มีเกี้ยเซี้ย เราต้องการตีให้ตายในสภา ถ้าไม่ตายก็หวังจะฆ่าด้วยสภาประชาชนในสนามเลือกตั้ง

จัด 15-20 ขุนพลถล่มรัฐมนตรี

นพ.ชลน่านยังกล่าวกับตัวเเทนเเท็กซี่ วินรถจักรยานยนต์ ไรเดอร์ส่งอาหารเเละ เมสเซ็นเจอร์ ที่มายื่นหนังสือร้องเรียนเรื่องปัญหาราคาพลังงานที่สูงขึ้นจนกระทบรายได้ และตั้งข้อสังเกตว่าทำไมไม่มีชื่อนายสุพัฒนพงษ์ ว่า ตอนเเรกมีชื่อรัฐมนตรีหลายคน รวมถึงรมว.พลังงานด้วย เเต่ต้องให้น้ำหนักกับ นายกฯ เเละครม.รวม 11 คน เเม้ไม่มีชื่อรมว.พลังงานอยู่ด้วยนั้น ญัตติความบกพร่องของรมว.พลังงานจะโดนอภิปรายด้วย โดยอยู่ในญัตติเดียวกับนายกฯ คือบริหารงานผิดพลาดบกพร่อง เพราะนายกฯ คือประธานคณะกรรมการนโยบายพลังงานเเห่งชาติ ต้องเด็ดหัวในครั้งเดียว

“ขอให้ทุกคนมั่นใจว่าพรรคไม่ได้ละเลย เชื่อว่าครั้งนี้นายกฯ เเละคณะต้องไปอย่างเเน่นอน ยอมรับว่ารัฐสภาใช้ระบบเสียงข้างมาก เเต่เชื่อว่า ส.ส.จะใช้ดุลพินิจในการลงมติ หากฟังสิ่งที่ฝ่ายค้านอภิปรายจะลงมติไม่ไว้วางใจ เว้นเเต่ว่าจะโดนซื้อด้วยกล้วย เพราะเริ่มมีข่าวนี้ออกมาเเล้ว หากเสียงข้างมากลงมติไว้วางใจให้พล.อ.ประยุทธ์เเละคณะ เเต่เชื่อว่าเสียงจากข้างนอกจะไม่ไว้วางใจอย่างเเน่นอน ผมหวังฆ่าด้วยศรัทธาประชาชน ขอให้ทุกคนสบายใจได้ว่าพรรคยังติดตามเรื่องนี้ ไม่ได้นิ่งนอนใจ” นพ.ชลน่านกล่าว

ด้านนายประเสริฐกล่าวถึงการวางตัว ผู้อภิปรายในการอภิปรายไม่ไว้วางใจว่า พรรคเพื่อไทยเป็นเจ้าภาพอภิปราย 5-6 คน โดยวางตัวผู้อภิปรายไว้ทั้งสิ้น 15-20 คน

ขู่ 3 รองนายกฯหลุดโผอย่าตีปีก

ที่รัฐสภา นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ ส.ส.กทม. พรรคเพื่อไทย ให้สัมภาษณ์ว่า เมื่อคืนนี้ได้ยินว่ารัฐมนตรีอีกเกือบ 20 ราย กระดี๊กระด๊าเป็นว่าเล่น ตีปีกกันแทบแขนหักเพราะไม่มีชื่อ อย่าเพิ่งนิ่งนอนใจ การอภิปรายครั้งนี้มี ส.ส.ไม่น้อยกว่า 15 คน ที่ต้องอภิปรายนายกฯ รองนายกฯ และโยงไปถึงรัฐมนตรีที่ดูแลเรื่องนโยบายต่างๆ เช่น กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับนายกฯ และโยงไปถึงรัฐมนตรีที่แม้จะไม่มีบัญชีรายชื่อในการอภิปราย แต่ขอให้เตรียมตัวไว้ให้ดี ที่ถามว่าจะมีเรื่องส่วนตัวของรัฐมนตรีหรือไม่นั้น หากประพฤติตนไม่ดีขัดจริยธรรมจรรยาบรรณ ที่มีคนมาบอกว่าอภิปรายเบาๆ ไม่มีเบาแน่นอน

ผู้สื่อข่าวถามว่าหลายฝ่ายตั้งข้อสังเกตทำไมไม่มีชื่อนายสุพัฒนพงษ์ ถูกอภิปราย เพราะเรื่องน้ำมันเป็นปัญหามาก นายจิรายุกล่าวว่า เรื่องน้ำมันมีการอภิปรายแน่นอน โดยเฉพาะนายกฯต้องเจอเรื่องนี้แน่ รวมถึงเรื่องสินค้าการเกษตร ฉะนั้นรัฐมนตรีที่ไม่มีชื่ออย่าได้ตีปีกจนแขนหัก ยืนยันว่าการอภิปรายครั้งนี้ แม้จะมีรายชื่อแค่ 10 รัฐมนตรีบวก 1 แต่ 3 รายชื่อที่เป็นรองนายกฯเป็น ผู้ควบคุมทุกอย่างของประเทศ

ก.ก.ล็อกเป้า‘3ป.’-ปิดข้อมูลกันรั่ว

นายพิจารณ์ เชาวพัฒนวงศ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ รองหัวหน้าพรรคก้าวไกล (ก.ก.) ว่า พรรคก้าวไกลจะเน้นหนักไปที่กลุ่ม 3 ป. โดยเฉพาะพล.อ.ประยุทธ์ สำหรับพรรคก้าวไกลมีสิ่งที่ปฏิบัติมาตั้งแต่แรกคือ จะไม่เปิดเผยจนถึงที่สุดว่าพรรคจะอภิปรายรัฐมนตรีคนใดบ้าง และจะไม่มีทางบอกเนื้อหาว่าเป็นประเด็นใด จะพยายามไม่เปิดข้อมูลจนถึงที่สุด อาจจะไปเปิดช่วงใกล้วันอภิปรายเลย

นอกจากนี้ จะไม่เปิดเผยส.ส.ที่จะอภิปรายด้วย เหตุผลที่ทำแบบนี้เป็นเพราะทุกครั้งที่พรรคก้าวไกลจะถามกระทู้สด ซึ่งจะแจ้งความจำนงที่เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ว่าจะยื่นคำถามกระทู้สดกับรัฐมนตรีคนใด โดยจะบอกข้อมูลเพียงเล็กน้อย เพื่อให้ตรวจสอบว่าเข้าเกณฑ์กระทู้สด ที่เป็นเรื่องเร่งด่วนกับประชาชนหรือไม่ หลังจากที่แจ้งไปไม่เกิน 30 นาที จะมีโทรศัพท์จากผู้ถูกถามกระทู้สดว่า จะถามเรื่องอะไร และถึงขั้นโทร.มาเรียกให้ไปหา ทำให้ส.ส.ของพรรคก้าวไกลต้องปวดหัว และรู้ว่าหากยื่นกระทู้ถามสดแล้วต้องรีบปิดโทรศัพท์ทันที ในทางปฏิบัติจึงไม่สามารถจะให้ข้อมูลได้

“หลังจากที่พรรคร่วมฝ่ายค้านยื่นญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจไปเมื่อวันที่ 15 มิ.ย. มีคนพยายามเข้ามาเลียบๆ เคียงๆ ตะล่อมถามว่าจะอภิปรายใคร ซึ่งเราพยายามไม่เปิดเผย เพราะเป็นแรงกดดันต่อคนทำงาน” นายพิจารณ์กล่าว

‘ธรรมนัส’ยันไม่รับดีลโหวต

ที่รัฐสภา ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ส.ส. พะเยา และหัวหน้าพรรคเศรษฐกิจไทย (ศท.) ให้สัมภาษณ์ว่า พรรคเศรษฐกิจไทยจะดูสาระสำคัญที่ฝ่ายค้านนำเสนอ ถ้าทำให้เกิดความเสียหายต่อบ้านเมือง เราไม่สนับสนุนแน่นอน ผู้สื่อข่าวถามว่า จากรายชื่อรัฐมนตรีที่ถูกยื่นอภิปรายใครน่าเป็นห่วงที่สุด ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า ทุกคนดูน่าเป็นห่วงหมด ยกเว้นพล.อ.ประวิตร เพราะไม่ได้กำกับกระทรวงไหนเป็นหลัก ต่อข้อถามว่า ข้อกล่าวหาพล.อ.ประยุทธ์ แรงไปหรือไม่ ร.อ.ธรรมนัสกล่าวว่า เป็นเรื่องของฝ่ายค้าน ไม่ขอแสดงความเห็น

ผู้สื่อข่าวถามว่ามองว่าการอภิปรายครั้งนี้รัฐบาลจะรอดหรือไม่ ร.อ.ธรรมนัสกล่าวว่า ในฐานะเป็นรัฐมนตรีมาก่อนรู้ว่าแต่ละคนเป็นอย่างไร ก็น่าเป็นห่วง ตนประชุมสภาสิ่งที่ห่วงที่สุดคือการเป็นส.ส. คือตัวแทนประชาชน จะทำอะไรให้คิดถึงประโยชน์ประชาชนเป็นที่ตั้ง ถ้าเป็นส.ส.แล้วไม่สามารถทำในสิ่งที่ตัวเองต้องการได้ แต่ถูกบังคับ ครั้งหน้าก็ไม่ได้กลับมา “ผมเล่นการเมืองมาตั้งแต่ปี 2542 ไม่เคยเห็นภาพการลงมติที่ต้องได้รับการส่งสัญญาณ ภาพที่ออกมาดูน่าเกลียด เพราะการลงมติเป็นเรื่องเฉพาะบุคคล ที่ต้องยึดประโยชน์ประชาชนเป็นหลัก ไม่ใช่รับฟังคำสั่งอย่างเดียว”

เมื่อถามถึงการตั้งธงโหวต และจะกลับลำเหมือนการโหวตลงมติร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่าย ปี 2566 หรือไม่ ร.อ.ธรรมนัสกล่าวว่า การโหวตวาระแรกเรายังไม่เห็นสาระของร่างพ.ร.บ.งบ การคว่ำจึงไม่ใช่ แต่ต้องดูวาระ 2 และ 3 หากฝืนเราก็ไม่เห็นชอบจึงยังมีเวลาอยู่ ยืนยันว่าตนไม่ได้ตั้งธงจะเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบ สิ่งสำคัญในการแปรญัตติงบคือดูว่างบใดไม่สำคัญต้องตัดออก หากยังทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องอย่าหวังว่าจะผ่านวาระ 2 และ 3 เมื่อถามว่าฝ่ายค้านได้ติดต่อมาให้ช่วยร่วมโหวตหรือไม่ ร.อ.ธรรมนัสกล่าวว่า เราไม่รับดีลกับใคร เราเป็นตัวของตัวเอง

หนักใจแทน‘บิ๊กตู่’

นายบุญสิงห์ วรินทรรักษ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ นายทะเบียนพรรคเศรษฐกิจไทย ให้สัมภาษณ์ถึงแนวทางโหวตอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล ว่า ไม่เชิงฟรีโหวต ในพรรคคุยกันแล้วว่าให้ยึดเนื้อหาการอภิปราย ถ้าไม่มีอะไรเป็นประเด็นสำคัญ และถ้าตอบเคลียร์คงไม่มีปัญหา แต่เสียงที่จะยกมือโหวตให้รัฐมนตรีแต่ละคนอาจไม่เท่ากันทั้งหมดแน่นอน

การอภิปรายครั้งนี้ พล.อ.ประยุทธ์น่าหนักใจแทน เพราะมีสถานะเป็นหัวหน้ารัฐบาล และรัฐมนตรีเจ้ากระทรวง โดยเฉพาะสถานการณ์บ้านเมืองที่ประสบภาวะเศรษฐกิจ โควิด-19 น้ำมันแพง ที่ส่งผลกระทบประชาชน ที่นายกฯต้องตอบให้ได้ ยืนยันว่าเราไม่ได้เอาใจออกห่างนายกฯ แต่ต้องดูประเด็นในการตอบด้วย

ส่วนความคืบหน้าการย้ายสถานที่ทำการพรรคเศรษฐกิจไทย นายบุญสิงห์กล่าวว่า ในทางนิตินัย ได้แจ้งคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ตามขั้นตอนอย่างเป็นทางการแล้ว โดยจะย้ายจากอาคารยูทาวเวอร์ ถ.ศรีนครินทร์ มาใช้อาคารปานศรี ถ.รัชดาภิเษก ที่ทำการเดิมของพรรคพลังประชารัฐ โดยอยู่ระหว่างขนย้ายอุปกรณ์ และปรับปรุงภายในทั้ง 8 ชั้น ใกล้จะแล้วเสร็จ คาดว่าจะเป็นช่วงปลายเดือนมิ.ย.นี้ ไม่เกินต้นเดือนก.ค.จะเข้าใช้งานได้ เมื่อปรับปรุงเสร็จ จะจัดทำบุญพรรคเพื่อเป็นสิริมงคลต่อไป การย้ายที่ทำการเพื่อความสะดวกในการเดินทางของสมาชิก ที่จะใช้เวลาไม่นานที่จะเดินทางจากรัฐสภา มาที่พรรค เพื่อร่วมประชุมในโอกาสต่างๆ

‘บิ๊กเฒ่า’ปัดเลิกสัญญาเรือดำน้ำ

ที่สนามฟุตบอล อบจ.เสม็ด จ.ระยอง พล.ร.อ.สมประสงค์ นิลสมัย ผู้บัญชาการทหารเรือ (ผบ.ทร.) ให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าแนวทางแก้ไขปัญหาเครื่องยนต์ขับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าระหว่าง กองทัพเรือ กับ บริษัท CSOS ของจีน ที่ต้องใช้รุ่น MTU 396 ของเยอรมัน ตามที่ระบุในสัญญาในการซื้อเรือ ดำน้ำจากจีน หากไม่เป็นไปตามสัญญาต้องมีการแก้ไขสัญญาหรือไม่ว่า ให้เป็นไปตามเดิม

ผู้สื่อข่าวถามว่าเตรียมทางออกของเรื่องนี้ไว้แล้วหรือไม่ หากภายใน 60 วัน ประเทศจีนไม่สามารถทำตามสัญญาได้ จะถึงขั้นยกเลิกสัญญาหรือไม่ พล.ร.อ.สมประสงค์กล่าวว่า “ยังมีขั้นตอนและยังมีเวลา” เมื่อถามว่าถ้ายกเลิกสัญญาประเทศจีนจะคืนเงินให้หรือไม่ พล.ร.อ.สมประสงค์กล่าวว่า ยังไม่ได้ไปถึงตรงนั้น เพราะยังอยู่ในขั้นตอนและคงต้องพูดคุยกันก่อน

ศาลออกหมายใหม่-จับ‘สุนทร’

เมื่อวันที่ 16 มิ.ย. นายประยุทธ เพชรคุณ รองโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุด เปิดเผยความคืบหน้าในคดีที่พนักงานอัยการนัดส่งตัวฟ้องนายสุนทร วิลาวัลย์ นายกอบจ.ปราจีนบุรี ในคดีการมีส่วนร่วมบุกรุกที่ดินป่าสงวนแห่งชาติเขาใหญ่ จ.ปราจีนบุรี ช่วงปี 2545 ที่มีรายงานว่าคดีได้หมดอายุความวันที่ 13 มิ.ย.ที่ผ่านมา และวันที่ 9 มิ.ย. ศาลอาญาคดีทุจริตเเละประพฤติมิชอบภาค 2 ได้อนุมัติออกหมายจับ แต่นายสุทร หลบหนี ว่า จากการประสานงานอัยการคดีปราบปรามการทุจริตภาค 2 โดยนายพิจิตร จูฑะประชากุล อธิบดีอัยการสำนักงานปราบปรามการทุจริตภาค 2 ได้ความว่า วันที่ 16 มิ.ย. ศาลอาญาคดีทุจริตเเละประพฤติมิชอบภาค 2 ได้ออกหมายจับนายสุนทร ในความผิดฐานเป็นผู้สนับสนุนเจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่ทำ ซื้อรักษาทรัพยากรโดยใช้อำนาจหน้าที่โดยทุจริตอันเป็นการเสียหายเเก่รัฐ มาตรา 151 โดยให้ส่งตัวมาให้พนักงานอัยการนำตัวยื่นฟ้องศาล

เนื่องจากเป็นการหลบหนีระหว่างคดีจึงไม่นับระยะเวลาที่ผู้ถูกกล่าวหาระหว่างหลบหนีเป็นส่วนหนึ่งของอายุความ ตามมาตรา 7 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยการป้องกันเเละปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561 หรือพ.ร.ป.ป.ป.ช. เเละ มาตรา 13 พ.ร.บ.วิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ.2559 โดยคดีที่ศาลออกหมายจับนี้เป็นไปตามที่พนักงานอัยการมีหนังสือเเจ้งให้คณะกรรมการป.ป.ช.ไปขอออกหมายจับจนเป็นที่มาการออกหมายจับวันนี้

พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับการพิจารณาถอดถอนนายสุนทรออกจากตำแหน่งนายกอบจ.ปราจีนบุรีว่า เรื่องนี้มีขั้นตอนตามกฎหมายกำกับ ในระดับพื้นที่เป็นอำนาจผู้ว่าฯ ไม่มีบิดพลิ้ว ส่วนการเพิกถอนโฉนดที่ดิน กรมที่ดินจะเป็นผู้ดำเนินการพิสูจน์ตามข้อกล่าวหาของป.ป.ช.ว่ามีการบุกรุกจริงหรือไม่ แต่จนถึงขณะนี้ยังไม่ได้รับแจ้งว่า ป.ป.ช.ส่งหนังสือมาถึงกรมที่ดิน หากได้รับเรื่องจากป.ป.ช.แล้วจะดำเนินการตามกฎหมายทันที