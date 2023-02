เปิดสถิติใช้ถุงยางลดลง แนะ‘มีรักปลอดภัยทุกที่’

วันวาเลนไทน์ สธ.ห่วงมีเพศสัมพันธ์ไม่ป้องกัน รณรงค์สวมถุงยางอนามัยชี้วัยรุ่นติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์พุ่งเหตุละเลยสวมถุงยางอนามัยกันต่ำ ปี 65 เป็นเอดส์เพิ่ม 22.2% ขณะที่ปี 64 พบเยาวชนวัย 15-24 ปี ติดเชื้อเอชไอวี-ซิฟิลิส-หนองในเพิ่มขึ้นกว่า 8 พันคน โดยเฉพาะเวลามีเพศสัมพันธ์กับคนรักไม่สวมถุงยางอนามัยถึง 40% แนะเข้ารับการตรวจคัดกรอง จัดบริการตรวจฟรีที่ศูนย์แพทย์บางรัก ตลอดเดือนก.พ. ชูแคมเปญ ‘เลิฟ อีส ออล อะราวด์’ รักปลอดภัยอยู่รอบตัวเรา

เมื่อวันที่ 13 ก.พ. นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า จากการที่ วันวาเลนไทน์หรือวันแห่งความรัก วันที่ 14 ก.พ. เป็นเทศกาลที่คนแสดงความรักต่อกัน โดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่นและเยาวชนจะให้ความสำคัญกับความรักในช่วงวันวาเลนไทน์นี้เป็นอย่างมาก อีกทั้งยังมองว่าการมีเพศสัมพันธ์กับคู่รัก ถือเป็นการแสดงความรักในอีกรูปแบบหนึ่ง ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ได้ป้องกันได้ กรมควบคุมโรค (คร.) โดยกองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ จึงชูแคมเปญ “Love is All Around ให้รักที่ปลอดภัยอยู่รอบตัวเรา” โดยเน้นย้ำให้มี “รัก” ที่ปลอดภัย ดังนี้ ให้พกและใช้ถุงยางอนามัย ให้เป็นเรื่องปกติ โดยใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์ กับทุกคน ทุกช่องทาง เลือกให้ถูกไซซ์ ใช้ให้ถูกขั้นตอน เก็บและทิ้งให้ถูกวิธี ป้องกันได้ทั้งการติดเชื้อเอชไอวี โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และการตั้งครรภ์ รวมถึงให้สื่อสารเพื่อป้องกัน ให้เป็นเรื่องปกติ เพื่อให้เราและคู่กล้าพูดและสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเรื่องการใช้ถุงยางอนามัยโดยไม่เขินอาย กล้าที่จะสื่อสารเจรจาต่อรองให้มีรักที่ปลอดภัย

ด้านนพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีคร. กล่าวว่า สถานการณ์โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ยังคงเป็นปัญหาสาธารณสุขสำคัญของประเทศไทย โดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่นและเยาวชน ที่มีแนวโน้มการเกิดโรคสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด จากข้อมูลปี 2564 พบวัยรุ่นและเยาวชนอายุ 15-24 ปี กว่า 8,000 คน ติดเชื้อโรคซิฟิลิสและหนองใน และยังพบสัดส่วน ผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่เพิ่มสูงขึ้นในกลุ่ม วัยรุ่นและเยาวชน ส่วนในปี 2565 พบวัยรุ่นและเยาวชนที่ได้รับการวินิจฉัยว่าติดเชื้อ เอชไอวี ถึงร้อยละ 22.2 จากผู้ที่ได้รับการวินิจฉัยว่าติดเชื้อเอชไอวีทั้งหมด เพิ่มสูงขึ้นเป็นเท่าตัวจากปี 2551 ที่พบร้อยละ 9.5 สอดคล้องกับข้อมูลอัตราการใช้ถุงยางอนามัยที่ยังคงต่ำ

นพ.ธเรศกล่าวว่า จากข้อมูลการเฝ้าระวังพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อเอชไอวีในปี 2562 กลุ่มวัยรุ่นและเยาวชนมีอัตราการใช้ถุงยางอนามัยครั้งล่าสุดที่มีเพศสัมพันธ์ เพียงร้อยละ 80.3 และการใช้ถุงยางอนามัยอย่างสม่ำเสมอทุกครั้ง ยังมีอัตราที่ต่ำมาก โดยเฉพาะการใช้ถุงยางอนามัยกับแฟนและคนรัก มีอัตราไม่ถึงร้อยละ 40 ดังนั้น จึงต้องย้ำให้มีการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์ กับทุกคน ทุกช่องทาง เพื่อให้มีรักที่ปลอดภัย และสนับสนุนให้วัยรุ่นและเยาวชน เข้ารับการตรวจคัดกรองเอชไอวีและซิฟิลิสแบบสมัครใจ โดยข้อมูลผู้รับบริการทั้งหมดจะถูกเก็บเป็นความลับ เจ้าหน้าที่จะให้คำปรึกษาเรื่องสุขภาพ ประเมินความเสี่ยง และตรวจคัดกรองหาเชื้อ โดยการเจาะเลือดที่ปลายนิ้ว ใช้เวลาเพียง 15 นาทีก็รู้ผล หากผลตรวจยืนยันเป็นบวกหรือติดเชื้อ จะได้รับการส่งต่อเข้าสู่ระบบการรักษาทันที หากผลเป็นลบหรือไม่พบการติดเชื้อ จะได้รับบริการส่งเสริมการป้องกัน เช่น ถุงยางอนามัย

ทั้งนี้ ศึกษารายละเอียดและประเมินความเสี่ยงได้ที่ ไลน์ “Buddy Square” ไอดีไลน์ : @549vhjtt นอกจากนี้ กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ได้จัดบริการตรวจคัดกรองโรคหนองใน หนองในเทียม ซิฟิลิส และเอชไอวี ฟรี ตลอดเดือนก.พ.2566 ที่ศูนย์การแพทย์บางรัก กรมควบคุมโรค ชั้น 9 สอบถามได้ที่ โทร.0-2590-3291 และ 0-2286-2465