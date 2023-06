พิธา-อุ๊งอิ๊งร่วมพาเหรด ผลักดันสมรสเท่าเทียม

‘บางกอก ไพรด์ 2023’ สุดคึกคัก ธงสีรุ้งสะบัดเต็มถนนพระราม 1 คนดัง-นักการเมือง แห่ร่วมขบวนพาเหรด จากแยกปทุมวัน ไปถึงเซ็นทรัลเวิลด์ พิธา-อุ๊งอิ๊ง-ชัชชาติร่วมขบวน ลั่นเร่งผลักดัน กม.สมรสเท่าเทียม กทม.ประกาศเจตนารมณ์ พร้อมเป็นเจ้าภาพจัดงาน World Pride 2028 ที่แรกในเอเชีย

เมื่อวันที่ 4 มิ.ย. ที่บริเวณแยกปทุมวัน ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศ งาน “บางกอก ไพรด์ 2023” ซึ่งทางกรุงเทพมหานคร ร่วมกับบริษัท นฤมิตไพรด์ จำกัด พร้อมองค์กรสิทธิเพศหลากหลายกว่า 30 องค์กร จัดงาน “บางกอกไพรด์ 2023 (Bangkok Pride 2023)” เพื่อสร้างการยอมรับความหลากหลายทางเพศในสังคมไทย และพื้นที่ สร้างสรรค์ทางวัฒนธรรมสำหรับชุมชน LGBTQIAN+ ภายใต้แนวคิด “Beyond Gender ประเด็นความไม่เท่าเทียมทางเพศใดที่คุณอยากก้าวข้าม” ซึ่งภายในงานปีนี้มีธงสีรุ้งยาวที่สุดในประเทศไทย โดยมีความยาวถึง 144.8 เมตร ทั้งนี้เพื่อประกาศถึงความเท่าเทียมกันของผู้มีความหลากหลาย ทางเพศ โดยเดือนมิถุนายนของทุกปี เป็นเดือนแห่งไพรด์ หรือ Pride Month ซึ่งจะมีการรณรงค์ในเรื่อง LGBTQ+ ในเมือง สำคัญทั่วโลก

กิจกรรมในวันนี้จะมีการเดินขบวนพาเหรด เพื่อปักหมุดกรุงเทพมหานคร เป็นเมืองที่โอบรับความหลากหลายทางเพศ พร้อมประกาศเจตนารมณ์ในการเป็นเจ้าภาพ จัดงาน World Pride 2028 ที่แรกในเอเชีย ทั้งนี้ กทม.ปิดถนนพระรามที่ 1 ขาออก ‘ฝั่งโลตัสพระรามที่ 1 ถึงเซ็นทรัลเวิลด์’ ตั้งแต่เวลา 14.00-18.00 น. (หรือจนกว่าขบวนพาเหรดจะแล้วเสร็จ)

ขณะที่ขบวนพาเหรดจำนวน 6 ขบวน จะเริ่มจากแยกปทุมวัน หอศิลป์ เดินผ่านสามสยามไปหยุดที่เซ็นทรัลเวิลด์ ที่หอศิลป์ มีการตั้งเวทีกิจกรรมย่อย มีกิจกรรมอาร์ตเวิร์ก ที่ทำกับกลุ่มศิลปินอิสระ โซน 3 สยาม จะประดับตกแต่งต้อนรับขบวนพาเหรดเป็นสีเรนโบว์สวยงาม มีจุดแอ๊กทิวิตี้พ้อยจะทำกิจกรรม โชว์ต่างๆ และมีเวทีกิจกรรม ที่ลานเซ็นทรัลเวิลด์ นอกจากงานวันที่ 4 มิ.ย.นี้แล้ว ยังมีการเฉลิมฉลองทั้งเดือนด้วยกิจกรรมไพรด์พาเรดทั่วประเทศ

การจัดงานพาเหรดครั้งยิ่งใหญ่นี้ กลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์ ผู้พัฒนาอสังหา ริมทรัพย์และธุรกิจค้าปลีกชั้นนำ ผู้บริหารศูนย์การค้ากลุ่มวันสยาม (ONESIAM) ได้แก่ สยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ สยามดิสคัฟเวอรี่ และไอคอนสยาม มีความ มุ่งมั่นในนโยบายด้านความหลากหลาย ความเท่าเทียม และการมีส่วนร่วม ได้เข้าร่วมสนับสนุนการจัดงาน “Bangkok Pride 2023” โดยร่วมกับองค์กรบางกอกนฤมิตไพรด์ และสำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) พร้อมพันธมิตรต่างๆ อาทิ กรุงเทพมหานคร, กันตนากรุ๊ป, จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่, Tiktok, และ Y Moment ร่วมส่งเสริมและสร้างคุณค่าทุกความต่าง ความหลากหลาย และการมีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียม

นางสรัลธร อัศเวศน์ รองกรรมการ ผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงานบริหารธุรกิจ ศูนย์การค้า บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด กล่าวว่า “สยามพิวรรธน์ ให้ความสำคัญด้านความหลากหลาย ความเท่าเทียมและการมีส่วนร่วม มาอย่างต่อเนื่อง สำหรับปีนี้ ประเทศไทยมีการจัดงาน “Bangkok Pride 2023” ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยจัดมา สยามเซ็นเตอร์ สยามดิสคัฟเวอรี่ สยาม พารากอน ได้เข้าร่วมงานในครั้งนี้

ทั้งนี้ กลุ่มวันสยามได้ร่วมฉลอง Pride Month อย่างยิ่งใหญ่จัดเต็มตลอดเดือนมิถุนายน โดย สยามเซ็นเตอร์ เมืองแห่ง ไอเดียที่ล้ำเทรนด์ จัดแคมเปญ Siam Center The World of Freedom and Pride 2023 มีไฮไลต์กิจกรรมตลอดทั้งเดือน อาทิ กิจกรรมเสวนาจาก UNDP UNFPA Thailand Policy Lab และสภาพัฒน์ ในคอนเซ็ปต์ The Modern Forms of Family โดยมีคนรุ่นใหม่ ซิลวี่ ภาวิดา มอริจจิ ศิลปินจากวอร์นเนอร์ มิวสิค (ประเทศไทย) ร่วมเสวนา

สยามดิสคัฟเวอรี่ เปิดพื้นที่ดิสคัฟเวอรี่พลาซ่าร่วมแสดงพลังแห่งสีสันให้เป็นส่วนหนึ่งของงาน Bangkok Pride 2023 เช่นเดียวกับสยามพารากอน ที่เนรมิตพื้นที่ด้านหน้าพาร์คพารากอน ยาวไปถึงคาสเขตด้านหน้าของสยามพารากอน ตกแต่ง ด้วยอินสตอลเลชั่นอาร์ตสีสันสดใส ด้วยคอนเซ็ปต์ Bangkok Pride ให้ทุกคนทั้งชาวไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติ มาร่วมสนับสนุนและแสดงพลังบวกให้กับสังคม ตอกย้ำให้ สยามเซ็นเตอร์ สยามดิสคัฟเวอรี่ และสยามพารากอน เป็นศูนย์รวมทุกคอมมูนิตี้ที่ส่งเสริม สร้างคุณค่า ทุกความต่าง ความหลากหลาย และการมีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียม

ด้าน ไอคอนสยาม และไอซีเอส ไลฟ์สไตล์ คอมเพล็กซ์ ได้ร่วมฉลองงานไพรด์ จัดแคมเปญ “ICONSIAM Love Proudly” ด้วยหลากหลายกิจกรรม อาทิ การแสดง “ICONIC Multimedia Water Features” การแสดงระบำสายน้ำผสมผสานแสง สี เสียง และมัลติมีเดีย ที่ยาวที่สุดที่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ชมสายน้ำตกหลากสีรุ้งโซนอลังการ และร่วมถ่ายภาพกับพื้นที่แห่งแรงบันดาลใจสีรุ้งเพื่อสนับสนุนความภาคภูมิใจให้กับทุกคน

ต่อมาเวลา 14.00 น. ประชาชนทยอยเดินทางเข้าร่วมงานกันอย่างคับคั่ง บริเวณหน้าลานหน้าศูนย์การค้าสยามพารากอน ซึ่งถูกประดับตกแต่งไปด้วยธงสีรุ้งตลอดเส้นทาง นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการ กรุงเทพมหานคร เดินทางมาถึงบริเวณลานหน้าสยามดิสคัฟเวอรี่ โดยสวมใส่เสื้อเชิ้ตสีขาว ประดับด้วยสายสะพายสีรุ้ง และให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนพร้อมร่วมถ่ายรูปกับประชาชน

เวลาประมาณ 15.00 น. มีการตั้งขบวนบริเวณถนนพระรามที่ 1 โดยปิดถนน 1 ช่อง จราจรฝั่งมุ่งหน้าแยกราชประสงค์ น.ส.ชุมาพร แต่งเกลี้ยง หรือวาดดาว กล่าวบนเวที เรียกร้องการสมรสเท่าเทียม บรรยากาศทั่วไป เป็นไปอย่างคึกคัก มีผู้เข้าร่วมจนเต็มพื้นที่ ระหว่างนั้นมีการร่วมนำผ้าสีรุ้งขนาดใหญ่ชูขึ้นเหนือศีรษะแสดงสัญลักษณ์ของผู้มีความ หลากหลายทางเพศ

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่าภายในงานนอกจากประชาชนที่เข้ามาร่วมงานมากมาย แล้วยังมีเหล่านักการเมือง ศิลปินดารา ผู้แทน องค์กรที่ทำงานด้านความหลากหลายทางเพศต่างๆ ร่วมงานระดับประเทศครั้งนี้อย่างคับคั่ง อาทิ ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าฯ กทม., พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล, แพทองธาร ชินวัตร จากพรรคเพื่อไทย, นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว หัวหน้าพรรคเพื่อไทย, ชฎาทิพ จูตระกูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์, ชุมาพร แต่งเกลี้ยง ประธานและผู้ก่อตั้งบริษัท นฤมิตไพรด์ จำกัด, มิเชลล์ เหมียว ผู้แทนอินเตอร์ไพรด์ ผู้ถือลิขสิทธิ์งาน World Pride, ปิยะรัฐ กัลย์จาฤก กันตนากรุ๊ป, เรอโน เมเยอร์ ผู้แทนโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ ประจำประเทศไทย, วรนัยน์ วาณิชกะ ที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคชาติพัฒนากล้า พร้อมด้วย วิเวียน จุลมนต์, ปรัชญา อึ้งรังษี, กอบกฤต สุขสถิตย์, สวิชญา วาทะพุกกะณะ ฯลฯ

นายวรนัยน์ ได้ย้ำถึงสิ่งที่ กรณ์ จาติกวณิช หัวหน้าพรรค ได้วางยุทธศาสตร์ Rainbow Economy ให้เป็นส่วนหนึ่งในการหารายได้ เข้าประเทศโดยการขับเคลื่อนผ่านกลุ่ม LGBTQ+ Rainbow Economy เป็นแผนนโยบายที่นำไปสู่การปฏิบัติแบบเป็นรูปธรรม ทั้งในเรื่องสิทธิเห็นด้วยกับสมรสเท่าเทียมควบคู่ไปกับโอกาสทางเศรษฐกิจในการสร้างรายได้เข้าประเทศ

ขณะที่ นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล พร้อมด้วย น.ส.ศิริกัญญา ตันสกุล รองหัวหน้าพรรคก้าวไกล น.ส.พรรณิการ์ วานิช โฆษกคณะก้าวหน้า และว่าที่ ส.ส. พรรคก้าวไกล เช่น นายธัญวัจน์ กมลวงศ์วัฒน์, นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร, นายพริษฐ์ วัชรสินธุ, น.ส.รักชนก ศรีนอก, นายศุภณัฐ มีนชัยนันท์ เข้าร่วมกิจกรรมโดยขบวนของพรรคก้าวไกลประกอบด้วยธงสีรุ้งขนาดใหญ่ แผ่นป้ายนโยบายเพื่อความเท่าเทียมทางเพศ อาทิ สมรสเท่าเทียม sex worker ถูกกฎหมาย รับรองทุกเพศสภาพ คำนำหน้านามตามสมัครใจ พร้อมทั้งมีบอร์ดให้ประชาชนร่วมโหวตนโยบายที่อยากเห็น โดยได้ดัดแปลงรถขายปลาหมึกและแผงลอตเตอรี่เป็นอุปกรณ์ประชาสัมพันธ์นโยบายด้วย

นายพิธาให้สัมภาษณ์ว่า ตนดีใจที่มีงาน Bangkok Pride เพราะเป็นการส่งสัญญาณให้ทั่วทั้งโลกเห็นว่า ความรักทุกรูปแบบในสังคมไทยเป็นไปได้ และเป็นการ ส่งสัญญาณว่าความรักจะชนะในหลายๆ เรื่องในสิ่งที่โลกไม่เคยคาดคิดถึงมาก่อน การเฉลิมฉลองในวันนี้ไม่ใช่เป็นแค่ขบวนพาเหรดหรือการแสดงสัญลักษณ์เท่านั้น แต่เมื่อจัดตั้งรัฐบาลได้ ตนก็พร้อมจะเข้าไปสนับสนุนสมรสเท่าเทียม การรับรอง อัตลักษณ์ทางเพศ และสวัสดิการเพื่อความเสมอภาคทางเพศ เพื่อให้การเฉลิมฉลอง ไม่ใช่แค่ Pride Month แต่คือ Pride Always จริงๆ เมื่อถึงตอนนั้นคนทั่วทั้งโลกก็จะมองประเทศไทยว่าเป็นพื้นที่เปิดเผยได้ ปลอดภัย และเป็นอิสระในการให้คนแสดง ความเป็นตัวของตัวเองได้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้

“หวังว่า World Pride ปี 2027-2028 ที่เคยจัดขึ้นที่ซิดนีย์ หรือวอชิงตัน ดีซี จะเกิดขึ้นที่กรุงเทพฯ เป็นเมืองเอเชียเมืองแรก ผลพวงทางเศรษฐกิจ เงินสะพัด 2-3 หมื่นล้านที่ซิดนีย์ภายใน 17 วัน เมื่อมีนาคม ที่ผ่านมา ก็จะเกิดขึ้นในประเทศไทยในที่สุด” นายพิธากล่าว

นายพิธากล่าวถึงกฎหมายทั้งสมรส เท่าเทียมและ พ.ร.บ.คู่ชีวิต ว่ายังอยู่ในขั้นตอน การพิจารณาของสภา สามารถผลักดัน ต่อได้ทันที แม้แต่วิปรัฐบาลในขณะนั้น ยังมีมติให้ผ่านทั้ง 2 กฎหมาย การผ่านทั้ง 2 กฎหมายไม่ใช่เรื่องการเลือกปฏิบัติ ทางเพศ แต่เป็นการให้สิทธิประชาชนว่าอยากใช้ชีวิตรักแบบไหน อยากมีความสัมพันธ์กันระดับที่เป็นคู่ชีวิตหรือคู่สมรส ถ้ากฎหมายผ่านทั้ง 2 ฉบับก็จะเป็นนิมิตหมาย ที่ดีในการสร้างสังคมใหม่ร่วมกัน พร้อมมั่นใจ ว่ากฎหมายทั้ง 2 ฉบับจะผ่านได้ภายใน 100 วันแรกของการเป็นรัฐบาลอย่างแน่นอน

“ผมและคุณอุ๊งอิ๊ง พรรคเพื่อไทย และอีก 6 พรรคการเมืองที่เหลือจัดตั้งรัฐบาลได้เมื่อไร สมรสเท่าเทียมผ่านแน่นอน รวมถึง การรับรองอัตลักษณ์ทางเพศ สวัสดิการถ้วนหน้าสำหรับคนทุกเพศทุกวัย ไม่ว่าจะเพศอะไร เชื้อชาติอะไร หรือศาสนาอะไร ประเทศของเรายินดีต้อนรับทุกคน อย่างปลอดภัย อย่างมีอิสระ พวกคุณทุกคนเป็นตัวของตัวเองได้แน่นอน” นายพิธา กล่าว

นายพิธา กล่าวอีกว่า พอกันทีกับการ ที่คนที่รักในอาชีพของตัวเอง แต่ไม่สามารถ ทำงานได้ คนที่รักความเป็นครูแต่ไม่สามารถ เป็นครูได้เพียงเพราะเพศสภาพกับเพศกำเนิดไม่ตรงกัน พอกันทีกับสังคมที่คนต้องการสร้างอนาคตร่วมกันสร้างชีวิต ร่วมกันแต่พวกเขาทำไม่ได้ เพียงแค่เพราะความรักของเขาโดนบอกว่าไม่เหมือนกับคนทั่วไป พอกันทีกับบทสนทนาอันน่ากระอักกระอ่วนใจ กับผู้ปกครองกับพ่อแม่ของตัวเองบนโต๊ะอาหารเพียงเพราะเสียงข้างในของเขาไม่ตรงกับเสียงที่ออกมา จากปากของเขา แล้ววันนั้น วันที่เราจะส่งสัญญาณไปทั่วโลกว่า Pride Month ไม่ใช่เป็นแค่เดือน ไม่ใช่เป็นแค่การเดินพาเหรด แต่เป็นคุณค่าที่พวกเราเชื่อร่วมกันทุกเดือน

“เหลืออีกนิดเดียวเท่านั้น ตั้งรัฐบาล ได้เมื่อไร เราจะเอาเรื่องนี้เข้าวาระการประชุม ครม. และการประชุมสภาฯ ผมไม่แน่ใจว่ามันจะราบรื่นแค่ไหน แต่ผมขอสัญญา กับทุกคนในที่นี้ว่ามันจะคุ้มค่าแน่นอน แล้วเมื่อถึงเวลานั้น เรามาเปลี่ยนประเทศไทย ไปด้วยกัน เปลี่ยนเอเชียไปด้วยกัน เปลี่ยนโลกนี้ไปด้วยกัน” นายพิธา กล่าวว่า

ด้านน.ส.แพทองธาร กล่าวว่า จุดยืนของพรรคเพื่อไทยเราผลักดันเต็มที่ตั้งแต่นโยบายหาเสียงของพรรค ซึ่งเราแสดงจุดยืนเรื่องนี้มาโดยตลอด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องกฎหมายสมรสเท่าเทียม หรือการให้สิทธิเรื่องความเสมอภาคของแต่ละเพศ ซึ่งตอนนี้ เราก็จะผลักดันนโยบายต่างๆ เชื่อว่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีมากๆ ที่รัฐบาลชุดต่อไปจะต้อง ผลักดันเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกๆ เพราะความเท่าเทียมหรือความหลากหลายทางเพศเป็นเรื่องที่สำคัญมาก ไม่ควรมีเรื่องเพศเป็นตัวกำหนด ให้ชีวิตของเราดำเนินได้ไม่เต็มที่ และในส่วนของพรรคก็ต้องผลักดันเรื่องนี้เต็มที่ด้วย

รับรองว่างานนี้ต้องดังไปทั่วโลก และจะดีขึ้นทุกปี เราต้องให้สมรสเท่าเทียมไปให้ถึงฝั่ง ให้คนทุกเพศทุกวัยเดินไปด้วยกัน

น.ส.ชุมาพร แต่งเกลี้ยง หรือวาดดาว ประธานและผู้ก่อตั้งบริษัท นฤมิตไพรด์ จำกัด ผู้จัดงานกล่าวว่า การจัดงานบางกอกไพรด์มีเป้าหมายในการผลักดันให้ประเทศไทยจัดงานระดับโลก World Pride เพื่อเป็น จุดหมายปลายทางของ LGBTQIAN+ จากทั่วโลก เพราะเชื่อมั่นว่าชุมชนผู้มีความหลากหลายในประเทศไทยมีศักยภาพ ในการจัดงานระดับโลก World Pride ในปี 2028 ได้ โดยเป้าหมายในการจัดงานไม่เพียง เป็นการเฉลิมฉลอง แต่เพื่อยกระดับคุณภาพ ชีวิตของผู้มีความหลากหลายทางเพศ และหาก Bangkok Pride ทำได้สำเร็จ จะถือว่าเป็นประเทศแรกในเอเชียที่ได้ จัดงานระดับโลก และเป็นการเปิดประตูความหลากหลายทางเพศให้กับประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคนี้

วันเดียวกันนายธนกร วังบุญคงชนะ รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะรองหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติ (รทสช.) กล่าวว่า เนื่องในเดือน Pride Month เทศกาลแห่งความภาคภูมิใจในความ หลากหลายทางเพศที่เท่าเทียม มีสิทธิ และเสรีภาพแสดงศักยภาพความสามารถอย่างเต็มที่ในประเทศ โดยพรรครทสช. มีนโยบายเปิดกว้างให้ประชาชนทุกเพศ ทุกวัยร่วมพัฒนาประเทศในทุกด้าน ทุกมิติ ตามแนวทางพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม ให้ทุกคน ในประเทศได้รับประโยชน์ แม้แตกต่างแต่ไม่ แตกแยก ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ร่วมกันสร้าง และพัฒนาประเทศไทยให้มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ไปด้วยกัน

นายธนกรกล่าวว่า ทุกคนมีสิทธิและเสรีภาพ ตามรัฐธรรมนูญ แต่ขอให้เคารพสิทธิ ของผู้อื่น รับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างอย่างเปิดกว้าง ทั้งการแสดงความคิดเห็นตามปกติและในโซเชี่ยลมีเดีย ตามระบอบประชาธิปไตยที่แท้จริงคือรับฟังความเห็นของทุกฝ่าย เปิดใจให้กว้างรับฟัง รวมถึงเรื่องการเมือง ไม่ไปเคลื่อนไหวกดดัน ด่าทอ บูลลี่กันในโซเชี่ยล เหมือนบางคนที่ถูกทัวร์ลงในโซเชี่ยลแค่เพียงมีความเห็น ไม่ตรงกับตัวเอง ขอให้เคารพทุกความ คิดเห็นภายใต้กฎหมายเดียวกัน ใช้โซเชี่ยลและใช้ช่วงโอกาสที่ดีนี้ ในการให้กำลังใจกันมากกว่า ทั้งนี้พื้นฐานจิตใจของคนไทย ใจกว้าง มีน้ำใจต่อทุกคน หากไม่ยึดมั่นในสิ่งที่ดี จุดเด่นที่มีมาตั้งแต่โบราณ อนาคตบ้านเมือง อาจจะกลับไปสู่ความขัดแย้ง อีกรอบ เราไม่อยากให้เป็นอย่างนั้น วันนี้สิ่งที่พล.อ.ประยุทธ์ พัฒนาประเทศ ทำมาได้มากและมีความสงบสุข เศรษฐกิจเริ่มดีขึ้น หลายอย่างกำลังดีขึ้น ขอให้คนไทยรักสามัคคี เดินหน้าประเทศต่อไป