ทสท.ล่า5หมื่นชื่อ-รื้อรธน. เพื่อไทยหนุนปิดสวิตช์สว. ตู่บินถกผู้นำอาเซียน-ยุโรป

เพื่อไทยออกแถลงการณ์เรียกร้องรัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตย ชูแก้มาตรา 272 ปิดสวิตช์ ส.ว. พร้อมพ่วงมาตรา 159 ให้นายกฯ มาจากส.ส.ได้ กำหนดรัฐประหารถือเป็นกบฏ ‘สุดารัตน์’ จับมือภาคประชาชน ปลุกยึดคืนอำนาจจากคนทำปฏิวัติ ลงชื่อหนุนให้มีส.ส.ร.ยกร่างรธน.ใหม่ ซูเปอร์โพลยก ‘บิ๊กตู่’ ต้นแบบนักการเมืองไร้โกง ปชป.โวเลือกตั้งครั้งหน้า ภาคใต้ได้ 40 ที่นั่ง อย่าตกใจคนลาออก อ้างมีหลายเขตคนแย่งกันลง แย้มหลังปีใหม่จ่อเปิดนโยบายค่าแรง ประชันเพื่อไทย ‘ยุทธพงศ์’ ซัดนายกฯ ไม่มีเงินขึ้นค่าแรง แต่มีเงินซื้ออาวุธ ส.ว.วันชัยฟันธงหลังเลือกตั้งวุ่นแน่ ผู้มีอำนาจไม่ยอมลง ยัง มั่นใจปท.นี้ขาดตัวเองไม่ได้ ‘บิ๊กตู่’ บินเบลเยียม ถกเวทีสุดยอดอาเซียน-ยุโรป

‘ตู่’ร่วมเวทีสุดยอดอาเซียน-ยุโรป

เมื่อวันที่ 10 ธ.ค. นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม มีกำหนดการเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน-สหภาพยุโรป สมัยพิเศษ เพื่อฉลองวาระครบรอบ 45 ปี ความสัมพันธ์อาเซียน-สหภาพยุโรป ระหว่างวันที่ 12-15 ธ.ค. ที่ กรุงบรัสเซลส์ ราชอาณาจักรเบลเยียม ซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ในกรอบอาเซียนที่มีการประชุมระหว่างผู้นำหรือผู้แทนอาเซียน 9 ประเทศ กับผู้นำหรือผู้แทนประเทศในสหภาพยุโรปทั้ง 27 ประเทศ จึงเป็นโอกาสสำคัญที่ผู้นำทั้ง 2 ภูมิภาค ทั้งอาเซียนกับสหภาพยุโรป จะได้พบปะแลกเปลี่ยนความเห็นประเด็นภูมิภาค และประเด็นระหว่างประเทศที่สำคัญ โดยเฉพาะเรื่องภูมิรัฐศาสตร์และความท้าทายด้านความมั่นคง การฟื้นฟูทางเศรษฐกิจ รวมทั้งการเปลี่ยนผ่านสีเขียวและดิจิทัล

นายอนุชากล่าวว่า นายกฯ เข้าร่วมการประชุมโต๊ะกลมผู้บริหารระดับสูงในช่วงอาหารกลางวัน จัดโดยสภาธุรกิจสหภาพยุโรป-อาเซียน (EU-ASEAN Business Council : EU-ABC) ที่โรงแรมโซฟิเทล บรัสเซลส์ เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะ และ แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับภาคเอกชนยุโรป ในประเด็นการค้าและการลงทุน โดยมีคณะของสภาธุรกิจสหภาพยุโรป-อาเซียน พร้อม ผู้บริหารระดับสูงจากภาคเอกชนเข้าร่วมด้วย ซึ่งไทยจะเน้นย้ำประเด็นความร่วมมือ เพื่อให้เกิดการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมที่ครอบคลุม สมดุล และยั่งยืน ผ่านการ ขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจ BCG สอดคล้องกับข้อริเริ่ม Global Gateway ของสหภาพยุโรป ซึ่งเป็นการระดมทุน มูลค่า 3 แสนล้านยูโร ที่จะนำไปลงทุนใน 5 ด้าน ได้แก่ พลังงานสะอาด ดิจิทัล คมนาคม สุขภาพ และการศึกษา-วิจัย

นอกจากนี้ นายกฯ จะร่วมเป็นสักขีพยานพิธีลงนามร่างกรอบความตกลงความเป็นหุ้นส่วนและความร่วมมือรอบด้านระหว่างสหภาพยุโรปและรัฐสมาชิกกับราชอาณาจักรไทย (Thai-EU PCA)

‘ชวน’วางพานพุ่มวันรัฐธรรมนูญ

เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมสัมมนาใหญ่ B1 ชั้น B1 อาคารรัฐสภา นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา และประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานพิธีฉลองวันพระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พร้อมด้วยนายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา และรองประธานรัฐสภา นางพรพิศ เพชรเจริญ เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ข้าราชการ และตัวแทนจากพรรคการเมืองต่างๆ เข้าร่วม โดยทำพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทานถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว จากนั้นนายชวนได้นำวางพานประดับพุ่มดอกไม้ถวายบังคมพระรูปต้นแบบพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

เดาใจรัฐบาลไม่ถูก-ยุบสภาเมื่อไหร่

ต่อมานายชวนให้สัมภาษณ์ถึงการบังคับใช้รัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 ที่ใช้มาแล้ว 5 ปีว่า นับตั้งแต่เลือกตั้งมา การทำงานของรัฐสภายังไปได้ แม้จะลุ่มๆ ดอนๆ และมีปัญหาเรื่ององค์ประชุมบ้าง แต่ยังรักษากระบวนการ และระบบได้ ทั้งนี้ ผลงานของสภาชุดปัจจุบันมีมาก ซึ่งเกิดจากความขยันของทุกฝ่าย ช่วงต้นจึงราบรื่น แต่พอช่วงปลาย นักการเมืองเปลี่ยนพรรคกันบ้าง องค์ประชุมจึงมีปัญหาในบางเรื่อง จึงอยากขอความร่วมมือทุกฝ่ายช่วยกันในสัปดาห์ต่อไป เพราะมีกฎหมายสำคัญของมหาวิทยาลัยหลายแห่งจะเข้าสภา ตนอยากบอกว่าอย่าประมาท แม้จะเหลือเวลา 2 เดือนเศษก็จริง เพราะต้องเผื่อการเมืองเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือยุบสภา สิ่งที่เราพูดกันก็จะจบ ดังนั้น ถ้าไม่ประมาทสมาชิกสภา สามารถทำให้มันจบ ตนดูแล้วเวลานี้บรรยากาศไม่ค่อยแน่นอนว่ารัฐบาลจะยุบสภาเมื่อไหร่

จี้‘ตู่’ถกพรรคร่วม-แก้สภาล่ม

เมื่อถามถึงกระแสข่าวช่วงสัปดาห์หน้า ส.ส.จะลาออกจำนวนมาก อาจเป็นเหตุให้ยุบสภาได้หรือไม่ นายชวนกล่าวว่า หากสมาชิกลาออกมากจนขาดองค์ประชุมไป ก็จะอยู่ยาก แต่ตนได้โทรศัพท์ไปหานายวิษณุ เครืองาม รองนายกฯ แล้ว ซึ่งคิดว่านายวิษณุคงจะแจ้งให้นายกฯ ทราบ ดังนั้น ในวันที่ 8 ธ.ค. ที่ผ่านมา ก็ครบองค์ประชุม เพราะมีการสั่งกำชับกันมา จึงหวังว่าสัปดาห์ต่อไปจะกำชับกันอีก

นายชวนกล่าวว่า ความจริงตนแนะนำให้นายกฯ เชิญหัวหน้าพรรคร่วมรัฐบาลมาหารือ และขอร้องกัน เพราะเมื่อรัฐบาลเสนอกฎหมาย ก็ต้องส่งองค์ประชุมมาด้วย ไม่ใช่เสนอกฎหมายมา แต่ไม่ส่งองค์ประชุมมา ก็จะพิจารณายาก ถ้าอยากให้กฎหมายผ่าน ต้องมีองค์ประชุมครบ ซึ่งเป็นแนวปฏิบัติปกติ ตนคิดว่าสัปดาห์หน้าจะมีปัญหาน้อยลง เพราะจะมีกฎหมายของฝ่ายค้านเลื่อนขึ้นมาพิจารณา ดังนั้น ฝ่ายค้านน่าจะให้ความ ร่วมมือทำให้กฎหมายของตัวเองผ่านด้วย

เพื่อไทยเรียกร้องรธน.ที่เป็นปชต.

ที่พรรคเพื่อไทย (พท.) คณะกรรมการ ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พรรค นำโดยนาย ชัยเกษม นิติสิริ นายชูศักดิ์ ศิรินิล นาย จาตุรนต์ ฉายแสง และน.ส.ธีรรัตน์ สำเร็จวาณิชย์อ่านแถลงการณ์พรรคเพื่อไทย เนื่องในวันรัฐธรรมนูญว่า รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันยังเป็นผลพวงมาจากการรัฐประหาร เมื่อวันที่ 22 พ.ค. 2557 และถูกสร้างขึ้นบนความต้องการของ คสช. และความมีอคติทาง การเมือง เนื้อหาขาดความเป็นประชาธิปไตย แม้สมาชิกรัฐสภา และประชาชนจะพยายามร่วมกันแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญหลายครั้ง แต่ก็ไม่สำเร็จ และสำเร็จเพียงการแก้ไขระบบเลือกตั้งเท่านั้น แต่กลไกอื่นๆ ที่เป็นอุปสรรค และปัญหาสำคัญยังคงไม่สามารถแก้ไขได้

สำหรับพรรคเพื่อไทย ที่มีนโยบายชัดเจนในการจัดทำ หรือการให้ได้มา ซึ่งรัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตย ประชาชนมีส่วนร่วมทุกขั้นตอน เพื่อให้เป็น “รัฐธรรมนูญของประชาชน โดยประชาชน และเพื่อประชาชนอย่างแท้จริง” โดยพรรคได้เสนอให้จัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ผ่านกระบวนการออกเสียงประชามติและให้มีสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ หรือ ส.ส.ร. ที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนมายกร่าง นอกจากนี้ เพื่อตัดวงจรอุบาทว์ คือการรัฐประหาร พรรคเสนอให้เขียนไว้ในรัฐธรรมนูญและกฎหมายว่า การรัฐประหารถือเป็นกบฏ คดีไม่มีอายุความ และจะนิรโทษกรรมไม่ได้ไม่ว่ากรณีใดๆ ห้ามมิให้องค์กรและหน่วยงานของรัฐยอมรับคณะรัฐประหารเป็นรัฏฐาธิปัตย์ โดยให้ถือว่าหลักการดังกล่าวเป็นประเพณีการปกครองของประเทศไทย ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

ดันแก้ม.272-นายกฯมาจากส.ส.

ดังนั้น เนื่องในวันรัฐธรรมนูญ พรรคจึงขอให้ประชาชนคนไทยทุกภาคส่วนร่วมแรงร่วมใจกัน ผลักดันให้การจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ประสบความสำเร็จ เพื่อสะท้อนความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง เบื้องต้น พรรคขอเชิญชวนพรรคการเมือง ส.ส. และ ส.ว. ร่วมกันแก้อุปสรรคสำคัญ เร่งด่วนของบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ มาตรา 272 ในบทเฉพาะกาล เพื่อให้การเลือกนายกรัฐมนตรี กระทำในสภาผู้แทนราษฎร โดย ไม่ให้วุฒิสภาที่ไม่ได้มาจากประชาชนเข้ามาเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นการสะท้อนเจตนารมณ์ความต้องการของประชาชนที่แท้จริง พร้อมแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ มาตรา 159 ให้นายกรัฐมนตรี มีที่มาจากส.ส.ได้ อันเป็นการสอดคล้องกับหลักการประชาธิปไตยและความต้องการของประชาชนจากการเลือกตั้ง ซึ่งเป็นไปตามหลักการสากลที่ประเทศเสรีประชาธิปไตยทั่วโลกได้ปฏิบัติกันมาตลอด

พรรคเพื่อไทยยังเห็นว่าในประเทศเสรีประชาธิปไตยนั้น รัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ มีความสำคัญ ทั้งในเชิงการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจและสังคม หากบ้านเมืองมีรัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตย จะส่งเสริมให้ระบบการเมืองมีความเข้มแข็ง ระบบเศรษฐกิจของประเทศมีความเจริญเติบโตและพัฒนาก้าวหน้าไปได้ ประชาชนในฐานะเจ้าของประเทศก็ย่อมได้รับประโยชน์โดยทั่วถึง แต่หากได้รัฐธรรมนูญที่ไม่เป็นประชาธิปไตยและขาดการยอมรับของประชาชน นอกจากจะเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศด้านต่างๆ ประชาชนจะเป็นผู้รับผลกระทบโดยรวม ดังนั้น สถานการณ์ของประเทศในปัจจุบันต้องการและมี ความจำเป็นต้องมีรัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตย

ภาคปชช.ล่า 5 หมื่นชื่อเปิดทางเลือกตั้ง

ที่โรงแรมเวสติน นายโภคิน พลกุล ประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนประเทศ พรรคไทยสร้างไทย แถลงข่าว “50,000 ชื่อ ร่วมเสนอร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อให้เป็นประชาธิปไตยเต็มใบโดย ส.ส.ร.” โดยกล่าวตอนหนึ่งว่า วันนี้ถึงเวลาแล้วที่ต้องมาเขียนกติกาด้วยตัวเอง ผ่าน ส.ส.ร.เพื่อร่างรัฐธรรมนูญให้มีกลไกตัดวงจรอุบาทว์ได้ ทำให้การรัฐประหารล้มล้างรัฐธรรมนูญผิดกฎหมายต้องรับโทษ นี่เป็นภารกิจร่วมของเราทุกคน

นายโภคินกล่าวว่า นี่คือการปฏิวัติครั้งสำคัญด้วยสันติวิธี ด้วยการลงชื่อเปลี่ยนแปลงประเทศนี้โดยการเปลี่ยนแปลงกติกา สูงสุดใหม่ ซึ่งตนไม่ได้หวังแค่ 5 หมื่นรายชื่อ แต่หวัง 5 ล้าน 10 ล้านคน เพื่อกำหนดชะตากรรมของตัวเองด้วยการเขียนกติกาเอง โดยหวังว่าจะได้ครบ 5 หมื่นชื่อภายในปีนี้ หรืออย่างช้าสุดภายในเดือนม.ค.2566 แล้วประชาชนจะได้รัฐบาลใหม่และรัฐธรรมนูญใหม่ที่มาจากประชาชน แม้ทำยังไม่สำเร็จแล้วยังค้างอยู่ แต่รัฐบาลใหม่ที่เข้ามาก็จะได้ยืนยันว่าจะทำอันนี้ต่อหรือไม่ อยากให้ทุกคนทำ สิ่งนี้ให้เป็นของขวัญปีใหม่แก่ประชาชนและลูกหลานต่อไป

ซัดฉบับปี 60 เลอะเทอะที่สุด

นายเมธา มาสขาว เลขาธิการคณะกรรมการรณรงค์เพื่อประชาธิปไตย (ครป.) กล่าวว่า ขอเรียกร้องประชาชนร่วมกันลงชื่อ 5 หมื่นรายชื่อตามกฎหมายนี้ จากนี้เราจะรณรงค์ต่อไปในหลายเวที เพื่อผลักดันให้เกิดรัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตย ซึ่งเจตนารมณ์ที่อยากให้มีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ประการแรก 90 ปีที่ผ่านมา เรามี 20 ฉบับติดกับอำนาจทั้งสิ้น จึงหวังว่าฉบับที่ 21 ในอนาคต จะเป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริง ประการที่ 2 รัฐธรรมนูญฉบับปี 2560 เลอะเทอะที่สุดในประวัติศาสตร์ เพราะให้ อำนาจส.ว.ที่มาจากการแต่งตั้ง มาแต่งตั้ง นายกฯ ผิดหลักการเจตนารมณ์ของประชาธิปไตย จึงต้องแก้ไม่ให้ส.ว.มีอำนาจในการเลือกนายกฯ ประการที่ 3 รัฐบาลเลอะเทอะที่สุด ละเมิดแม้แต่รัฐธรรมนูญที่ ตัวเองร่างเอง ตั้งแต่การถวายสัตย์ และปัจจุบันก็ยังละเมิดหลายมาตรา ล่าสุด การให้เอกชนสัมปทานไฟฟ้าเกิน 51% ซึ่งตามรัฐธรรมนูญฉบับนี้และฉบับในอดีตทำไม่ได้ และศาลรัฐธรรมนูญ จะวินิจฉัยในเดือนม.ค.2566

ประการที่ 4 ขอเรียกร้องทุกพรรค ให้ ผลักดันร่างฉบับประชาชน ตามที่ได้ให้สัตยาบันในการหาเสียง และในการเลือกตั้งในปีหน้า รัฐธรรมนูญฉบับประชาชนเป็นวาระหลัก พรรคไหนไม่สนับสนุน ประชาชนก็อย่าเลือกโดยเฉพาะพรรคที่เห็นว่าจะไปต่ออีก 2 ปี ประการสุดท้าย วันที่ 18 ธ.ค.นี้ ภาคประชาชนจะจัดเวทีใหญ่ผลักดันให้แก้ไขรัฐธรรมนูญอย่างจริงจัง และจะเสนอแนวทางว่าประเทศไทยต่อไปควรมีรัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยในเรื่องใดบ้าง นำเสนอต่อทุกพรรคและส.ส.ร.ต่อไป

‘หน่อย’ปลุก-ยึดอำนาจคืน

คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ หัวหน้าพรรคไทยสร้างไทย กล่าวว่า รัฐธรรมนูญไม่ควรมาจากคนที่ยึดอำนาจ และมีเจตนารมณ์สืบทอดอำนาจอย่างเด็ดขาด และเราเห็นผลร้ายมาตลอด เขียนรัฐธรรมนูญเพื่อสืบทอดอำนาจตนเอง วันนี้ได้เห็นแล้วว่ารัฐธรรมนูญฉบับปี 60 เลวร้ายยิ่งกว่าครั้งใดในประวัติ ศาสตร์ มีทั้งคนที่มาเลือกนายกฯ แทนเรา และสิ่งที่ตนคิดว่าเป็นอุปสรรคขัดขวางการพัฒนาประเทศคือ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่ไม่ว่ารัฐบาลไหนมาก็ยังจะคุมรัฐบาลที่ประชาชนเลือกมาให้ทำหรือไม่ให้ทำอะไรได้ โดยการเขียนอย่างละเอียดบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับนี้

คุณหญิงสุดารัตน์กล่าวว่า ดังนั้น ถึงเวลาแล้ว ตนจะขออนุญาตเป็นส่วนหนึ่งร่วมกันกับภาคประชาชน เชิญชวนประชาชนลุกขึ้นมาปฏิวัติ จากคนปฏิวัติด้วยกระบอกปืนมานานแล้ว ครั้งนี้ประชาชนต้องลุกขึ้นมาปฏิวัติด้วยตัวประชาชนเอง ด้วยปากกาของประชาชน เริ่มต้นตั้งแต่การลงชื่อเพื่อสนับสนุนการแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ที่ภาคประชาชนและพรรคไทยสร้างไทยร่วมกันเสนอสู่ประธานรัฐสภาเรียบร้อยแล้ว เราต้องการ 5 หมื่นชื่อตามกฎหมาย แต่ก็หวังว่าจะได้เป็นล้านรายชื่อ และขั้นที่ 2 ในวันเลือกตั้ง เราต้องปฏิวัติด้วยประชาชน เพื่อประชาชน เพื่อให้ได้ประชาธิปไตยที่เต็มขั้น ได้รัฐบาลที่ประชาชนต้องการ ได้รัฐธรรมนูญที่ประชาชนเขียนเอง และได้ชีวิตที่มีความสุขของเรา สิทธิเสรีภาพและอนาคตของเรากลับคืนมา

พีระพันธุ์ชี้รธน.ไม่ใช่แค่สูตรหาร100

นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค หัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติ (รทสช.) กล่าวว่า รัฐธรรมนูญปี 2560 ที่ประชาชนร่วมลงประชามติคิดว่าดีที่สุดเท่าที่ดำเนินการได้ในเวลานั้น แต่ตนคิดว่ารัฐธรรมนูญไทย ควรมีบทบัญญัติที่ให้ประโยชน์กับประชาชนมากกว่าการถูกอ้างถึงในเรื่องการเมือง โดยรัฐธรรมนูญควรมีเนื้อหาสาระที่เกี่ยวกับการปกป้องคุ้มครองสิทธิประชาชนมากกว่านี้ ซึ่งจะทำให้ประชาชนหันมาสนใจและเข้าใจรัฐธรรมนูญมากขึ้นว่าเป็นเรื่องของเขา ไม่ใช่เรื่องการเมือง และให้คนเห็นถึงความสำคัญกับสิทธิเสรีภาพการคุ้มครองของตัวเองมากกว่าเน้นเรื่องการเมือง ดังนั้น เราควรพูดถึงรัฐธรรมนูญในการปกป้องคุ้มครองสิทธิของเราในเรื่องต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการใช้อำนาจที่ไม่ถูกต้องของภาครัฐ การใช้กฎหมายที่เอาเปรียบระหว่างเอกชนด้วยกัน ถ้าใช้กฎหมายในทางที่ไม่ถูกมารังแกเรา เราควรมีสิทธิป้องกันอะไรอย่างไร ตนคิดว่าควรพูดเรื่องนี้มากกว่าการไปเรียกร้องเรื่องการเมือง ดีกว่าพูดเรื่องหาร 100 หาร 500 เรื่องนี้ประชาชนไม่ได้ประโยชน์อะไรเลย

ปชป.เมืองคอนเปิดตัว‘ศิลป์ชัย’

ที่จ.นครศรีธรรมราช นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ ในฐานะเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) พร้อมด้วยนายชัยชนะ เดชเดโช ส.ส.นครศรีธรรมราช และรองเลขาธิการพรรค ได้สวมเสื้อแจ๊กเกตพรรค และมอบบัตรสมาชิกพรรคตลอดชีพให้กับ นายศิลป์ชัย สุนทรมัฏฐ์ หรือลูกหมี เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) นครศรีธรรมราช เป็นว่าที่ผู้สมัคร ส.ส. นครศรีธรรมราช แทนน.ส.พิมพ์ภัทรา วิชัยกุล ส.ส.นครศรีธรรมราช ที่ตัดสินใจย้ายไปร่วมงานกับพรรครวมไทยสร้างชาติ (รทสช.) เมื่อช่วงต้นเดือนพ.ย.ที่ผ่านมา

มั่นใจกวาดยกจังหวัดแน่

นายชัยชนะกล่าวว่า พรรคใช้เวลาพิจารณาอยู่นาน ก่อนมีข้อสรุปว่าจะส่งนายศิลป์ชัย ลงเลือกตั้งส.ส.ในเขตเดิมของน.ส.พิมพ์ภัทรา ซึ่งต้งรอคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) แบ่งเขตให้ชัดเจนก่อน แต่คาดว่าน่าจะเป็นพื้นที่เดิมคือ อ.สิชล ขนอม นบพิตำ และ อ.พรหมคีรี ซึ่งนายศิลป์ชัยมีภูมิลำเนาอยู่อ.สิชล เรื่องคุณสมบัติและประสบการณ์ ถือว่ามีความพร้อมทำงานในสภาได้อย่างดี วันนี้เลขาธิการพรรคและตน จึงเปิดตัว นายศิลป์ชัย ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดี ที่มี เลือดใหม่ไหลเข้าอย่างต่อเนื่อง

นายชัยชนะกล่าวว่า ในยุคที่พรรคกำลัง ฟื้นตัว เราจะได้เห็นว่าใครที่มีความรักพรรคแค่ไหน เพราะเราต้องช่วยกันสร้างพรรคให้กลับมาเป็นที่นิยม ขอให้ชาวบ้านพิจารณาและให้โอกาสในการเป็นปากเสียงแทนประชาชนในเขตพื้นที่ ฉะนั้น เมื่อเปิดตัวว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.นครศรีธรรมราช คนที่ 9 ประกอบกับว่าที่ผู้สมัครทั้ง 8 คน ที่เปิดตัวไปก่อนหน้านี้แล้ว มั่นใจว่าพรรคปชป.จะได้ ส.ส.ยกจังหวัด 9 คน 9 เขต

จ่อผุดนโยบายประชันเพื่อไทย

นายอลงกรณ์ พลบุตร รองหัวหน้าพรรค และประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พรรค ปชป. กล่าวถึงนโยบายค่าแรงขั้นต่ำ 600 บาทของพรรคเพื่อไทยว่า เป็นการนำเสนอนโยบายที่น่าสนใจและ ไม่ควรปรามาสก่อนศึกษาอย่างรอบด้านก่อน ไม่ใช่ค้าน และดิสเครดิตกัน เพียงเพราะ คนเสนอเป็นคู่แข่งทางการเมือง ส่วนตัวชอบคิดนโยบายใหม่ๆ และนวัตกรรมการบริหารนโยบายด้วยกลไกและวิธีการใหม่ๆ

“ดังนั้น เมื่อรับรู้นโยบายของพรรคพท. ก็สนใจอย่างมากที่จะนำเสนอนโยบายของพรรคปชป.มาประชัน แข่งกันแบบการเมืองวิถีใหม่ ขอฝากถึงพรรค พท.ว่า หลังปีใหม่ให้คอยติดตามชุดนโยบายพิมพ์เขียวประชาธิปัตย์ (Blueprint for Change) โดยเฉพาะนโยบายค่าจ้างเงินเดือนรายได้เกษตรกร ผู้ใช้แรงงาน พนักงานทั้งระบบด้วยแนวคิดใหม่ รวมทั้งแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจยุค post covid และแผนอัพเกรดศักยภาพประเทศไทยด้วยเมกะโปรเจ็กต์และโมเดลเศรษฐกิจใหม่ๆ ที่ไม่ใช่มีแค่ระบบทุนนิยมดั้งเดิมเท่านั้น” นายอลงกรณ์กล่าว

นิพนธ์ลั่นกวาดสส.ใต้ 40ที่นั่ง

ที่สำนักงานสาขาพรรค ปชป. เขต 1 สงขลา นายนิพนธ์ บุญญามณี รองหัวหน้าพรรค ปชป.และผอ.เลือกตั้งพรรค เปิดประชุมใหญ่สามัญสาขาพรรค ประจำจังหวัดสงขลา เขต 1 โดยมีนายถนอมศักดิ์ แป๊ะเส้ง ประธานสาขาพรรค พร้อมด้วย นายสรรเพชญ บุญญามณี ผู้สมัคร ส.ส.เขต 1 สงขลา กรรมการบริหารพรรค สมาชิกสภา อบจ.สงขลา สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเขารูปช้าง สมาชิกพรรค เข้าร่วมประชุม

นายนิพนธ์ กล่าวตอนหนึ่งว่า ขอให้มั่นใจในพรรคปชป. ตั้งแต่นี้จะเข้าสู่โหมดเลือกตั้ง ซึ่ง กกต.ประกาศแล้วว่าวันที่ 7 พ.ค.66 จะเป็นวันเลือกตั้ง คือรัฐบาลอยู่ครบวาระ 23 มี.ค. ยืนยันว่าภาคใต้เลือกตั้งคราวที่แล้ว มีส.ส. 50 คน เราได้ 22 คน ถือว่าเราเสียหายมาก การเลือกตั้งครั้งใหม่นี้ ในฐานะผอ. เลือกตั้ง คาดว่าพรรคจะได้ส.ส. 35-40 ที่นั่ง เพราะครั้งนี้เราสู้เต็มที่ ในทุกเขตโดยเฉพาะจังหวัดชายแดนใต้

นายนิพนธ์ กล่าวต่อว่า อย่าตกใจกับกระแสที่พรรคมีคนออกไม่หยุด ซึ่งเป็นสัจธรรม และตัวแทนพรรคลงเลือกตั้งจะมีแค่เขตละคน เมื่อมีคนขอลงสมัครเกิน 1 คนก็ต้องทำโพล หาคนที่แข็งแกร่งในพื้นที่ ถ้าประชาชนไม่ได้ให้ความนิยมก็จะไม่ได้รับการคัดเลือก จึงเป็นที่มาของสมาชิกที่ลาออก ส่วนที่มีกระแสข่าวปชป.มีแต่คนออกนั้น ไม่จริง ในเมื่อแต่ละเขตมีคนขอลงสมัครมากกว่า 1 คน ก็ต้องทำโพล จึงขอให้ทุกคนมั่นใจ และร่วมเดินหน้าไปกับพรรค หาแกนนำพรรค หาสมาชิกใหม่เข้ามาเสริม เพื่อสร้างเครือข่าย นี่คือสิ่งที่จะทำให้พรรคมีรากฐานของความเข้มแข็ง มั่นคง นำพรรคไปสู่ชัยชนะในการเลือกตั้ง

เทวัญโวชพก.กู้เก้าอี้โคราชคืนได้

ที่รัฐสภา นายเทวัญ ลิปตพัลลภ เลขาธิการพรรคชาติพัฒนากล้า (ชพก.) เปิดเผยว่า ขณะนี้พรรคทยอยเปิดตัวผู้สมัครไปเรื่อยๆ สัปดาห์นี้จะไปเปิดตัวที่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา คาดว่าหลังปีใหม่ ปริมาณผู้สมัครจะใกล้เคียงกับจำนวนผู้สมัครที่ตั้งเป้าไว้ ยอมรับว่าคงส่งไม่ถึง 400 เขต แต่จะส่งจำนวนครึ่งหนึ่งของเขตทั้งหมด ส่วนพื้นที่ จ.นครราชสีมา ยอมรับว่าการเลือกตั้งที่ผ่านมา พรรคเสียแชมป์ไปหลายเขต ครั้งนี้ก็มั่นใจว่าจะต้องได้มากกว่าเดิมแน่นอน ส่วนนโยบายพรรคในตอนนี้ มีหลายเรื่อง ทั้งเรื่องเศรษฐกิจ จะทำอย่างไรให้เศรษฐกิจกลับมาฟื้น และต้องดูนโยบายอะไรของเราใกล้เคียงกับพรรคอื่นอย่างไร

สำหรับความมั่นใจในพื้นที่กทม.นั้น นายเทวัญกล่าวว่า นายกรณ์ จาติกวนิช หัวหน้าพรรคดูแลอยู่ ซึ่งหัวหน้าพรรคมั่นใจว่าเป็นไปได้สูง เพราะผู้สมัครรุ่นใหม่เป็นที่นิยมในพื้นที่ อีกทั้งยังมีความขยัน และความผสมผสานของพรรคกเก่า และพรรคใหม่

เมื่อถามถึงเหตุการณ์สภาล่มบ่อย สุ่มเสี่ยงจะเกิดการยุบสภา นายเทวัญกล่าวว่า ช่วงนี้ ส.ส.ลงพื้นที่เยอะ โดยเฉพาะวันศุกร์ที่เสี่ยงต่อเหตุการณ์สภาล่ม และอีกทั้งยังมีข่าวว่าจะมี ส.ส.ลาออกกันเยอะ ดังนั้น ขึ้นอยู่กับนายกฯ ว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อ แต่ในส่วนของส.ส.พรรคชาติพัฒนากล้า จะอยู่เป็นองค์ประชุมกันตลอด

สว.วันชัยชี้ผู้มีอำนาจไม่ยอมลง

นายวันชัย สอนศิริ ส.ว. โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุถึงความชอบธรรม และความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ ใครจะชนะหลังเลือกตั้งว่า ผู้มีอำนาจทางการเมืองทุกคน ไม่มีใครยอมลงจากอำนาจด้วยตัวเอง เพราะคิดว่าตัวเองเก่งที่สุด ดีที่สุด คนอื่นสู้เราไม่ได้ ประเทศนี้ขาดเราไม่ได้ แต่สถานการณ์การเมืองจะกดดันบีบคั้นให้ผู้มีอำนาจเหล่านั้นต้องลงจากอำนาจ ทั้งลงสวยและไม่สวย บางคนติดคุก บางคนหนีไปอยู่ต่างประเทศ และบางคนถึงขั้นเสียชีวิต อำนาจมันหอมหวนยิ่งใหญ่ และก็โหดร้ายทารุณ

สถานการณ์ขณะนี้ ถ้าไม่นับช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ เหลืออีกเดือนเศษๆ ของการสิ้นสุดอำนาจและเปลี่ยนแปลงผู้มีอำนาจ ระหว่างนี้เราจะได้เห็นการลาออก ย้ายค่าย ย้ายพรรคของส.ส.เป็นจำนวนมาก ใครจะอยู่ที่ไหนพรรคไหน ต้องเข้าที่เข้าทางกันในตอนนั้น แต่ละพื้นที่ต้องชัดเจนว่าจะยืนอยู่ซีกใด ยืนตรงไหนแล้วจะได้เป็นรัฐบาลเป็นผู้มีอำนาจ อีแอบทางการเมืองจะต้องตัดสินใจกันแล้ว จะลับๆ ล่อๆ ต่อไปคงไม่ได้

ฟันธงหลังเลือกตั้งวุ่นแน่

นายวันชัยระบุด้วยว่า เขาประเมินว่า ในสนามเลือกตั้ง พรรคเพื่อไทยคงมาแรง คะแนนคงนำ ตามด้วยภูมิใจไทย พลังประชารัฐ ก้าวไกล ประชาธิปัตย์ รวมไทยสร้างชาติ และพรรคอื่นๆ แล้วเพื่อไทยจะเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลหรือเปล่า ก็ไม่แน่ เพราะรัฐธรรมนูญกำหนดให้เลือกนายกฯ ในรัฐสภา ทั้งส.ส.และส.ว.ต้องร่วมกันเลือก เป็นอันว่าระหว่างพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา พล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ และเพื่อไทย ใครจะมีเสียงมากกว่าใคร ใครจะเป็นผู้ประสานให้ฝ่ายไหนได้เสียงมากกว่ากัน ฝ่ายเพื่อไทยจะอ้างความชอบธรรม ความชอบด้วยประชาธิปไตย แต่อีกฝ่ายจะอ้างความชอบด้วยกฎหมาย ความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ เป็นการสู้กันระหว่างรัฐธรรมนูญ และระหว่างประชาธิปไตย จะเป็นการคัดง้างกันทั้งในสภา และขัดแย้งกันนอกสภา

“ถ้าไม่มีใครยอมใคร วิกฤตการเมืองอาจเกิดขึ้นได้ เหมือนหลายครั้งที่เกิดขึ้น การประท้วงชุมนุมเดินขบวนหรือปฏิวัติรัฐประหาร อาจเกิดขึ้นได้ทั้งนั้น แต่ถ้าประนี ประนอมอำนาจกัน ประสานความร่วมมือกันทุกฝ่าย ทั้งชอบด้วยรัฐธรรมนูญ และชอบด้วยประชาธิปไตย ไม่เอาชนะคะคานกัน ทุกพรรคทุกฝ่ายคำนึงถึงประเทศและประชาชนเป็น ที่ตั้ง และผู้มีอำนาจบางคนบางพวกอาจต้องปล่อยละวางบ้าง บ้านเมืองก็จะเดินไปได้ ผมหวังว่าน่าจะเป็นเช่นนั้น” นายวันชัยระบุ

โจ้ซัด‘ตู่’ขวางปรับขึ้นค่าแรง

นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร ส.ส.มหาสารคาม รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย กล่าวถึงเสียงวิจารณ์นโยบายค่าแรงขั้นต่ำ 600 บาท อาจทำให้นักลงทุนไปต่อไม่ไหวว่า ปัจจุบันค่าข้าวเฉลี่ย 50 บาทต่อจาน ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ สะท้อนว่าหากไม่ขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ ชาวบ้านจะอยู่ไม่ได้ จึงเป็นที่มาของนโยบายพรรค พท.ว่าภายในปี 2570 ค่าแรงขั้นต่ำต้องถึง 600 บาท ส่วนที่นายกฯ ระบุขึ้นค่าแรงขั้นต่ำจะเอาเงินมาจากไหนนั้น ขอถามกลับว่า แค่จะช่วยชาวบ้านบอกไม่มีเงิน แต่มีเงินไปซื้อเรือดำน้ำจีน 3 ลำ แถมเรือดำน้ำลำแรกมีปัญหาเรื่องเครื่องยนต์ที่จีนไม่มีเครื่องยนต์ MTU ของประเทศเยอรมนีมาติดตั้งให้ ก็ยังไม่ยอมยกเลิกสัญญา ล่าสุดจะซื้อเครื่องบินรบ F-35 A ลำละ 5 พันล้านบาทมาอีกฝูง แบบนี้ทำไมถึงมีเงินแล้วเงินช่วยชาวบ้านทำไมไม่มี

‘เศรษฐา’ส่งกำลังใจให้เพื่อไทย

นายเศรษฐา ทวีสิน ประธานอำนวยการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ทวีตผ่านทวิตเตอร์ @Thavisin พร้อมระบุข้อความถึงกรณีนายสายัณห์ ยุติธรรม ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคพลังประชารัฐ วิจารณ์นโยบายค่าแรงขั้นต่ำ 600 บาทของพรรค พท.ว่า ปี 2590 ก็ทําไม่ได้ เพราะค่าแรง 600 บาท เป็นเรื่องเกินความจริง เรื่องนี้ต้องดูจีดีพี ความมั่นคงทางการเงินการคลัง และเงินสํารองของประเทศ ต้องเอาความจริงเป็นเกณฑ์ เอาตามธรรมชาติดีกว่า ว่า “มิน่าทํามาตั้งนาน เศรษฐกิจรากหญ้าน่าผิดหวัง ปล่อยตามธรรมชาติ การทํางานแบบไม่มีเป้าหมาย ถึงแม้ว่าจะท้าทาย แต่ในการทําการใหญ่เราต้องมี ไม่ใช่ปล่อยไปตามธรรมชาติ ต้องพยายามสร้างรายได้ให้ชนทุกชั้นดีขึ้นให้มาก เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ ขอเป็นกำลังใจให้พรรคที่เห็นความสำคัญค่าแรงขั้นต่ำ”

ร้านค้าโคราชหนุนค่าแรง 600

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ร้านเจ๊อ้อย เฉาก๊วยโบราณ ซึ่งเป็นร้านชื่อดังของเมืองโคราช ตั้งอยู่ริมถนนยมราช ต.ในเมือง อ.เมือง นำกระดาษมาเขียนข้อความสนับสนุนนโยบายขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ 600 บาท มาติดบริเวณหน้าร้าน โดยนางแสนสุข เติมศรีสุข หรือเจ๊อ้อย เจ้าของร้าน เผยว่า นโยบายที่พรรคเพื่อไทยเสนอนั้น ตนเชื่อมั่นว่าเป็นไปได้แน่นอน เพราะตอนนี้ค่าครองชีพกับรายได้ไม่สมดุลกันเลย ค่าแรงวันละ 300 กว่าบาทอยู่ไม่ได้ แต่ถ้าพรรคเพื่อไทยมาเป็นรัฐบาล แล้วทำให้เศรษฐกิจดีขึ้นได้ การปรับขึ้นค่าแรง 600 บาทก็เหมาะสม ถ้าเศรษฐกิจดี ทำมาค้าขายดี ค่าแรงวันละ 800 บาท ตนก็ให้ได้ ที่ผ่านมารัฐบาลชุดนี้เคยหาเสียงว่าจะทำให้ค่าแรง ขั้นต่ำ 400 บาท ยังทำไม่ได้เลย ดังนั้น เมื่อพรรคเพื่อไทยเสนอมา 600 บาท ก็ต้องสนับสนุน เพราะเคยทำให้ค่าแรงขั้นต่ำ 300 บาทได้แล้ว ครั้งนี้ตนเชื่อมั่นว่าจะทำได้ 100%

ซูเปอร์โพลยก‘ตู่’ต้นแบบซื่อสัตย์

นายนพดล กรรณิกา ผอ.สำนักวิจัยซูเปอร์โพล เผยผลสำรวจ เรื่อง “ทุจริตคอร์รัปชั่น ซื่อสัตย์สุจริต และรับผิดชอบต่อหน้าที่” กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ จำนวน 1,002 ตัวอย่าง ระหว่างวันที่ 5-9 ธ.ค. ถึงนักการเมืองต้นแบบ ซื่อสัตย์สุจริต 5 อันดับแรก ได้แก่ อันดับ 1 ร้อยละ 45.7 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา อันดับ 2 ร้อยละ 42.7 นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ อันดับ 3ร้อยละ 41.7 นายอนุทิน ชาญวีรกูล อันดับ 4 ร้อยละ 26.7 น.ส.แพทองธาร ชินวัตร และอับดับ 5 ร้อยละ 21.1 นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์

นักการเมืองต้นแบบ รับผิดชอบต่อหน้าที่แก้วิกฤตต่างๆ ของประชาชน พบ 5 อันดับแรก ร้อยละ 44.5 พล.อ.ประยุทธ์ ร้อยละ 42.3 นายอนุทิน ร้อยละ 32.4 นายจุรินทร์ ร้อยละ 26.8 น.ส.แพทองธาร และร้อยละ 22.3 นายพิธา

‘บิ๊กตู่’ต้อนรับนทท.คนที่ 10 ล้าน

เมื่อเวลา 16.15 น. วันที่ 10 ธ.ค. ที่ชั้น 2 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม พร้อมด้วย นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา และผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐ อาทิ นายทศพร ศิริสัมพันธ์ ประธานกรรมการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และนายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือทอท. ร่วมกิจกรรม “Amazing Thailand 10 Million Celebrations” เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยว คนที่ 10 ล้านคือ นางนาจูด อัลไควเตอร์ และนายไฮซัม อัลมัดลึจ ชาวซาอุดีอาระเบีย โดยมอบของที่ระลึกและของขวัญจากผู้สนับสนุนการจัดกิจกรรม มูลค่ารวม 3 แสนบาท

นายกฯ กล่าวว่า วันนี้เป็นวันสำคัญที่ได้ต้อนรับนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศ 10 ล้านคนแล้ว แต่เราจะไม่หยุดอยู่เพียงเท่านี้ จะเร่งสร้างความเชื่อมั่นว่าประเทศไทยจะเป็นจุดหมายปลายทางให้กับนักท่องเที่ยวทั่วโลก เรามีความพร้อมทุกด้าน ขอให้ทุกหน่วยงานเอาใจใส่นักท่องเที่ยว ให้เหมือนเป็นคนในครอบครัว เราต้องทำให้แขกมีความสุข ทั้งนี้ ขอแสดงความยินดีกับนักท่องเที่ยวคนที่ 10 ล้านให้มีความสุขและได้รับประสบการณ์ที่ไม่อาจลืมเลือนจากดินแดนแห่งรอยยิ้มนี้

จากนั้นนายกฯ เดินทักทายนักท่องเที่ยว โดยมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติโบกมือทักทายและตะโกนเรียกนายกฯ จากชั้น 3 ของอาคารผู้โดยสารว่า Prime Minister ซึ่งพล.อ.ประยุทธ์โบกมือตอบกลับอย่างยิ้มแย้มแจ่มใส พร้อมกล่าวว่า “ขอบคุณทุกคน Good Evening safety, safety thank you everybody welcome to thailand”

พล.อ.ประยุทธ์ให้สัมภาษณ์ถึงรัฐบาลคาดหวังจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าไทย 11 ล้านคนภายในสิ้นปี 2565 ว่า ขณะนี้มี 10 กว่าล้านคนแล้ว และที่ได้คุยกับรมว.การท่องเที่ยวฯ มีโอกาสจะถึง 11 ล้านคน ขอให้คนไทยทุกคนทำตัวเป็นเจ้าบ้านที่ดี รัฐบาลก็ทำทุกมิติ ทุกมาตรการเพื่อให้คนมาเที่ยวมากขึ้น และเกิดความประทับใจและกลับเข้ามาใหม่ หลายคนก็บอกว่ามา 3-4 ครั้งแล้ว ทุก 3-6 เดือน เพราะเขามาแล้วติดใจ นี่คือเสน่ห์ของประเทศไทย รักษาไว้ ความสงบสุขของประเทศชาติ และน้ำใจของคนไทยที่มอบให้ นี่คือแผ่นดินที่ต้องรักษาไว้ให้ลูกหลาน และเราต้องหารายได้เข้าประเทศเราด้วย ไม่ใช่แค่สนามบินยังมีร้านอาหาร โรงแรมต่างๆ วันนี้ก็ดีขึ้นเยอะ ผู้ประกอบการมีความสุข หากไม่เริ่มทำมาตั้งแต่ภูเก็ตแซนด์ บ็อกซ์ก็ไม่เป็นผลมาจนทุกวันนี้ ฉะนั้นขอบคุณทุกคน

ฮึ่มห้ามนำเข้าผลไม้สวมสิทธิGAP

วันที่ 10 ธ.ค. น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า ขณะนี้กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ดำเนินการเปลี่ยนใบรับรองมาตรฐาน GAP เป็นรหัสรับรองรูปแบบใหม่ให้กับพืชทุกชนิดในระบบ GAP ครบ 100% ทั่วประเทศเรียบร้อยแล้ว

สำหรับสินค้าผลไม้ส่งออกไปจีนและบางประเทศ ตามระเบียบสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เนื่องจากปัจจุบันประเทศผู้นำเข้าได้เพิ่มเงื่อนไขที่เข้มงวดขึ้น ทั้งในแง่คุณภาพสินค้าและสุขอนามัยพืช เช่น สินค้าเกษตรที่จะส่งออกไปสาธารณรัฐประชาชนจีนต้องได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการผลิต GAP เป็นต้น

น.ส.ไตรศุลีกล่าวว่า กรมวิชาการเกษตรประสานศุลกากรจีนจัดส่งเลขทะเบียนแปลง GAP รหัสใหม่ ครอบคลุม 299,076 แปลง เกษตรกร 185,808 ราย พื้นที่รวม 1,860,454.31 ไร่ เพื่ออัพเดตข้อมูลรหัส GAP ใหม่แล้ว เชื่อว่าจะไม่กระทบต่อการส่งออกทุเรียนและลำไยของไทยที่จะเริ่มมีผลผลิตในเดือนก.พ.ปีหน้า

น.ส.ไตรศุลีกล่าวต่อว่า ใบรับรอง GAP รูปแบบใหม่นี้ เป็นการสร้างความเชื่อมั่นในสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ โดยสามารถตรวจสอบย้อนกลับถึงแหล่งผลิต มีการระบุรหัสหน่วยรับรอง รหัสมาตรฐานการผลิต รหัสผู้ได้รับการรับรอง รหัสจังหวัด รหัสชนิดขอบข่าย ทำให้การตรวจสอบย้อนกลับถึงแหล่งที่มาสามารถทำได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยเป็นไปตามข้อกำหนดในพ.ร.บ.มาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ.2551 และตามประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เพื่อสร้างความมั่นใจให้ประเทศคู่ค้าที่ต้องการนำเข้าสินค้าคุณภาพ ปลอดภัย และตรวจสอบที่มาแหล่งผลิตได้ เสริมสร้างการส่งออกผลไม้ไทยให้มีความยั่งยืน

รัฐบาลขอเตือนผู้ประกอบการ ห้ามลักลอบนำเข้าผลไม้จากประเทศเพื่อนบ้านหรือจากแหล่งอื่นมาสวมสิทธิใบรับรอง GAP เพื่อการส่งออก หากพบเบาะแสหรือการกระทำผิดสามารถแจ้งให้กรมวิชาการเกษตร ทราบเพื่อดำเนินการทันที โดยหากพบว่าเจ้าหน้าที่รัฐละเลยการปฏิบัติหน้าที่หรือมีการทุจริตจะต้องถูกดำเนินการทางวินัยและกฎหมายอย่างเด็ดขาด