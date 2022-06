4 รองผู้ว่าฯโปรไฟล์แน่น จักกพันธุ์-วิศณุ-ทวิดา-ศานนท์ เสริมแกร่งทีมชัชชาติ

ทะลุคนทะลวงข่าว

เปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้ว ‘ดรีมทีม’ ของ ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ประกอบด้วย 4 รองผู้ว่าฯ กทม. และ 9 ที่ปรึกษา

สำหรับทีมรองผู้ว่าฯ เป็นมืออาชีพจากหลากหลายสาขา

จักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าฯ อันดับ 1 อดีตรองผู้ว่าฯ ยุคพล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง

รับผิดชอบดูแล สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร สำนักการคลัง สำนักเทศกิจ สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร สำนักงานเลขานุการผู้ว่าฯ กทม. สำนักงานเลขานุการสภากทม. และสำนักงานเขตในส่วนที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายการคลัง ฝ่ายรายได้ ฝ่ายเทศกิจ ฝ่ายปกครอง ฝ่ายทะเบียน และฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

วิศณุ ทรัพย์สมพล รองผู้ว่าฯ อันดับ 2 อดีตผอ.สถาบันทรัพย์สินทางปัญญาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รับผิดชอบดูแล สำนักการโยธา สำนักการระบายน้ำ สำนักการจราจรและขนส่ง สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด สำนักงานเขตส่วนที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายโยธา

ทวิดา กมลเวชช รองผู้ว่าฯ อันดับ 3 ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารสถานการณ์ ภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉิน

ดูแลรับผิดชอบ สำนักการแพทย์ สำนักอนามัย สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทรา ธิราช สำนักงานเขตส่วนที่เกี่ยวกับฝ่าย สิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

ศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าฯ อันดับ 4 คนรุ่นใหม่ นักต่อสู้เพื่อชุมชน คนจนเมือง

ดูแลรับผิดชอบ สำนักการศึกษา สำนักพัฒนาสังคม สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว การพาณิชย์ สำนักงานเขตในส่วนฝ่ายการศึกษาและโรงเรียนในสังกัดกทม. และฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

เริ่มทำหน้าที่อย่างเป็นทางการตั้งแต่ 2 มิ.ย.เป็นต้นไป

จักกพันธุ์ ผิวงาม

เกิด 20 ม.ค. 2499 อายุ 66 ปี

ปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ปริญญาโทจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เริ่มทำงานเป็นอาจารย์โรงเรียนวัดหัวลำโพง และเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปกองกลาง สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

ย้ายหน่วยงานทำหน้าที่นักสถิติ 3-5 งานวิจัยทางผังเมือง กองผังเมือง สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

ผู้ช่วยผอ.เขตบางกอกใหญ่ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการผู้ว่าฯ กทม.

ผอ.เขตบางกอกใหญ่ จอมทอง จตุจักร และทวีวัฒนา

รองผอ.สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รองผอ.สำนักเทศกิจ รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการ กทม.

เกษียณอายุราชการตำแหน่ง รองปลัด กทม.

หลังเกษียณได้เพียง 19 วัน พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯ กทม. ทาบทามมาเป็นรองผู้ว่าฯ

ทำงานได้ระยะหนึ่ง มีเหตุต้องลาออก เพราะไม่เซ็นอนุมัติโครงการเตาเผาขยะมูลค่าหมื่นล้าน

หวนกลับคืนศาลาว่าการกทม. เมื่อผู้ว่าฯ ชัชชาติทาบทามด้วย ตัวเองให้มาช่วยงานในตำแหน่งรองผู้ว่าฯ

วิศณุ ทรัพย์สมพล

เกิด 26 ม.ค. 2511 อายุ 54 ปี

ปริญญาตรีวิศวกรรมโยธา (เกียรตินิยมอันดับ 1) จุฬาฯ

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต จาก Carnegie Mellon University

ปริญญาโท สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

เคยดำรงตำแหน่งผู้ช่วยอธิการบดีด้านบริหารระบบกายภาพ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จุฬาฯ

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ

เป็นกรรมการ บริษัท ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจามจุรี จำกัด, กรรมการอิสระ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) และกรรมการอิสระ บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

ผอ.สถาบันทรัพย์สินทางปัญญาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ร่วมทีมรองผู้ว่าฯ กทม. ช่วยงานผู้ว่าฯ ชัชชาติ

ทวิดา กมลเวชช

เกิด 30 ก.ย. 2515 อายุย่าง 50 ปี

บุตรสาวทวีศักดิ์ กมลเวชช อดีตผอ.เขตพญาไท อดีตส.ก.เขตบางพลัด และอดีตที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิของผู้ว่าฯ กทม.

ปริญญาตรีสาขาบริหารรัฐกิจ (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) คณะรัฐศาสตร์ และปริญญาโทคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปริญญาโท Public Management (GCPM) School of Social Sciences, University of South Florida USA

ปริญญาเอก (การบริหารสาธารณะและนโยบาย) School of Public and International Affairs, University of Pittsburgh, USA

ประกาศนียบัตรด้านการบริหารและการจัดการสาธารณะ University of South Florida, USA

อาจารย์สาขาบริหารรัฐกิจ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตั้งแต่ปี 2541

คณบดีคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หนึ่งในผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารสถานการณ์ภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉิน

ที่ปรึกษาด้านการจัดการความเสี่ยง รวมถึงการจัดการภัยพิบัติ ทั้งไทยและองค์กรระหว่างประเทศทั่วโลก

คณะทำงานที่ปรึกษาหลายชุด อาทิ คณะอนุกรรมการสำนักงานข้าราชการกรุงเทพมหานคร โดยเข้าดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปี 2562 ถึงปัจจุบัน

ปี 2563 ครม.เคาะชื่อเป็น กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (กปภ.ช.) ชุดเดียวกับ สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์

ผู้ว่าฯ ชัชชาติเชิญมาเป็นรองผู้ว่าฯ กทม. ดูแลงานที่เชี่ยวชาญ

ศานนท์ หวังสร้างบุญ

เกิด 10 ต.ค. 2532 อายุย่าง 33 ปี

ชื่อเล่น ‘เบนซ์’ พี่คนโตของพี่น้อง 4 คน

ปริญญาตรีภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ

อดีตนายกสโมสรนิสิตจุฬาฯ ปี 2553

เคยเป็นวิศวกรประจำโรงงานประมาณ 5 ปี เพื่อเก็บเงินก้อนหนึ่งไว้ลงทุน

ร่วมก่อตั้ง SATARANA (สาธารณะ) เครือข่ายภาคประชาสังคมเรื่องการพัฒนาเมือง

หนึ่งในทีมกลุ่มเมล์เดย์ (Mayday) ผู้ออกแบบปรับปรุงป้ายหยุดรถเมล์รูปแบบใหม่

ร่วมก่อตั้งกลุ่ม Trawell

เจ้าของกิจการ Once Again Hostel ย่านประตูผี และ Luk Hostel ย่านเยาวราช และ Locall.bkk แพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่ ครอบคลุมพื้นที่ร้านอาหารบริเวณ 3 ย่าน เสาชิงช้า-ประตูผี, เยาวราช และนางลิ้นจี่

ก่อตั้ง Once again Hostel ได้ 6 เดือน เกิดประเด็นไล่รื้อชุมชนป้อมมหากาฬ ในฐานะหนึ่งใน Stakeholder มุ่งทำงานขับเคลื่อนทางสังคมมากขึ้น

ปี 2562 ได้รับรางวัล JUMC STAR 2019 Excellence โดยสมาคมนิสิตเก่าเอ็มบีเอ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ ร่วมกับคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ม.ธรรมศาสตร์

เป็นรองผู้ว่าฯ กทม.ยุคใหม่ ด้วยอายุเพียง 33 ปี